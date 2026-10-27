El grupo Stellantis anunció la llegada del SUV Jeep Avenger a la Argentina . Se trata del primer modelo híbrido de la marca que desembarcó en nuestro país .

El Jeep Avenger en Argentina: cuánto cuesta y todos los detalles del SUV más barato de la marca que tiene hasta ChatGPT

El Jeep Avenger , el SUV más barato de la marca que ofrece hasta ChatGPT , se lanzó en la Argentina . Mediante un comunicado de prensa, el Grupo Stellantis -productor de este modelo en Brasil- puntualizó que “el Nuevo Avenger arranca su comercialización en Argentina con la misión de ampliar la presencia de la marca en el mercado”. ¿Cuáles son los precios, principales características y los distintos modelos del Jeep Avenger ?

El Jeep Avenger -auto desarrollado por Stellantis en América del Sur- se transformó en el primer vehículo de la marca Jeep híbrido que se ofrecerá en la Argentina . Todas las versiones cuentan con una motorización híbrida MHEV de 12V, con el reconocido motor turbo T200, asociado a una transmisión automática CVT de 7 velocidades.

El Jeep Avenger , el SUV más barato de la marca de origen estadounidense , se lanzó en la Argentina y presenta tres versiones: Altitude, Longitude y Limited. Los precios oscilan entre $41.990.000 y $47.610.000.

El Jeep Avenger -auto desarrollado por Stellantis en América del Sur- se transformó en el primer vehículo de la marca Jeep híbrido que se ofrecerá en la Argentina.

Federico Frascaroli, Brand Manager de Jeep para Argentina, manifestó que “el nuevo Jeep Avenger llega para sorprender al mercado argentino una vez más, como siempre lo hace Jeep. Tenemos un auto increíble que satisface las expectativas de los clientes con mucha tecnología, seguridad, comodidad y la personalidad que solo Jeep ofrece en el mercado”.

Lo cierto es que todas las versiones del nuevo Jeep Avenger están equipadas con el sistema MHEV de 12 V de Stellantis, que incorpora el reconocido motor turbo T200. Esta tecnología híbrida ligera combina un motor de combustión con un sistema eléctrico de bajo voltaje (12 voltios), lo que reduce las emisiones y el consumo de combustible sin sacrificar el rendimiento.

El motor eléctrico multifuncional asiste de forma inteligente al motor de combustión, generando tanto fuerza mecánica para mejorar el consumo de combustible como energía eléctrica para alimentar el sistema eléctrico estándar del vehículo. Un control electrónico gestiona el funcionamiento entre los diferentes modos de conducción, priorizando la eficiencia y reduciendo el consumo de combustible. En la práctica, el equipo optimiza el consumo de combustible.

Características de las 3 versiones del SUV Jeep Avenger: el ChatGPT y otros detalles

El Jeep Avenger Altitude -cuyo precio es de $41.990.000- presenta las siguientes características:

Seis airbags, frenado autónomo de emergencia y asistencia para el mantenimiento de carril, que puede intervenir sobre la dirección ante una salida involuntaria.

Pantalla multimedia de 10 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos.

Sistema Jeep Selec-Terrain, con modos Normal, Sport y All Terrain para adaptar la respuesta del vehículo a distintas condiciones de manejo.

Parrilla de siete barras, los pasarruedas trapezoidales y paragolpes de aspecto aventurero.

El Jeep Avenger presenta tres versiones: Altitude, Longitude y Limited.

El Jeep Avenger Longitude ($44.660.000) suma las siguientes características destacadas:

Control de velocidad crucero adaptativo, que mantiene una distancia programada con el vehículo que circula adelante.

Vigilancia de ángulo muerto, útil para detectar vehículos en zonas que pueden quedar fuera del campo visual de los espejos.

Frenado automático de emergencia: trabaja con cámaras; el Longitude agrega radar para complementar la detección.

Por su parte, el Jeep Avenger Limited ($47.610.000) incorpora:

Drive Assist con centrado de carril, que trabaja junto con el control crucero adaptativo para asistir al conductor en velocidad y trayectoria, siempre bajo supervisión.

Cámara con visión de 360 grados, que reconstruye digitalmente el entorno del vehículo y facilita las maniobras de estacionamiento. Parrilla de siete barras con retroiluminación LED.

Techo solar eléctrico.

Asimismo, Stellantis subraya que “los servicios conectados del nuevo Jeep Avenger hacen que cada viaje sea más inteligente, seguro y conectado. Entre sus funciones se incluye el asistente de voz integrado, con inteligencia artificial de ChatGPT, que optimiza aún más la experiencia tecnológica, permitiendo interacciones de conversación más espontáneas y oportunas”.