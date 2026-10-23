Luna llena: estos signos tomarán decisiones drásticas antes de que termine octubre 2026.

Cómo de costumbre, una nueva luna llena trae novedades para más de un signo zodiacal.

El próximo 26 de octubre llegará la Luna llena , un fenómeno astrológico asociado con el clímax del ciclo lunar y la culminación de procesos que comenzaron semanas atrás. Esta fase suele vincularse con una mayor intensidad emocional y la necesidad de resolver situaciones que quedaron pendientes.

Para algunos signos del zodiaco , esta energía representará una oportunidad para dejar atrás lo que ya no funciona. Las decisiones podrían impactar en el trabajo, los vínculos, las finanzas y la vida cotidiana. Y, estos son los cinco signos que podrían atravesar definiciones importantes antes de noviembre.

Aries sentirá una necesidad creciente de recuperar autonomía en el ámbito laboral. La falta de libertad para desarrollar sus proyectos podría convertirse en un problema difícil de ignorar. Durante estos días, podría decidir terminar alianzas o abandonar propuestas que ya no coinciden con sus objetivos. La clave estará en establecer límites sin actuar impulsivamente.

Tauro

Tauro, en cambio, tendrá que revisar sus relaciones sentimentales. Una conversación postergada podría finalmente concretarse y obligarlo a definir qué espera del vínculo. Si las diferencias no encuentran solución, podría elegir tomar distancia. La prioridad será construir una relación que ofrezca estabilidad, reciprocidad y expectativas compartidas.

Leo

Para Leo, la Luna llena marcará un período de revisión interna. Algunos hábitos y mandatos familiares podrían dejar de representar sus verdaderos deseos. Este proceso lo impulsará a replantear decisiones personales y abandonar comportamientos sostenidos por costumbre. El desafío será elegir su propio camino sin cargar con expectativas ajenas.

Escorpio

Escorpio atravesará una etapa de transformación vinculada con el dinero. Antes de comenzar su temporada zodiacal, podría reconocer gastos, compromisos o estrategias económicas que necesitan un cambio urgente. La decisión de reorganizar sus finanzas podría implicar riesgos calculados. Revisar prioridades y evitar movimientos apresurados será fundamental para avanzar hacia una mayor estabilidad.

Acuario

Acuario podría experimentar un quiebre en su dinámica cotidiana. Las obligaciones, los ambientes y las relaciones que consumen demasiada energía comenzarán a ocupar un lugar central en sus reflexiones. La necesidad de recuperar tiempo y bienestar podría llevarlo a alejarse de ciertos grupos o modificar hábitos. El objetivo será construir una rutina más compatible con sus necesidades.

Los 3 signos del zodíaco que sentirán una atracción peligrosa en el mes de noviembre

El mes de Noviembre llegará próximamente con una energía ideal para explorar el costado más intenso de las relaciones y los vínculos. En el terreno sentimental, algunas conexiones pueden surgir cuando menos se esperan y despertar una mezcla de curiosidad, deseo y misterio.

Una conversación que se prolonga hasta la madrugada, una persona que parece esconder algo o una mirada que cambia por completo el ambiente podrían convertirse en el comienzo de una historia difícil de ignorar. Y hay tres signos que deberán estar más atentos que nunca.