Se trata de un paso clave que el especialista Damián Betular revela a la hora de preparar ensalada de papa y huevo .

El secreto de Damián Betular para hacer ensalada de papa y huevo: nadie la cocina así

Por lo general, la base de la preparación de una ensalada de papa y huevo implica hacer huevos duros, hervir las papas y cortarlas en cuadraditos, para luego añadirle mayonesa. Sin embargo, el reconocido chef Damián Betular reveló un jugoso secreto para hacer ensalada de papa y huevo . ¿Cuál es?

Según lo reveló el especialista Damián Betular , para hacer ensalada de papa y huevo es fundamental que, en lugar de hervir las papas , estas deben freírse.

“Yo hago una ensalada de papa y huevo que la papa no va hervida, va frita . Sacás la papa , la dejás entibiar y le echás mucha mayonesa”, amplió Betular . Así, este secreto consiste en este paso clave, que -sin dudas- incide en el sabor de este clásico de la mesa de los argentinos.

En primer lugar, se deben reunir los tres ingredientes esenciales para preparar la ensalada de papa y huevo, que son los siguientes:

Papas.

Huevos.

Mayonesa.

La guía paso a paso de Damián Betular para preparar la ensalada de papa y huevo

Para elaborar la ensalada de papa y huevo al modo sugerido por el especialista Damián Betular, es preciso recurrir a esta guía paso a paso:

En primer lugar, pelar las papas y cortarlas, para enseguida freírlas hasta que estén cocidas y apenas doradas.

y cortarlas, para enseguida freírlas hasta que estén cocidas y apenas doradas. Acto seguido, hay que retirarlas y dejarlas entibiar. En el mientras tanto, se debe hervir los huevos y picarlos, para después mezclar los dos ingredientes y agregar abundante mayonesa.

Betular- FOTO CLARÍN-Portada Según lo reveló el especialista Damián Betular, para hacer ensalada de papa y huevo es fundamental que, en lugar de hervir las papas, estas deben freírse.

Cabe recordar que, amén de su trabajo en la TV, Damián Betular es dueño de su propia pastelería. Ubicada en el barrio porteño de Villa Devoto, Betular Patisserie presenta en su sitio oficial toda clase de exquisiteces: desde bombones (maní, fraisier, coco, frambuesa, chocolate, café, pera, avellanas, dubai, caramelo, dulce de leche, pomelo, limón, chocolate 70%) hasta tortas (Carmen; avellana; rouge; dark forest o pistacho).

Damián Betular se refirió a la felicidad que le genera contar con su propia pastelería y se refirió a los precios de los productos que ofrece: “Ajustamos mucho los números para poder hacer un producto que no sea caro”. Betular Patisserie se ubica en la calle Mercedes al 3900, en Villa Devoto, y abre todos los días de 9 a 20.30.