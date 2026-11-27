En noviembre de 2026 , en la cima del ranking de los autos con caja automática más baratos continúa un modelo cuyo precio es inferior a los 20 mil dólares.

En líneas generales, el auto con caja automática de cambios brinda comodidad y una experiencia de manejo suave a un precio accesible. En la actualidad, el mercado automotor ofrece distintas posibilidades para aquellos conductores que deciden volcarse a la experiencia de conducir un auto automático. ¿Cuáles son los autos con caja automática más baratos en noviembre de 2026 ?

Recientemente, las empresas automotrices efectuaron ajustes en los precios de lista de los vehículos , lo que produjo un aumento promedio del 0,15% para el listado de autos más económicos con caja automática .

El ranking de los 10 autos con caja automática más baratos en noviembre 2026 presenta a los siguientes modelos:

Las empresas automotrices efectuaron ajustes en los precios de lista de los vehículos, lo que produjo un aumento promedio del 0,15% para el listado de autos más económicos con caja automática.

JMEV Easy 3: US$16.900 (o $27.530.100, según un tipo de cambio a $1629).

Hyundai HB20 Hatchback (Comfort Plus AT 1.6): $32.500.000.

MG 3 naftero: $35.675.100.

Toyota Yaris (XS 1.5 CVT): $36.315.000.

Citroën C3 (VTi AT Feel Pack): $36.860.000.

Chevrolet Onix (LTZ 1.0 AT): $37.193.900.

JAC S2 (1.5 CVT Luxury LV): $37.304.100.

Fiat Argo (Drive 1.3L CVT): $38.300.000.

BYD Dolphin Mini (GL): $39.079.710.

Suzuki Swift Hybrid GLX AT: $39.747.600.

Cómo es el JMEV Easy 3, el auto con caja automática más barato en noviembre de 2026

En la Argentina, y aunque los precios de los autos eléctricos superan en muchos casos a los de modelos equivalentes con motor naftero, existen opciones por debajo de los USD 20.000. Y una de ellas es el JMEV Easy 3, el auto con caja automática más barato en noviembre de 2026, cuyo precio actual de mercado es de U$S16.900.

Entre sus aspectos más destacados, el JMEV Easy 3 ofrece las siguientes características:

Autonomía de hasta 330 kilómetros.

Pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, cámara de visión 360 grados y diferentes elementos de confort.

Motor eléctrico que desarrolla 68 CV y 125 Nm de torque. La energía es provista por una batería de 30,24 kWh, que permite alcanzar una autonomía declarada de hasta 330 kilómetros bajo ciclo CLTC.

Admite corriente alterna y continua, con conector CCS2.

Mide 3,72 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,39 metros.

Freno de estacionamiento eléctrico y función Auto Hold.

En materia de seguridad, incluye dos airbags control electrónico de estabilidad y sistema antibloqueo de frenos.

El JMEV Easy 3 es el auto con caja automática más barato en noviembre de 2026. JMEV

¿Cuáles son las ventajas de conducir un auto automático?