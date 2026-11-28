Se llama Dora y no es casualidad. Detrás de uno de los saltos más bellos del Parque Nacional Nahuel Huapi hay una historia de amantes clandestinos que se encontraban a escondidas en la frontera.

Hay lugares que se visitan por la foto. Y hay lugares que se visitan por la historia. La Cascada Dora tiene las dos cosas.

Ubicada en el Paso Internacional Cardenal Samoré , dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi , cerca de Villa La Angostura , esta cascada acaba de ser habilitada por la Administración de la reserva, que lo comunicó a través de sus redes sociales. Es una noticia esperada: después del cierre invernal, el sur neuquino vuelve a abrir uno de sus rincones más increíbles, justo cuando empieza la temporada estival.

Sin embargo, hay un dato que la hace única: su vecina, la Cascada Santa Ana, seguirá cerrada. El alto caudal del río impide el cruce en condiciones seguras y por eso los guardaparques decidieron mantenerla clausurada. Dora, en cambio, quedó habilitada y sola. Protagonista absoluta del verano.

Acá está el corazón de la historia. Y el motivo por el que vale la pena conocerla.

Según relatan los pobladores de la zona, el salto no lleva el nombre de una santa, ni de una expedición, ni de un funcionario. Lo lleva por Dora, una mujer de nacionalidad chilena que mantenía una relación amorosa clandestina con un vecino de Villa La Angostura.

El lugar era su punto de encuentro. Escondido entre el bosque húmedo, lejos de los controles y de las miradas, era el único sitio donde podían verse sin ser descubiertos. Con el tiempo, quienes recorrían el sector empezaron a llamarlo con el nombre de ella. Y el nombre quedó para siempre.

No hay un acta oficial que lo certifique. Es historia oral, leyenda urbana, mito de frontera. Como pasa con tantos lugares de increíble belleza en la Patagonia, que con los años ganan renombre turístico no solo por lo que se ve, sino por lo que se cuenta. Dora quedó perpetuada en un salto de agua, en un sitio interaduanas, en medio de la cordillera.

Esa es la magia: cada turista que llega este verano no solo va a ver una cascada, va a pisar el escenario de una historia de amor prohibido.

Cómo es

Es un salto alto, limpio y vertical que cae en dos brazos desde una pared de basalto oscuro, tapizada de musgo y verde intenso. Arriba, el bosque de selva valdiviana y un cielo azul perfecto. Abajo, el golpe del agua levanta una bruma blanca que se mezcla con el río Pantojo, de un verde turquesa profundo.

No se ve de lejos. Hay que bajar hasta el río para encontrarla de frente, y cuando aparece, aparece de golpe, entre la pared de piedra y el verde.

La senda es parte de la experiencia: 1,5 km de ida, unos 30 minutos a paso tranquilo. A los 25 minutos hay una bifurcación señalizada y hay que tomar a la izquierda, 5 minutos más hasta la orilla del río. El camino atraviesa un bosque húmedo, con troncos caídos que cruzan el arroyo y arbustos cargados de flores amarillas y naranjas que en esta época iluminan todo el sendero.

Para tener en cuenta

Aunque no cruces a Chile, el inicio de la senda está en zona interaduanas sobre la Ruta Provincial 231, por eso el control es obligatorio.

Trámites: completar el Registro de Trekking gratuito en la web del Parque Nacional Nahuel Huapi dentro de las 48 horas previas. Presentarse en Aduana antes de las 10:00 y regresar antes de las 19:00, horario de cierre del Paso.

Documentación: DNI físico vigente o pasaporte, no sirve el DNI digital. Para el vehículo, cédula verde, seguro vigente y autorización si es alquilado. Si viajan menores con un solo progenitor, llevar autorización notarial.

Qué llevar: calzado de trekking con buen agarre, prohibidas ojotas y crocs. Abrigo impermeable en capas, agua, algo para comer, protector solar y gorro. No hay baños ni proveeduría en la senda. La dificultad es baja a media, pero la bajada final tiene tierra y ceniza volcánica suelta, muy resbaladiza.

Desde el centro neuquino, el viaje toma entre 5 horas 15 minutos y 5 horas 45 minutos en auto. La ruta más directa es por RN40, Camino de los Siete Lagos, vía Junín, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, hasta empalmar con la RN231: unos 368 kilómetros.

Hay que sumarle entre 20 y 45 minutos de aduana. Por eso, si se hace en el día, hay que salir cerca de las 4 de la mañana. La otra opción, y la más recomendable, es hacer noche en Villa La Angostura o San Martín de los Andes y llegar temprano a la mañana.

Este verano, la Cascada Dora abre sus brazos para recibir a todos los turistas que quieran conocerla. Un lugar donde la naturaleza y la leyenda se mezclan, donde un amor clandestino se convirtió en nombre de cascada y donde la belleza del sur neuquino, por fin, vuelve a estar al alcance de todos.

Dora espera. Y su historia también.