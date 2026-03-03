Espectáculos La Mañana Mariano de la Canal Quedó desfigurado: la imagen de Mariano de la Canal tras ser mordido por un perro

La imagen de Mariano de la Canal tras ser mordido por un perro

Mariano De la Canal se mostró preocupado en su cuenta de Instagram al revelar una situación insólita que ahora lo obliga a llevar una recuperación física para volver a estar nuevamente en condiciones. Es que según relató el Fan de Wanda Nara, su rostro se desfiguró producto de una situación insólita.

“Les quería contar que el viernes me mordió un perro en la boca. Es de un amigo que nos invitó a comer un asado a su casa y yo soy mega amoroso con los animales, pero me desconoció”, empezó relatando a través de un video donde se lo ve recostado ya en la etapa de recuperación. A su vez más tarde contó cuál fue el procedimiento que llevaron a cabo para poder curarlo: “Me tuvieron que dar 8 puntos y no quería que me vieran así, todo hinchado, pero es mi realidad. Así como les muestro lo bueno, les muestro lo malo”.

“No guardo rencor, capaz yo me acerqué con demasiada confianza”, contó en el video donde se llega a notar el labio lastimado, la inflamación que le generó y los puntos que le aplicaron para poder tapar la herida. Luego se refirió al impacto estético que puede tener esta lesión: "Estoy preocupado, no sé cómo me va a quedar esto, si después puedo hacerme láser o algo”.