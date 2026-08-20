El SUV chino que supera a Toyota Corolla Cross: conocé los detalles de este auto con gran espacio interior y confort

Este SUV chino se posicionó fuertemente y alcanzó el top entre los autos más vendidos .

En el mercado brasileño, el crecimiento de las marcas chinas es notable. A punto tal que, en uno de los segmentos más competitivos, este SUV chino la rompe en ventas . ¿Por qué? Recientemente, superó ni más ni menos que al Toyota Corolla Cross y pasó a liderar el ranking de los SUV más vendidos en ese país. ¿De cuál se trata?

Desde hacía varios meses, el Jeep Compass se imponía como el modelo más elegido entre los SUV (Sport Utility Vehicle) en Brasil. Y al desplazarlos a este y al Toyota Corolla Cross en el ranking, el éxito en ventas de este SUV de origen chino fue rotundo.

El SUV chino que lidera las ventas en su segmento en el mercado brasileño es el Haval H6 , modelo que alcanzó las 5.673 unidades patentadas durante julio de 2026 frente a las 3.678 unidades del Toyota Corolla Cross.

En el mercado brasileño, el crecimiento de las marcas chinas es notable.

Asimismo, el Haval H6 también superó en ventas al Jeep Compass, que terminó el séptimo mes del año con 4.848 unidades patentadas luego de haber encabezado esta categoría durante nueve meses consecutivos.

Lo cierto es que mientras el Haval H6 incrementó sus patentamientos un 43,9 % respecto de junio de 2026 y logró así un crecimiento de casi 70 % en la comparación interanual, el Toyota Corolla Cross exhibió una caída del 46,4 % respecto del mismo mes del 2025.

Las cifras indican que, durante julio de 2026, se patentaron 39.049 SUV medianos en Brasil, lo que representó un incremento interanual cercano al 40 %. El Haval H6 no fue el único vehículo chino que consiguió posicionarse entre los primeros lugares, puesto que el BYD Song Pro finalizó tercero con 4.158 unidades, mientras que el Jaecoo 7 alcanzó 3.061 patentamientos.

Recientemente, el modelo Changan CS55 Plus -también de origen chino- desembarcó en la Argentina. Se trata de un SUV familiar con tecnología híbrida enchufable autorrecargable; con amplio espacio interior, diseño de líneas modernas, conectividad inteligente y una autonomía combinada de hasta 1215 km CLTC. Según el sitio oficial de Changan Argentina, el CS55 Plus cuesta USD 32.000 (incluye impuestos nacionales). El precio sin impuestos es de USD 26.446.

Características Principales de la SUV Haval H6

Motorización Híbrida (HEV): combina un motor 1.5 litros turbo naftero con un motor eléctrico, logrando una potencia total cercana a los 243 CV y 530 Nm de torque con transmisión DHT.

combina un motor 1.5 litros turbo naftero con un motor eléctrico, logrando una potencia total cercana a los 243 CV y 530 Nm de torque con transmisión DHT. Motorización Tradicional: ofrece versiones con motores turbo de 2.0 litros que entregan alrededor de 234–235 CV con tracción integral 4WD o delantera.

ofrece versiones con motores turbo de 2.0 litros que entregan alrededor de 234–235 CV con tracción integral 4WD o delantera. Seguridad y Asistencias (ADAS): incorpora frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo con Stop & Go, mantenimiento de carril y cámaras de visión periférica.

incorpora frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo con Stop & Go, mantenimiento de carril y cámaras de visión periférica. Confort y Tecnología: pantallas táctiles multimedia de gran tamaño, compatibilidad con teléfonos inteligentes, techos panorámicos y acabados de categoría.

El SUV chino que lidera las ventas en su segmento en el mercado brasileño es el Haval H6.

A lo largo del primer semestre de 2026, estos fueron los SUV más vendidos en la Argentina

En el primer semestre de 2026, los 10 SUV más vendidos en la Argentina fueron los siguientes modelos: