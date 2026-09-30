Cuánto cuesta la Honda XR300L Tornado en septiembre 2026: uno de los modelos más elegidos por su relación precio/calidad

Con un diseño completamente renovado, la XR300L Tornado se presenta como una motocicleta mutipropósito aventurera.
En un mercado de las motos que sigue en expansión, uno de los modelos que comienza a posicionarse como uno de los favoritos es la Honda XR300L Tornado. Esta versión, que ofrece una buena relación precio/calidad, mantiene la esencia de la histórica XR250, pero muestra una evolución hacia una cilindrada mayor, la inyección electrónica y un equipamiento más moderno.
Con un diseño completamente renovado, aunque respetando el ADN de generaciones anteriores, la XR300L Tornado se presenta como una motocicleta mutipropósito aventurera, lista tanto para los desplazamientos diarios como para las travesías fuera del pavimento.
Cómo es la Honda XR300L Tornado
El modelo, lanzado en octubre de 2024, trae un nuevo motor monocilíndrico de 293,5 cc de mayor rendimiento, ahora alimentado por inyección electrónica, lo que incrementa también su eficiencia en combustible. La fricción reducida entre sus componentes evita las vibraciones, permitiéndole ser un motor suave en funcionamiento, con buena entrega a bajo y medio régimen.
Además, la transmisión por cadena de 6 velocidades permite explotar al máximo su potencial. El embrague incorpora la función anti-rebote, mientras que el tensor de la cadena es más fácil de operar y su ajuste es más preciso. En materia de seguridad, tanto el disco de freno delantero como el trasero son accionados por pinzas Nissin, que actúan con eficiencia y precisión al momento de frenar.
La XR300L Tornado incorpora iluminación Full LED tanto en el sector delantero como en el posterior. Esto no solo garantiza excelente visibilidad, sino que contribuye a la seguridad, al permitirle al piloto ver y ser visto. El nuevo diseño de las luces y de los carenados que las rodean, sumado a la tecnología LED, refuerza el look aventurero y sofisticado.
Cuánto cuesta este modelo de Honda
Según precisa la marca desde su página web, este modelo se puede conseguir en dos versiones: XR300L Tornado y XR300L Tornado SE. Aunque mecánicamente son idénticas, la diferencia radica exclusivamente en la estética, los gráficos exclusivos y los acabados en negro mate aplicados en componentes del chasis y la carrocería.
En septiembre 2026, sus precios son:
- XR300L Tornado: $10.954.000
- XR300L Tornado SE: $11.392.100
Ficha técnica
- Dimensiones: 2.202 mm largo x 828 mm ancho x 1.298 mm alto
- Distancia entre ejes: 1.429 mm
- Altura del asiento: 890 mm
- Peso en orden de marcha: 153 kg
- Motor: 4 tiempos, 4 válvulas, monocilíndrico, OHC y refrigerado por aire y aceite
- Cilindrada: 294 cc
- Relación de Compresión: 9.3:1
- Alimentación: sistema de inyección programada de combustible (PGM-FI)
- Arranque: eléctrico
- Capacidad del tanque de nafta: 13.8 litros
- Transmisión: cadena, 6 velocidades
- Freno delantero: disco de 256mm, pinza Nissin de 2 pistones, ABS
- Freno trasero: disco de 220mm, pinza Nissin de pistón simple, ABS
- Suspensión delantera: horquilla telescópica Showa, 221mm de recorrido
- Suspensión trasera: Monoshock Pro-Link Showa, 227mm de recorrido
- Neumático delantero: 90/90-21
- Neumático trasero: 120/80-18
Cuáles son las motos más vendidas de Argentina
En agosto 2026 se patentaron 73.566 motovehículos, una suba de 1,8% en relación a las 72.231 unidades vendidas en julio. Esto también representa un salto del 34,2% en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando se habían registrado 54.814 unidades.
De acuerdo a los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), estos fueron los modelos más vendidos en el octavo mes del año:
- Honda Wave 110S: 8.337 unidades
- Gilera Smash: 6.513 unidades
- Keller KN110-8: 5.555 unidades
- Motomel B110: 4.755 unidades
- Corven Energy 110: 3.674 unidades
- Mondial LD 110 MAX: 3.148 unidades
- Zanella BZ 110: 2.142 unidades
- Motomel S2 150: 1.679 unidades
- Honda HLH 150: 1.535 unidades
- IKA IKA P110: 1.266 unidades
En tanto, el ránking por marcas se ubicó de la siguiente manera:
- Honda: 15.581 unidades
- Gilera: 8.988 unidades
- Motomel: 8.724 unidades
- Keller: 6.593 unidades
- Zanella: 6.506 unidades
- Corven: 6.300 unidades
- Mondial: 3.792 unidades
- Bajaj: 3.289 unidades
- Yamaha: 1.840 unidades
- Siam: 1.751 unidades
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