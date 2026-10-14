ChatGPT mostrará publicidades: ¿cuándo se verán los anuncios y qué deben saber los usuarios?

Los usuarios de ChatGPT experimentarán un nuevo formato de anuncios publicitarios, diseñado para coexistir sin alterar el contenido creado por la inteligencia artificial.

En medio del debate sobre si se debe desacelerar –o no- el desarrollo de la Inteligencia Artificial , OpenAI anunció que se prepara para incorporar un nuevo formato de publicidad en una de sus funciones más utilizadas de ChatGPT : la generación de imágenes . La prueba tendrá inicialmente un alcance limitado , tanto por territorio como por cantidad de anunciantes.

A través de un comunicado, la firma tecnológica dirigida por Sam Altman explicó que el objetivo es ofrecer a las empresas una nueva forma de presentar productos y servicios mediante imágenes, mientras que para los usuarios la publicidad buscará mantenerse separada del contenido generado por IA.

El anuncio llega pocos meses después de que OpenAI comenzara a incorporar publicidad en ChatGPT para determinados usuarios. La diferencia es que ahora el formato será específicamente visual y estará vinculado con una de las herramientas que más cambió la experiencia de utilizar el chatbot.

OpenAI ya había comenzado a introducir publicidad para determinados usuarios.

Cómo serán las publicidades dentro del generador de imágenes

El nuevo formato fue diseñado específicamente para aprovechar las posibilidades visuales de ChatGPT. La diferencia fundamental es que la publicidad no estará integrada dentro de la imagen que el usuario le pida crear. En ese sentido, la compañía aseguró que los anuncios estarán claramente identificados y permanecerán separados de la imagen generada.

Esto significa que si una persona solicita, por ejemplo, una imagen relacionada con decoración, indumentaria, tecnología, viajes o gastronomía, el contenido patrocinado no debería modificar la imagen solicitada ni introducir de manera encubierta una marca dentro de ella. La intención de OpenAI es que el anuncio funcione como un elemento independiente que acompañe la experiencia. De esta manera, la imagen creada por IA seguirá siendo el resultado de la indicación realizada por el usuario.

Otro punto central es que los anunciantes no podrán influir en las respuestas que ofrece ChatGPT, por lo que no habrá condicionamientos en base a los intereses comerciales. Es decir, que aparezca una publicidad de una determinada marca no significa que ChatGPT vaya a recomendar ese producto cuando el usuario formule una pregunta relacionada.

Los anuncios no podrán interferir con la imagen que busca generar el usuario.

La estrategia se diferencia de la publicidad tradicional en internet. En lugar de colocar simplemente un banner dentro de una página, OpenAI busca aprovechar el contexto de una conversación y el contenido visual que el usuario está creando para mostrar productos o servicios relacionados con determinadas necesidades.

Cuándo comenzarán a verse anuncios al generar imágenes en ChatGPT

Estos avisos no aparecerán de inmediato para todos los usuarios. OpenAI informó que las pruebas del nuevo formato comenzarán a fines de octubre y estarán limitadas inicialmente a Estados Unidos. En esta primera etapa participará un grupo seleccionado de anunciantes.

Por lo tanto, los usuarios de otros países no deberían encontrarse automáticamente con este nuevo formato en las próximas semanas. La prueba funcionará como una experiencia controlada que le permitirá a le empresa evaluar cómo responden los usuarios y cómo funcionan los anuncios antes de considerar una posible expansión.

Los anuncios al generar imágenes solo aparecerán en algunos usuarios de Estados Unidos.

Qué usuarios serán los primeros en ver publicidades

No todos los usuarios de ChatGPT tendrán necesariamente la misma experiencia. El sistema de anuncios está pensado principalmente para determinadas cuentas gratuitas y para el plan Go, mientras que los usuarios de Plus, Pro, Business, Enterprise y Edu no contarán con publicidades, al menos de momento. Tampoco se mostrarán en cuentas identificadas como pertenecientes a menores de 18 años.

Para quienes utilizan el servicio de manera gratuita, la publicidad forma parte de un modelo que busca financiar el acceso a la inteligencia artificial sin exigir una suscripción paga. OpenAI sostiene que los anuncios permiten ampliar el acceso a sus herramientas y continuar invirtiendo en el desarrollo del producto.

La decisión de incorporar anuncios visuales se da en un momento de expansión. La compañía informó que ChatGPT alcanza actualmente a unos 1.200 millones de personas por semana, una escala que convierte a la plataforma en un espacio especialmente atractivo para las empresas que buscan llegar a consumidores.