La madre de Wanda y Zaira Nara, reveló que lo conoció jugador y no se dio cuenta. Qué perdió por la adicción de su expareja.

Nora Colosimo reveló que Andrés Nara era adicto al juego y dio a conocer las pérdidas materiales que sufrió

Nora Colosimo , la mamá de Wanda y Zaira Nara , abrió su corazón hace algunos días en el programa Secretos Verdaderos, que se emite por América, y reveló la historia por la cual terminó separándose de Andrés Nara.

Nada tuvo que ver con un hecho de infidelidad, fue algo totalmente distinto. “Él tuvo problemas de adicciones con el juego. Ludópata. Y la pasé muy mal”, reveló en el programa. Días más tarde, en Ángel Responde (Bondi Live streaming), agregó detalles.

“Yo estuve 29 años con una persona con el problema de la ludopatía. (...) Y creo ahora, con el diario del lunes, que lo conocí jugador y no me di cuenta”, comenzó diciendo.

Por otra parte, contó detalles sobre cómo enfrentó la situación: “Me casé muy enamorada, muy chica... Y mi papá no quería que yo me case, me decía ‘hace seis meses lo conocés’. Y yo me casé”.

“Entonces, como que también le tenía un poco de respeto y miedo a mi padre y qué le iba a decir. ¿Que me casé y que me pasa esto? Se lo oculté a toda la familia", reveló.

“Él es muy inteligente y me lo sabía dibujar y manejar. Lo negó siempre”, dijo y luego agregó: "Yo hacía de inspector. Antes no existía tanto el celular como ahora. Era más difícil. Le revisaba los bolsillos, buscaba, hablaba con amigos, investigaba...”.

Frente a la cámara de Bondi, contó una historia que vivió: “Un día, un amigo de él me dijo ‘yo no puedo soportar una hora más lo que te está haciendo’. Y yo sentí un alivio, un apoyo, una contención... Y dije ‘no estoy loca’”.

“¿Por qué un día dijiste ‘basta’? ¿Era acumulativo? ¿Te vendió la auto?“, preguntó Ángel. ”Bueno, por ejemplo, mi auto lo perdí por eso Wanda me regaló uno nuevo", cerró.