En noviembre de 2026, en la cima del ranking de los autos con caja automática más baratos continúa un modelo cuyo precio es inferior a los 20 mil dólares.
En líneas generales, el auto con caja automática de cambios brinda comodidad y una experiencia de manejo suave a un precio accesible. En la actualidad, el mercado automotor ofrece distintas posibilidades para aquellos conductores que deciden volcarse a la experiencia de conducir un auto automático. ¿Cuáles son los autos con caja automática más baratos en noviembre de 2026?
Recientemente, las empresas automotrices efectuaron ajustes en los precios de lista de los vehículos, lo que produjo un aumento promedio del 0,15% para el listado de autos más económicos con caja automática.
Ranking de los autos con caja automática más baratos en noviembre 2026
El ranking de los 10 autos con caja automática más baratos en noviembre 2026 presenta a los siguientes modelos:
- JMEV Easy 3: US$16.900 (o $27.530.100, según un tipo de cambio a $1629).
- Hyundai HB20 Hatchback (Comfort Plus AT 1.6): $32.500.000.
- MG 3 naftero: $35.675.100.
- Toyota Yaris (XS 1.5 CVT): $36.315.000.
- Citroën C3 (VTi AT Feel Pack): $36.860.000.
- Chevrolet Onix (LTZ 1.0 AT): $37.193.900.
- JAC S2 (1.5 CVT Luxury LV): $37.304.100.
- Fiat Argo (Drive 1.3L CVT): $38.300.000.
- BYD Dolphin Mini (GL): $39.079.710.
- Suzuki Swift Hybrid GLX AT: $39.747.600.
Cómo es el JMEV Easy 3, el auto con caja automática más barato en noviembre de 2026
En la Argentina, y aunque los precios de los autos eléctricos superan en muchos casos a los de modelos equivalentes con motor naftero, existen opciones por debajo de los USD 20.000. Y una de ellas es el JMEV Easy 3, el auto con caja automática más barato en noviembre de 2026, cuyo precio actual de mercado es de U$S16.900.
Entre sus aspectos más destacados, el JMEV Easy 3 ofrece las siguientes características:
- Autonomía de hasta 330 kilómetros.
- Pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, cámara de visión 360 grados y diferentes elementos de confort.
- Motor eléctrico que desarrolla 68 CV y 125 Nm de torque. La energía es provista por una batería de 30,24 kWh, que permite alcanzar una autonomía declarada de hasta 330 kilómetros bajo ciclo CLTC.
- Admite corriente alterna y continua, con conector CCS2.
- Mide 3,72 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,39 metros.
- Freno de estacionamiento eléctrico y función Auto Hold.
- En materia de seguridad, incluye dos airbags control electrónico de estabilidad y sistema antibloqueo de frenos.
¿Cuáles son las ventajas de conducir un auto automático?
- Seguridad vial: no estar pendiente de sincronizar el pedal de embrague con la palanca de cambios cada vez que el motor les exige un cambio de marcha puede resultar un alivio para muchos conductores.
- Confort: aquellos conductores que emplean los cambios automáticos encuentran más facilidades para conducir en atascos de tráfico, donde son habituales los arranques y las detenciones.
- Mayor seguridad mecánica: el motor de un auto automático presenta un mejor estado si se lo compara con el de un automóvil que emplee una caja de cambios manual. Esto se debe al adecuado engranaje de las marchas, en donde los cambios se llevan a cabo en el instante correcto.
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