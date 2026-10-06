Reclamá tu póster de Leo Messi en la edición impresa de LM Neuquén

Con el ejemplar del miércoles 7 de octubre podrás pedir el póster del capitán de la Selección Argentina.

La edición impresa de LM Neuquén , de este miércoles 7 de octubre, traerá para sus lectores un póster de Lionel Messi , del más grande de todos los tiempos (GOAT), que tendrá esta noche el inolvidable partido de despedida con la camiseta argentina.

Los lectores podrán tener este nuevo recuerdo impreso como cuando se convirtió en el máximo goleador de la Selección Argentina al superar el récord que hasta el 2016 tenía Gabriel Batistuta con 54 goles. Además de la consagración de Copa América 2021, de la Finalissima 22, del Mundial 2022 o la Copa América 2024.

Horas movilizantes para todos los aficionados al fútbol, no sólo argentinos, si no del resto del mundo. Testigos de una etapa liderada por Messi, ídolo de varias generaciones. Su legado trasciende lo futbolístico tanto para grandes como para los más pequeños.

El último baile de Messi con la albiceleste en el Monumental quedará en la memoria de todos.

Emociones dentro y fuera de la cancha

Messi se lleva la admiración de los argentinos, de los amantes del fútbol a nivel mundial, cómo así también del mundo académico. En las horas previas a su último partido con la albiceleste, el rosarino recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La decisión había sido tomada por el Consejo Superior de la UBA, para homenajear al mejor futbolista de la historia, quien condujo a la Selección a la obtención de importantes títulos internacionales, donde se destaca sobre todo el Mundial de Qatar 2022.

En los considerandos de la resolución, impulsada y aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA, se señala que “su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente”.

Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico” y agregó emocionado: “es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido, se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande”, expresó el astro argentino Lionel Messi.

“La vida de Lionel es una historia de talento, esfuerzo y superación. También de humildad, solidaridad y compromiso. Son valores que la UBA reconoce y promueve, y que hacen de su trayectoria u

n ejemplo que trasciende al deporte. Por eso queremos decirle: bienvenido a la universidad pública, bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi”, aseguró el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.