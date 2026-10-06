Lionel Messi recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA

El capitán de la Selección Argentina fue distinguido por la Universidad de Buenos Aires en la previa de su partido de despedida con el combinado nacional.

El astro argentino Lionel Messi recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la previa de su partido de despedida con la Selección.

La decisión había sido tomada por el Consejo Superior de la UBA , para homenajear al mejor futbolista de la historia, quien condujo a la Selección a la obtención de importantes títulos internacionales, donde se destaca sobre todo el Mundial de Qatar 2022.

En los considerandos de la resolución, impulsada y aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA, se señala que “su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente”.

“Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico” y agregó emocionado: “es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido, se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande”, expresó el astro argentino Lionel Messi.

“La vida de Lionel es una historia de talento, esfuerzo y superación. También de humildad, solidaridad y compromiso. Son valores que la UBA reconoce y promueve, y que hacen de su trayectoria un ejemplo que trasciende al deporte. Por eso queremos decirle: bienvenido a la universidad pública, bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi”, aseguró el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

#SelecciónMayor El capitán argentino Leo Messi recibió hoy el título “Doctor Honoris Causa” de la Universidad de Buenos Aires.



¡Felicitaciones, leyenda! pic.twitter.com/6CursdqtNC — Selección Argentina (@Argentina) October 6, 2026

A su vez, el rector, Ricardo Gelpi, declaró: “A través del fútbol, expresión de la cultura popular y de nuestra identidad nacional y social, Messi logró trascender el ámbito deportivo y proyectar a nuestro país en el ámbito internacional, convirtiéndose en una de las figuras y de las trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional, mérito excepcional que esta Universidad quiere reconocer”.