Las cámaras de Vista Alegre ya multan a quienes cruzan en rojo sobre la Ruta 7. La muerte de un ciclista en calle 8 reavivó el debate sobre los accidentes.

Fotomultas en la Ruta 7: qué infracciones se cobran y el dato del último accidente fatal con un ciclista

Cruzar en rojo en la Ruta 7 ya tiene un costo. Las fotomultas que instaló la Municipalidad de Vista Alegre sobre la doble vía que lleva a Vaca Muerta están activas y las infracciones se están cobrando a través del Juzgado de Faltas de esa localidad, mediante notificaciones electrónicas.

La medida llega en una semana de tragedia en esa zona porque el sábado, un joven ciclista fue atropellado en otro semáforo del mismo corredor y murió horas después, en un caso donde la Policía intenta establecer si alguien pasó en rojo o si las luces no funcionaban.

Las cámaras no están en ese cruce, pero la tragedia expuso el problema que las fotomultas buscan atacar: la convivencia, cada vez más tensa, entre el tránsito pesado hacia los yacimientos, los vecinos, el transporte público y quienes cruzan la ruta a pie o en bicicleta.

Las fotomultas instaladas en el semáforo de la Ruta 7 y calle 11. Claudio Espinoza

El siniestro ocurrió en la intersección de la Ruta 7 y calle 8, a la altura de los semáforos, alrededor de las 20 del sábado. Según las primeras informaciones, el joven, de 23 años, cruzaba la calzada en bicicleta cuando fue embestido por un Fiat Cronos que circulaba en sentido Vista Alegre-Centenario, conducido por una mujer que viajaba con otra ocupante.

Dónde están las fotomultas: el tramo de la Ruta 7

De acuerdo con los datos preliminares, la conductora habría intentado evitar el impacto, pero perdió el control y chocó contra un poste de alumbrado público. El ciclista fue trasladado en código rojo al hospital Castro Rendón, donde murió durante la madrugada del domingo. Las dos mujeres sufrieron golpes y fueron derivadas al hospital de Centenario.

Uno de los ejes de la investigación es determinar si los semáforos de Ruta 7 y calle 8 estaban funcionando al momento del choque, ya que surgieron testimonios contradictorios sobre su estado. Una cámara de seguridad podría ser clave para reconstruir lo ocurrido. Con la muerte del joven, la causa avanza hacia una recaratulación.

Ruta 7 y calle 11 es una zona de alto tránsito perolero. Claudio Espinoza

Las cámaras de Vista Alegre están en dos puntos de la Ruta 7. El primero es la calle 11, en una curva ubicada después del acceso por Vista Alegre Sur, camino a Añelo. Es un sector de alto tránsito petrolero, donde la espera en el semáforo se hace larga para quienes van contra reloj hacia los yacimientos.

Allí el blanco son los "petroleros apurados", pero también los conductores que, cuando la ruta está vacía, aprovechan para pasar en rojo. Un riesgo que crece de noche. No está confirmado si las cámaras funcionan las 24 horas.

El segundo punto es el acceso al dique Ingeniero Ballester. El viejo puente es de una sola mano y no permite el paso de dos vehículos a la vez, por lo que la circulación se alterna con el semáforo. Muchos conductores cruzan en rojo desde Vista Alegre Norte hacia Barda del Medio y se exponen a encontrarse de frente con otro vehículo a mitad del puente.

Qué se sanciona

No son radares de velocidad. El sistema, operado por la empresa Fluxa SA, registra a quienes cruzan en rojo, realizan maniobras indebidas, usan el celular al volante o no respetan la senda peatonal.

Claudio Espinoza

El secretario de Transporte de Vista Alegre, Luis Mera, explicó que la iniciativa respondió a un reclamo vecinal. "Muchos dicen que es un corredor petrolero, pero es una ruta muy transitada y realmente es un riesgo", señaló. "La gente había solicitado un sistema así, porque además tenemos paso de transporte público por el lugar", agregó.

El valor de las multas depende del tipo de infracción y de la reincidencia, y lo aplica el Juzgado de Faltas. La notificación llega por correo electrónico al titular del vehículo, identificado a través de la patente. Según Mera, el equipamiento cuenta con la homologación correspondiente.

Una ruta que tardó en llegar

La doble vía, de unos 8,5 kilómetros entre la tercera rotonda de Centenario y la Ruta 51, fue una obra largamente reclamada. La duplicación quedó inconclusa a fines de 2023 con el corte de fondos nacionales y la Provincia la retomó en diciembre de 2024. Los cuatro carriles agilizaron el tránsito hacia Vaca Muerta, pero los semáforos instalados para los cruces urbanos se convirtieron en un punto de fricción en las horas pico.

Lo ocurrido el sábado con la muerte del ciclista en calle 8 vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que los vecinos repiten desde hace años: cómo cruzar con seguridad una ruta pensada para el tránsito pesado que, al mismo tiempo, atraviesa barrios y chacras.