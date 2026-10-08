Wanda Nara está próxima a estrenar su película y mucho se habló de su cambio físico tan repentino. Mariano de la Canal sorprendió con los detalles.

Revelaron cómo hizo Wanda Nara para bajar los 10 kilos que aumentó para su película: "hizo la dieta de las..."

La película protagonizada por Wanda Nara está cada vez más cerca de llegar a los cines y, mientras crece la expectativa por su estreno, comenzaron a conocerse algunos detalles del detrás de escena. Las primeras funciones destinadas a la prensa ya se realizaron y l os comentarios sobre el trabajo de la mediática no tardaron en aparecer .

En ese contexto, Mariano de la Canal , histórico fan de Wanda y panelista invitado de LAM bajo el apodo de “suricata”, reveló el esfuerzo que realizó la empresaria para ponerse en la piel de Lucía. Según contó, el personaje implicó una importante transformación física.

Todo había comenzado cuando Wanda respondió preguntas de sus seguidores en Instagram y contó que había aumentado 10 kilos especialmente para interpretar su papel. “Me preparé mucho”, escribió junto a una fotografía del making off de la película.

Laura Ubfal contó que había asistido a una de las funciones de prensa. A partir de allí, Mariano de la Canal recordó el sacrificio que, según su relato, realizó la protagonista para afrontar el desafío actoral: “Ella tuvo un sacrificio muy grande para hacer este papel. No solamente en lo interpretativo, sino que tuvo que engordar 10 kilos”, explicó el fan de Wanda.

El cambio físico de Wanda Nara para interpretar a Lucía

De acuerdo con lo que explicó De la Canal, la modificación corporal estuvo relacionada con las características del personaje que debía interpretar Wanda: “Lo hizo, dijo ella, para hacer un papel como de mamá”, señaló.

Por su parte, Ubfal se refirió al aspecto visual que tendrá la protagonista en la producción. “Tiene que ver con que tiene que dar, viste, una señora de 40 años. Es muy lindo el vestuario, está muy bien, lo que está lookeada”, reveló la periodista.

La frase generó cuestionamientos en torno al supuesto estereotipo físico asociado a las mujeres de 40 años, en medio de la conversación sobre la transformación que atravesó Wanda para la película. Pero Mariano de la Canal también aportó un dato sobre lo que ocurrió después de la filmación.

Según aseguró, la mediática ya logró recuperar su figura anterior: “Wanda ya bajó esos 10 kilos”, afirmó. Y agregó: “Se puede ver en las stories. Ahí está impecable. Wanda ahora está divina. Todo lo que hizo, ella lo quiere, lo consigue. Siempre está divina, flaca, la cinturita de avispa, no se puede creer. Hizo la dieta de las Kardashian. Es una dieta que sale muy cara”.

La inesperada primicia sobre el futuro de Wanda Nara

Durante la misma conversación, De la Canal sorprendió al revelar que Wanda Nara podría volver a ponerse frente a las cámaras próximamente. Según contó, la actriz habría recibido una nueva propuesta cinematográfica: “Le llegó otro papel a Wanda, ahora le trajeron otra película para que vaya leyendo. Porque esta gente la quiere de nuevo y no lo puedo develar yo, amores. Que lo devele ella”, cerró.

Así, mientras se espera el estreno de la película y comienzan a conocerse las primeras impresiones de quienes ya pudieron verla, Wanda Nara también mantiene abierta la posibilidad de continuar desarrollando su faceta como actriz.