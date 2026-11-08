El Barcelona se lo dio vuelta al Atlético de Julián Álvarez en un partidazo picante
El delantero argentino asistió a Giuliano y tuvo un gran primer tiempo, pero los culés reaccionaron y se llevaron los tres puntos.
El Atlético de Madrid dejó escapar una victoria que parecía tener encaminada después de un primer tiempo que fue, por nivel de juego, el mejor de su temporada. Sin embargo, el Barcelona reaccionó, aprovechó sus oportunidades y se impuso 2-1 en el Metropolitano. Giuliano Simeone había abierto el marcador con asistencia de Julián Álvarez, pero un doblete de Fermín López terminó inclinando el clásico español para el equipo de Hansi Flick.
El primer tiempo lo tuvo al Atlético como claro dominador
La propuesta del Colchonero sorprendió desde el comienzo: presionó alto, encontró espacios y generó peligro con llegadas constantes. Incluso antes de ponerse en ventaja, tuvo dos ocasiones claras que terminaron en los palos: primero un cabezazo de Marc Pubill y luego un remate de Álex Baena que nació de una combinación con la Araña. El Barsa también avisó con un disparo de Pedri al travesaño, en un arranque de ida y vuelta.
La superioridad local se tradujo en el 1-0 a los diez minutos. Julián recibió y asistió a Giuliano Simeone, que definió de derecha para adelantar al conjunto dirigido por el Cholo. El Atleti mantuvo la intensidad, recuperó rápido y volvió a inquietar, con otra oportunidad del propio Julián que se fue apenas desviada tras una contra.
El golpe antes del entretiempo y el tanto de Fermín que sentenció todo
El desarrollo cambió cerca del descanso. Cuando el equipo madrileño parecía tener controlado el trámite, Fermín López encontró el empate a los 45 minutos con un remate de zurda desde el centro del área. El golpe llegó justo antes del entretiempo y modificó el panorama de un encuentro en el que el conjunto culé había sufrido durante buena parte de la primera etapa.
En el complemento, el cuadro catalán salió con otra energía y comenzó a encontrar espacios para lastimar. Lamine Yamal participó en varias de las aproximaciones y fue clave en la acción que terminó definiendo el resultado. A los 66 minutos, el delantero filtró un pase en profundidad para Fermín, quien apareció dentro del área y marcó el 2-1 con un derechazo.
El segundo tanto golpeó al Atlético, que ya no logró recuperar el dominio exhibido en la primera mitad. El oriundo de Calchín tuvo una oportunidad desde afuera del área, mientras que los cambios del DT buscaron renovar el ataque con los ingresos de Alexander Sørloth, Jonathan Cardoso y Morten Hjulmand. Sin embargo, el equipo local no encontró la claridad necesaria para volver a empatar.
Flick también movió el banco para sostener la ventaja y administrar los minutos finales. Fermín dejó el campo a los 74, después de convertirse en la figura de la remontada, mientras que Gavi y Eric García ingresaron para reforzar al equipo. Barcelona tuvo alguna ocasión para ampliar la diferencia, pero no necesitó otro gol para llevarse los tres puntos de Madrid. Tras la polémica por la llegada trunca de Julián al Barsa, la visita -líder de la liga española- se tomó revancha.
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