Con un diseño completamente renovado, la XR300L Tornado se presenta como una motocicleta mutipropósito aventurera .

Cuánto cuesta la Honda XR300L Tornado en septiembre 2026: uno de los modelos más elegidos por su relación precio/calidad

Cuánto cuesta la Honda XR300L Tornado en septiembre 2026: uno de los modelos más elegidos por su relación precio/calidad

En un mercado de las motos que sigue en expansión, uno de los modelos que comienza a posicionarse como uno de los favoritos es la Honda XR300L Tornado . Esta versión, que ofrece una buena relación precio/calidad , mantiene la esencia de la histórica XR250 , pero muestra una evolución hacia una cilindrada mayor, la inyección electrónica y un equipamiento más moderno.

Con un diseño completamente renovado , aunque respetando el ADN de generaciones anteriores, la XR300L Tornado se presenta como una motocicleta mutipropósito aventurera , lista tanto para los desplazamientos diarios como para las travesías fuera del pavimento.

El modelo, lanzado en octubre de 2024, trae un nuevo motor monocilíndrico de 293,5 cc de mayor rendimiento , ahora alimentado por inyección electrónica, lo que incrementa también su eficiencia en combustible. La fricción reducida entre sus componentes evita las vibraciones , permitiéndole ser un motor suave en funcionamiento , con buena entrega a bajo y medio régimen.

La Honda XR300L Tornado se posiciona como un modelo aventurero.

Además, la transmisión por cadena de 6 velocidades permite explotar al máximo su potencial. El embrague incorpora la función anti-rebote, mientras que el tensor de la cadena es más fácil de operar y su ajuste es más preciso. En materia de seguridad, tanto el disco de freno delantero como el trasero son accionados por pinzas Nissin, que actúan con eficiencia y precisión al momento de frenar.

La XR300L Tornado incorpora iluminación Full LED tanto en el sector delantero como en el posterior. Esto no solo garantiza excelente visibilidad, sino que contribuye a la seguridad, al permitirle al piloto ver y ser visto. El nuevo diseño de las luces y de los carenados que las rodean, sumado a la tecnología LED, refuerza el look aventurero y sofisticado.

Cuánto cuesta este modelo de Honda

Según precisa la marca desde su página web, este modelo se puede conseguir en dos versiones: XR300L Tornado y XR300L Tornado SE. Aunque mecánicamente son idénticas, la diferencia radica exclusivamente en la estética, los gráficos exclusivos y los acabados en negro mate aplicados en componentes del chasis y la carrocería.

En septiembre 2026, sus precios son:

XR300L Tornado : $10.954.000

: $10.954.000 XR300L Tornado SE: $11.392.100

Este modelo está disponible en tres colores: rojo, blanco y gris.

Ficha técnica

Dimensiones : 2.202 mm largo x 828 mm ancho x 1.298 mm alto

: 2.202 mm largo x 828 mm ancho x 1.298 mm alto Distancia entre ejes : 1.429 mm

: 1.429 mm Altura del asiento : 890 mm

: 890 mm Peso en orden de marcha: 153 kg

153 kg Motor : 4 tiempos, 4 válvulas, monocilíndrico, OHC y refrigerado por aire y aceite

: 4 tiempos, 4 válvulas, monocilíndrico, OHC y refrigerado por aire y aceite Cilindrada : 294 cc

: 294 cc Relación de Compresión : 9.3:1

: 9.3:1 Alimentación : sistema de inyección programada de combustible (PGM-FI)

: sistema de inyección programada de combustible (PGM-FI) Arranque : eléctrico

: eléctrico Capacidad del tanque de nafta: 13.8 litros

13.8 litros Transmisión : cadena, 6 velocidades

: cadena, 6 velocidades Freno delantero: disco de 256mm, pinza Nissin de 2 pistones, ABS

disco de 256mm, pinza Nissin de 2 pistones, ABS Freno trasero : disco de 220mm, pinza Nissin de pistón simple, ABS

: disco de 220mm, pinza Nissin de pistón simple, ABS Suspensión delantera : horquilla telescópica Showa, 221mm de recorrido

: horquilla telescópica Showa, 221mm de recorrido Suspensión trasera: Monoshock Pro-Link Showa, 227mm de recorrido

Monoshock Pro-Link Showa, 227mm de recorrido Neumático delantero : 90/90-21

: 90/90-21 Neumático trasero: 120/80-18

Cuáles son las motos más vendidas de Argentina

En agosto 2026 se patentaron 73.566 motovehículos, una suba de 1,8% en relación a las 72.231 unidades vendidas en julio. Esto también representa un salto del 34,2% en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando se habían registrado 54.814 unidades.

De acuerdo a los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), estos fueron los modelos más vendidos en el octavo mes del año:

Honda Wave 110S: 8.337 unidades

Gilera Smash: 6.513 unidades

Keller KN110-8: 5.555 unidades

Motomel B110: 4.755 unidades

Corven Energy 110: 3.674 unidades

Mondial LD 110 MAX: 3.148 unidades

Zanella BZ 110: 2.142 unidades

Motomel S2 150: 1.679 unidades

Honda HLH 150: 1.535 unidades

IKA IKA P110: 1.266 unidades

La Honda Wave 110S, el modelo de moto más vendido en agosto 2026.

En tanto, el ránking por marcas se ubicó de la siguiente manera: