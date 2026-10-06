Se viene el cine gratuito para primarias y secundarias en el Festival Audiovisual Neuquén

Las películas se proyectarán en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y en el Centro Cultural Oeste. Dónde y cómo realizar las inscripciones.

El Festival Audiovisual Neuquén (FAN) abrió la inscripción para las funciones destinadas a escuelas primarias y secundarias, que se realizarán el jueves 29 y viernes 30 en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y en el Centro Cultural Oeste.

La propuesta es gratuita, necesita inscripción previa, e incluye una selección de cortometrajes y animaciones especialmente organizada para cada nivel educativo, con proyección y un espacio posterior de intercambio y debate.

El FAN V diseñó dos programaciones diferentes, con obras y ejes temáticos específicos para cada nivel educativo.

La muestra destinada al segundo y tercer ciclo del nivel primario reúne cuatro producciones alrededor de un eje común: la convivencia, los vínculos y la construcción de ciudadanía.

La selección

La selección propone abordar, a través del cine, cuestiones como la amistad, la integración, la empatía, la confianza, la resolución de conflictos y el reconocimiento de los demás, articulando especialmente con contenidos de Lengua, Ciencias Sociales y Educación Artística.

Forman parte de la programación “Lo que llevamos”, de Sebastián Labaronne, una historia coral protagonizada por estudiantes que descubre el valor de compartir y escuchar las experiencias de otros; “Gris y la Brujita: El Último Ingrediente”, de Brian Achart, una animación que permite acercarse a la cooperación y la construcción de objetivos compartidos.

También, “El taller”, de Franco Agustín Maggioli, centrado en la integración, la pertenencia y la confianza; y “Karma”, de Ezequiel Torres, que propone reflexionar sobre los conflictos interpersonales, la empatía y las decisiones que tomamos frente a situaciones que nos afectan.

Funciones

Las funciones para nivel primario serán el jueves 29, de 10 a 11.30, y el viernes 30, de 13.30 a 15, simultáneamente en el MNBA y en el Centro Cultural Oeste.

Para el nivel secundario, el FAN propone una selección atravesada por las tecnologías, los vínculos, la identidad y las formas contemporáneas de comunicación.

A partir de cinco cortometrajes, la muestra invita a pensar críticamente sobre el uso de dispositivos y redes sociales, las imágenes que producimos y consumimos, la construcción de identidades, la amistad, el amor y las maneras en que las juventudes se relacionan y se comunican.

La programación incluye “Scroll”, de Lucas González, sobre la experiencia del desplazamiento infinito en las redes sociales y nuestra relación con el tiempo y la atención; “Once de ida”, de Ana Lucía Martínez, que pone el foco en el encuentro y las formas de construir vínculos entre jóvenes; “Plan hormiga”, de Efrem Velasco, una historia sobre amistad, crecimiento y despedidas.

Además, está previsto proyectar “Sin filtro”, de la realizadora neuquina Valentina Chávez, que propone interrogar la relación entre imagen, identidad y representación en los entornos digitales; y “Amor y cine”, de Julián Camilo Lloves, que vincula las preguntas sobre el amor y las motivaciones personales con el cine y la creación artística.

Las funciones para secundarias tendrán lugar el jueves 29, de 13.30 a 15, y el viernes 30, de 10 a 11.30, tanto en el MNBA como en el Centro Cultural Oeste.

Cada actividad contempla la proyección de las obras y un espacio posterior de intercambio y debate, con el objetivo de que la experiencia no termine cuando se encienden las luces de la sala.

El audiovisual funciona así como punto de partida para escuchar otras perspectivas, expresar opiniones, interpretar las historias y construir colectivamente nuevas preguntas.

Las instituciones pueden elegir entre las funciones disponibles para su nivel y realizar la inscripción a través de los formularios publicados en la web del FAN V y en el enlace disponible en el perfil de Instagram del Festival.