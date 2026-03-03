Quedó desfigurado: la imagen de Mariano de la Canal tras ser mordido por un perro
El "fan de Wanda" sufrió una insólita situación cuando fue atacado por el perro de un amigo. Cómo es el proceso de recuperación.
Mariano De la Canal se mostró preocupado en su cuenta de Instagram al revelar una situación insólita que ahora lo obliga a llevar una recuperación física para volver a estar nuevamente en condiciones. Es que según relató el Fan de Wanda Nara, su rostro se desfiguró producto de una situación insólita.
“Les quería contar que el viernes me mordió un perro en la boca. Es de un amigo que nos invitó a comer un asado a su casa y yo soy mega amoroso con los animales, pero me desconoció”, empezó relatando a través de un video donde se lo ve recostado ya en la etapa de recuperación. A su vez más tarde contó cuál fue el procedimiento que llevaron a cabo para poder curarlo: “Me tuvieron que dar 8 puntos y no quería que me vieran así, todo hinchado, pero es mi realidad. Así como les muestro lo bueno, les muestro lo malo”.
“No guardo rencor, capaz yo me acerqué con demasiada confianza”, contó en el video donde se llega a notar el labio lastimado, la inflamación que le generó y los puntos que le aplicaron para poder tapar la herida. Luego se refirió al impacto estético que puede tener esta lesión: "Estoy preocupado, no sé cómo me va a quedar esto, si después puedo hacerme láser o algo”.
Según dio a conocer debe esperar que le retiren los puntos una vez que esté todo en condiciones y luego mejorar lo estético. Entre las opciones baraja someterse a un tratamiento estético para no sufrir grandes cambios.
Te puede interesar...
Leé más
Qué dijo Catherine Fulop sobre el nacimiento de su nieta que llamó la atención
Tato de Gran Hermano sufrió un grave accidente: así quedó el auto
Guillermo Francella reconoció un escenario “desolador” en la ficción
Noticias relacionadas