Estudiantes vs Independiente Rivadavia: qué se juega y por qué llegaron a esta final

El Pincha y la lepra mendocina chocarán este jueves en la cancha de Belgrano con un título en juego.

El fútbol argentino suma otra final a su calendario y esta vez los protagonistas serán Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza . Este jueves, desde las 20, se enfrentarán en el estadio Julio César Villagra, de Córdoba, para definir al campeón de la Supercopa Argentina 2026 .

Pero, en medio de tantas copas, supercopas y trofeos que se disputan a lo largo de la temporada, no siempre resulta sencillo entender qué está en juego.

En este caso, la explicación es concreta: se trata de un partido único entre los ganadores de dos competencias nacionales correspondientes a 2025.

¿Por qué juegan Estudiantes e Independiente Rivadavia?

El Pincha consiguió su lugar por haber ganado el Trofeo de Campeones 2025. En aquella definición venció 2-1 a Platense y se quedó con el título que reúne a los campeones de los torneos de la Liga Profesional.

La Lepra mendocina, en tanto, se clasificó después de conquistar la Copa Argentina 2025. Independiente Rivadavia hizo historia al quedarse con ese certamen tras superar a Argentinos Juniors en la definición por penales, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario.

En esa consagración, fue clave Franco Maximiliano Amarfil, el excapitán de Cipo que jugó en la lepra mendocina y resultó pieza fundamental. Más allá de su expulsión en la final, el cipoleño pudo levantar el trofeo y tuvo un gran rendimiento.

De esta manera, ambos equipos se ganaron el derecho a disputar la Supercopa Argentina, una competencia que tendrá su decimotercera edición y que todavía no cuenta con ninguno de los dos clubes entre sus campeones.

¿Qué se lleva el ganador?

Además de sumar una estrella oficial, el equipo que se imponga conseguirá la clasificación a la Recopa de Campeones 2027, un certamen que reúne a los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

Por eso, la definición de Córdoba no será solamente una oportunidad para levantar un trofeo: también permitirá acceder a otra competencia nacional.

Una oportunidad histórica para la Lepra

El encuentro tendrá un condimento especial para Independiente Rivadavia. El equipo mendocino será el primer representante de su provincia en disputar la Supercopa Argentina y buscará convertirse en el primer club del interior del país en conquistarla.

Estudiantes, por su parte, tendrá una nueva oportunidad de quedarse con este trofeo después de su única participación, en 2024, cuando perdió 2-1 ante River en una definición que se resolvió en los últimos minutos.

La final se jugará desde las 20, con arbitraje de Yael Falcón Pérez. Si hay empate durante los 90 minutos, habrá un alargue de 30 minutos y, si la igualdad continúa, el campeón se definirá mediante tiros desde el punto penal.