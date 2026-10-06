Quién es Fabio Santana, el excombatiente de Malvinas que cantará el himno en la despedida de Lionel Messi

Este martes se realizará el último partido oficial del capitán argentino ante Benín en el estadio Monumental.

El Estadio Monumental se convertirá en la sede de una gran celebración con homenajes, música en vivo y una sorpresa final.

Este martes será una jornada cargada de emociones ya que se viene el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina . A partir de las 20 horas se disputará el último partido oficial ante Benín en el estadio Monumental.

El Estadio Monumental se convertirá en la sede de una gran celebración, con homenajes, música en vivo y una sorpresa final para el astro rosarino. Entre los artistas que se presentarán, un excombatiente de Malvinas será el encargado de entonar las estrofas del himno nacional.

Se trata de Fabio Santana , quien anunció su participación mediante un emotivo video publicado en sus redes sociales: "Quiero contar que estoy muy emocionado porque voy a cantar nuestro himno nacional en la despedida de Lionel Messi , en el Monumental este martes", expresó.

En diálogo con Radio Mitre, Fabio habló sobre lo que será esta jornada especial. "Voy a cantar en la despedida del estadísticamente, el más grande de la historia, que estuvo 20 años siendo el número 1", expresó.

"Además hay algo muy especial que yo siento que es la resiliencia, de haber estado en el fondo del mar y haber salido, así que me llena de orgullo poder estar en esta situación", agregó.

Fabio nació el 16 de diciembre de 1962. Tan solo 7 días de la declaración de la guerra fue convocado a combatir en Malvinas en 1982. Once días después, arribó en Puerto Argentino y se trasladó hacia Wireless Ridge. Él y su equipo estaban a cargo de ubicar minas para impedir el avance por tierra de los enemigos.

A más de cuatro décadas de la guerra, Fabio Santana continúa vinculado a la causa Malvinas y al reconocimiento de los excombatientes. En los últimos tiempos, además protagonizó distintos momentos relacionados con la Selección argentina.

Y en los últimos meses fue protagonista de la Velada del Año de Ibai Llanos, cuando ingresó junto al periodista Gastón Edul, mientras ambos cantaban el Himno Nacional Argentino.

Las presentaciones del excombatiente en eventos deportivos

Esta no es la primera vez que Santana podrá interpretar el himno en un evento deportivo. Entre sus presentaciones se encuentran en la Copa Davis 2011, en los 75 años del Turismo Carretera, en previas de partidos de Los Pumas y en un clásico entre Nueva Chicago y All Boys.

También estuvo presente en algunos partidos de la Selección Argentina. Cantó en el cruce con Colombia en 2022, por las eliminatorias rumbo a Qatar, y el duelo ante Venezuela en la Bombonera. En ese mismo estadio cantó el himno en la despedida del equipo antes de viajar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

En el mes de marzo en la previa del amistoso ante Zambia, Santana también fue el encargo del himno nacional.

El Chiqui Tapia convocó a Santana para el himno nacional: "Estoy muy emocionado"

En diálogo con Telenoche, reveló que fue el propio Chiqui Tapia quien lo contactó para comunicarle que estaría a cargo de ese momento. "Me llamó y me dijo que iba a ser el encargado de cantar el Himno. Estaba un poco ansioso, tenía ganas de que pase eso", recordó.

"Me emocioné mucho, hacía mucho que no me emocionaba con una convocatoria así. Hace tres días que estoy muy emocionado", confesó.

En este sentido, Santana recordó que una de sus experiencias más significativas junto a la Selección fue en Córdoba. "El himno más importante para mí fue el que canté en el Kempes porque fue la primera vez que canté con la Selección. Lo canté contra Colombia en el 2022", expresó.

Este martes la interpretación del Himno será uno de los momentos centrales de la ceremonia previa al partido entre Argentina y Benín, que marcará la última presentación de Messi con la camiseta albiceleste.

El veterano de Malvinas se hizo muy conocido en 2012 cuando participó en el programa "Soñando por Cantar" (El Trece). Su audición, donde cantó junto a Luciano Pereyra y Patricia Sosa, emocionó a todo el país al contar su historia como excombatiente.