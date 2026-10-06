El reconocido especialista brindó la clave para lograr un puré de papas exquisito. ¿En qué consiste este método?

El truco secreto de Damián Betular para un puré de papas perfecto: el ingrediente que nadie usa y lo deja como una nube

Al tener un sabor suave y una textura cremosa, el puré de papas es un acompañamiento que se adapta a una amplia variedad de platos, desde carnes al horno, milanesas o pollo. Por ello es que las combinaciones pueden ser infinitas. Recientemente, el especialista Damián Betular reveló el truco secreto para que el puré de papas quede perfecto.

A la hora de elaborar un exquisito puré de papas , sin dudas que se debe considerar a uno de los ingredientes estrella : la manteca , que aporta un sabor incomparable y una textura suave y sedosa al puré. Cuando se la incorpore en la preparación del puré de papas, es importante que esté fría para que se disuelva de manera uniforme con el calor de las papas.

Además de este tip, Damián Betular aportó un ingrediente secreto que hasta ahora nadie usaba.

A la hora de elaborar un exquisito puré de papas, sin dudas que se debe considerar a uno de los ingredientes estrella: la manteca.

Damián Betular reveló el truco casero para preparar un inigualable puré de papas

El reconocido chef Damián Betular reveló el truco casero para preparar un inigualable puré de papas: “Es un secreto de mi mamá para que el puré quede increíble: una cucharadita de polvo de hornear”.

Betular destacó que el polvo de hornear contribuye a lograr una textura más liviana y aireada, que hace que el puré quede casi como una nube.

Según el chef, la sugerencia es emplear una cucharadita para aproximadamente un kilo de papas. La idea es añadirla al puré ya elaborado y luego mezclar suavemente para que se distribuya bien.

La receta de Damián Betular para lograr este exquisito puré de papas

Para elaborar este exquisito puré de papas según la receta de Damián Betular, primeramente se deberán reunir los siguientes ingredientes:

1 kilo de papas.

50 a 60 gramos de manteca.

150 a 200 ml de leche.

1 cucharadita de polvo de hornear.

Sal y pimienta.

Nuez moscada, a gusto.

Ciboulette o verdeo picado, opcional.

A continuación, se deberá seguir esta guía paso a paso:

Pelar las papas, cortarlas en trozos parejos y cocinarlas en abundante agua con sal hasta que estén bien tiernas.

Paralelamente, se calienta la leche con la manteca. No hace falta que hierva: alcanza con que la manteca se derrita y la mezcla esté caliente.

Cuando las papas estén listas, se escurren y se pisan mientras todavía están calientes.

Incorporar de a poco la leche con manteca, hasta conseguir la textura que se busque.

Para finalizar, se agregan sal, pimienta y un poco de nuez moscada.

Agregar una cucharadita de polvo de hornear, mezclada suavemente en el puré todavía caliente.

El reconocido chef Damián Betular reveló el truco casero para preparar un inigualable puré de papas: “Es un secreto de mi mamá para que el puré quede increíble: una cucharadita de polvo de hornear”.

Damián Betular añadió que, cuando se busca una opción más rápida de cocción, también se puede cocinar a las papas en el microondas.

La manteca y la leche son el combo perfecto para lograr un puré de papas cremoso y sedoso, siempre cuidando que las papas estén bien aplastadas para evitar grumos.

También se puede personalizar el puré de papas con mantequilla añadiendo hierbas frescas, como perejil, cebolla de verdeo (cebolleta), ciboulette (cebollino) o cilantro, o incluso un toque de ajo asado, para darle un sabor ahumado.

Los especialistas entregan determinados consejos clave para la elaboración del puré de papas: