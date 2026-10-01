La marca alemana prepara la nueva generación de uno de sus principales modelos en la región. Qué se sabe y cuándo llegaría al mercado.

Ya se saben algunos detalles de la próxima Volkswagen Taos: será más grande y sumará versiones híbridas, ¿cuándo llega al mercado?

Volkswagen prepara una profunda renovación para la segunda generación del Taos , uno de sus principales productos en la región. Según la información filtrada, el nuevo modelo de este SUV será producido en la planta de São Bernardo do Campo en São Paulo (Brasil) y estará basado en el Jetta VS8, presentado en China en 2025.

Jetta es una marca independiente que Volkswagen comercializa únicamente en el país asiático y que surgió de su unión con el grupo local FAW. Su catálogo incluye los sedanes VA3 y VA7 , además de los SUVs VS5 , VS7 y VS8 . Este último es el reemplazante del VS5, un SUV idéntico al actual Taos , que a su vez se basó en el Tharu , otro modelo vendido por Volkswagen en China , pero bajo su marca.

El VS8 será especialmente importante para el nuevo Taos , ya que servirá como base del proyecto en Sudamérica . La marca alemana ya usó en otros modelos esta estrategia de tomar como punto de partida productos desarrollados en conjunto con sus socios chinos. La producción regional estaría prevista para 2028 , mientras que la presentación oficial podría concretarse durante 2027.

El Taos es uno de los autos de Volkswagen más vendidos en la región.

Qué se sabe sobre el próximo Volkswagen Taos

Según distintos medios especializados, el cambio de generación también traerá un aumento considerable en las dimensiones. El Jetta VS8 mide aproximadamente 4,63 metros de largo, 1,85 metros de ancho y 1,62 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,73 metros. Si bien se mantiene en el segmento mediano, el nuevo modelo sería 23 cm más largo que el actual Taos y 5 cm más largo entre ejes, lo que generaría un mayor espacio interior.

Las primeras imágenes de unidades de prueba captadas en Brasil muestran varias coincidencias entre el futuro Taos y el SUV asiático. El prototipo repite todo el lateral, pero muestra novedades tanto en la trompa como en la cola. Adelante, se ve como las luces ocuparán casi todo el ancho del vehículo.

Una renovación que suma versiones híbridas

El cambio no quedaría limitado al diseño y las proporciones. De acuerdo a la información publicada por el sitio 16 Valvulas, una de las principales novedades estaría en la oferta mecánica, que pasaría a incorporar alternativas híbridas para responder a la creciente presencia de este tipo de tecnologías en el mercado regional.

El Jetta VS8, el modelo chino que será la base del nuevo Taos.

La gama contemplaría una configuración mild-hybrid (MHEV) de 48V para las versiones de acceso y una alternativa híbrida autorrecargable (HEV) destinada a las variantes más equipadas. En ambos casos, el motor de combustión elegido sería el nuevo 1.5 TSI Evo2 de cuatro cilindros. El sistema híbrido convencional combinaría ese propulsor con asistencia eléctrica y una batería de alto voltaje, aunque sin posibilidad de recarga mediante un enchufe. De acuerdo con las estimaciones conocidas hasta el momento, esta variante podría alcanzar unos 170 CV, mientras que el sistema MHEV se ubicaría en torno a los 150 CV.

La evolución también responde a la necesidad de Volkswagen de mantener competitivo al Taos en un segmento donde los SUVs híbridos y los modelos de origen chino cada vez tienen mayor presencia. El Taos 2026 que actualmente se vende en el cono sur todavía conserva el motor 1.4 TSI de 150 caballos de potencia, aunque ya recibió actualizaciones de diseño, tecnología y transmisión.

A qué precio se vende la primera generación del Volkswagen Taos en Argentina

Este modelo de la marca alemana llega importado de México y está orientado a un público familiar y urbano que prioriza tecnología, seguridad y confort, sin dejar de lado la versatilidad necesaria para viajes y uso diario.

En nuestro país se ofrece en tres versiones: Comfortline, Highline y Highline Bitono. Sus precios son los siguientes: