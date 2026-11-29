Exalumnas del Bachillerato con Orientación Docente se reencontraron para celebrar cuatro décadas de egresadas y revivir las historias que marcaron esa etapa.

Neuquén de los años 80: los recuerdos de la promoción del colegio San Martín a 40 años de egresar

En cuarenta años cambiaron muchas cosas. Neuquén dejó atrás aquella ciudad de calles conocidas y encuentros casuales para convertirse en una capital mucho más grande. Cambiaron las costumbres, las formas de comunicarse y hasta la manera de vestir. Sin embargo, hay vínculos que resisten el paso del tiempo y, aunque pasen los años, conservan algo de su esencia.

Para las egresadas de 5.º año del Bachillerato con Orientación Docente (BOD) del Colegio San Martín, el 2026 tiene un significado especial: se cumplen cuatro décadas desde que terminaron la secundaria.

Corría 1986 y aquel grupo, integrado mayoritariamente por mujeres y con un único compañero varón, se preparaba para dejar atrás las aulas que habían compartido desde los primeros años de la adolescencia.

Una vocación que nació en la adolescencia

Cuando recuerdan por qué eligieron el BOD, aparece una palabra que se repite: vocación. Muchas de las estudiantes que ingresaron a esa modalidad ya tenían el deseo de convertirse en docentes. No todas siguieron ese camino, pero una parte importante del curso encontró allí el punto de partida de su trayectoria profesional.

Claudio Espinoza

Entre las egresadas hay profesoras que trabajaron en jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, además de quienes desarrollaron su carrera en la universidad. Algunas se especializaron en Matemática, Lengua y Literatura o Química, entre otras disciplinas. Cuarenta años después, varias ya están jubiladas, mientras que otras todavía continúan en actividad.

Al comparar aquella elección con lo que sucede actualmente, las exalumnas reconocen diferencias en la manera de acercarse a la docencia. Consideran que, en su generación, el compromiso y el deseo de enseñar tenían un peso central, mientras que hoy muchas personas pueden acercarse a la profesión también por cuestiones vinculadas con la salida laboral.

"Nosotras siempre hablábamos de esto de la vocación, del compromiso, de lo que significa ser docente", acordaron durante la charla.

En esa elección también tuvieron mucho que ver las personas que encontraron durante su paso por el colegio. Las profesoras no solo les transmitieron conocimientos: en algunos casos, fueron determinantes para que terminaran de definir qué querían estudiar y a qué dedicar sus vidas.

Claudio Espinoza

Entre aquellas docentes que dejaron su huella aparece Susana Uez, su profesora de Literatura de quinto año. Daniela, una de las egresadas, recordó que, aunque ya sabía que quería ser docente, todavía no tenía del todo claro qué materia elegir. La pasión con la que Susana daba sus clases terminó de orientarla hacia Lengua y Literatura. Para ella, fue un antes y un después.

También mencionaron a Norma Moreno, profesora de Física, y Loly Moreira, de Química. Incluso quienes no sentían especial interés por esas materias recuerdan la manera en que explicaban, la dedicación y el entusiasmo con el que se paraban frente al pizarrón.

"Personalmente a mí no me gustaba la Física y la Química, pero las clases de ellas me encantaban", contó otra de las exalumnas. Entre risas, recordaron que hasta les pedían a las profesoras que "se bajen de la moto", por la pasión con la que desarrollaban cada explicación.

La lista de docentes que acompañaron aquella etapa también incluye al preceptor Alan Toth; Stella Bisheimer, en Matemática; Sara del Carreto, en Biología; Elena Miculián, en Filosofía; Luis Figueroa, en Historia; Elda López, en Geografía; y Zulma Mosca y Betty Gómez, en Educación Física, entre otros nombres que volvieron a aparecer mientras reconstruían su historia escolar.

Claudio Espinoza

En medio de los recuerdos, hubo un detalle que también les llamó la atención: no podían recordar algunos de los apellidos de solteras de las docentes. "Las recordamos a todas con los apellidos de casada. Fijate cómo ha cambiado la sociedad", reflexionaron.

Una escuela que sentían propia

La fotografía de la entrega de diplomas es una de las imágenes que las ayudó a viajar en el tiempo. Allí aparecen con los guardapolvos blancos impecables, las medias azules y el pelo cuidadosamente peinado. Una postal que contrasta con la imagen actual de los pasillos escolares.

Cuando comenzaron la secundaria, en 1982, todavía utilizaban uniforme. Durante el primer año también llevaban un blazer azul con el escudo del colegio. Más adelante, con el regreso de la democracia, esa vestimenta dejó de ser obligatoria y se abrió paso una nueva etapa.

Pero las diferencias con la escuela actual no se limitan a la ropa. Las egresadas recuerdan un nivel de exigencia distinto, tanto en lo académico como en el compromiso de los estudiantes y sus familias.

Para ingresar al San Martín debían rendir un examen. Algunas incluso pasaban las vacaciones de séptimo grado preparándose en Lengua y Matemática para conseguir una vacante. El resultado de esas evaluaciones definía quiénes podían ingresar y cómo se conformaban los cursos.

También recuerdan que era poco habitual llevarse materias a diciembre. La intención era terminar el ciclo lectivo con todas las asignaturas aprobadas y comenzar las vacaciones a fines de noviembre.

Claudio Espinoza

La pertenencia al colegio era otro de los aspectos que destacaron. Las tradicionales Ferias de las Naciones reunían a estudiantes, docentes y familias alrededor de una actividad que convocaba a toda la comunidad educativa. Cada curso recibía un país y debía organizar un stand con comidas y elementos representativos.

En una de esas ediciones les tocó representar a Holanda. Para preparar el espacio, fueron a pedirle colaboración a una quesera ubicada sobre la calle Entre Ríos y hasta armaron un hongo en la casa de uno de sus compañeros para decorar el puesto. Todos participaban y el objetivo era conseguir el mejor resultado posible.

Las familias también se involucraban: cocinaban, colaboraban con los preparativos y se acercaban el día de la feria para acompañar y consumir lo que ofrecían los stands. Para las exalumnas, esa participación formaba parte de una relación con la escuela que hoy sienten que se ha debilitado.

Neuquén del ayer

Fuera de las aulas también había una ciudad que hoy parece lejana. No existían los celulares ni internet y, como no todas las familias tenían teléfono fijo, organizar una salida requería algo más de previsión.

Las compañeras acordaban dónde y a qué hora encontrarse, y después cumplían. A veces, una caminaba varias cuadras para reunirse con otra y salir juntas. No había mensajes para avisar que alguien llegaba tarde ni cancelaciones a último momento. Si habían quedado en verse, se encontraban.

El centro era uno de los principales puntos de reunión. La galería, las famosas "vueltas al perro" y las salidas a Zakoga aparecen entre los recuerdos de aquellos años. Después de bailar, muchas veces terminaban comiendo una hamburguesa en algún local de la zona. Las más osadas, en cambio, se animaban a ir hasta Aquelarre en General Roca para seguir la noche.

Cuando empezaba el calor, el destino era el balneario Río Grande. Antes de que existiera el Paseo de la Costa tal como se lo conoce hoy, las tardes de verano se disfrutaban en ese sector, que recuerdan como un gran pedregal al que llegaban en colectivo para bañarse y pasar el día.

La ciudad era mucho más chica y los encuentros entre conocidos eran habituales. Una de las egresadas reflexionó sobre cómo, pese al crecimiento de Neuquén, todavía conserva algo de aquella identidad en la que las personas se reconocen por sus apellidos y sus historias familiares.

"Neuquén es hoy una ciudad muy grande, pero es increíble cómo te seguís encontrando con excompañeros", expresó.

También recordaron las formas de estudiar. Las enciclopedias familiares, los diccionarios y las visitas a la Biblioteca Alberdi eran parte de la rutina para buscar información y completar las tareas. En el colegio había biblioteca y hasta existía la posibilidad de intercambiar o comprar libros usados para el año siguiente.

Eran otras formas de comunicarse, estudiar y encontrarse. Sin embargo, en sus relatos no aparecen solamente las diferencias, sino también la sensación de haber formado parte de una época en la que compartir tiempo con los demás era una parte de la vida cotidiana.

Celebrar los cuarenta años de egresadas

Aunque no todas mantuvieron el contacto durante estas cuatro décadas, algunos grupos de compañeras conservaron la amistad y siguieron encontrándose. Hace dos años, además, lograron reunir nuevamente a parte del curso y armaron un grupo para compartir fotografías y novedades sobre sus vidas.

En ese intercambio aparecieron imágenes actuales, fotos con hijos y hasta con nietos. También pudieron conocer los caminos profesionales que había tomado cada una, saber quiénes seguían trabajando y quiénes ya estaban jubiladas.

Claudio Espinoza

Hay exalumnas que viven en Buenos Aires, Mar del Plata y otros puntos del país, mientras que con muchas otras perdieron contacto. Por eso, el encuentro de los 40 años tuvo una convocatoria reducida, aunque eso no le quitó valor.

El viernes 27 de noviembre, un grupo de las egresadas volvió a reunirse para celebrar el aniversario. La jornada incluyó el regreso al Colegio San Martín, donde aprovecharon a tomarse fotografías en la escalinata, además de una comida en la casa de una de las compañeras.

No era la primera vez que organizaban una celebración de este tipo. Para los 25 años ya habían realizado una reunión junto con las otras dos divisiones del colegio.

Claudio Espinoza

Esta vez, el reencuentro tuvo otra dimensión: la posibilidad de volver a mirarse después de cuatro décadas, reconocer los cambios y reconstruir una historia entre todas. Porque, como ellas mismas señalaron, a veces una recuerda algo que otra había olvidado y así, entre anécdotas y risas, van completando la memoria compartida.

"Lo importante es que todavía nos acordamos de algunas cosas", señalaron. Y quizás allí esté una de las claves de estos 40 años: aunque algunas escenas se hayan borrado y otras necesiten de la ayuda de una compañera para volver a aparecer, hay una historia que sigue viva cada vez que se encuentran.

La promoción 1986