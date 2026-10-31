Comenzó la temporada de pesca con mosca en Neuquén: todas las actividades

La actividad se realizó en la Isla 132 con clínicas para principiantes y avanzados, exposiciones y propuestas recreativas. Buscan posicionar al río Limay como atractivo turístico de Neuquén.

La Isla 132 fue escenario del lanzamiento de una nueva temporada de pesca con mosca , que reunió a vecinos, aficionados y referentes de la actividad. La propuesta incluyó clínicas para principiantes y pescadores avanzados, además de una exposición de clubes, asociaciones y prestadores turísticos.

La iniciativa busca consolidar la pesca con mosca como un producto turístico de la ciudad y poner en valor las posibilidades que ofrece el río Limay y su entorno natural. Durante la jornada, el público pudo acercarse a esta disciplina y participar de distintas actividades organizadas para promover su desarrollo.

La propuesta contó con clínicas de pesca destinadas tanto a principiantes como a pescadores avanzados. También se realizó una exposición de asociaciones, clubes, agencias de turismo, guías habilitados y prestadores vinculados a las actividades náuticas.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, destacó la respuesta del público y las expectativas que genera esta iniciativa. “Muchísima gente vino a acompañar el lanzamiento de la temporada. Es un producto que estamos tratando de desarrollar en el marco de la ciudad de Neuquén, con la idea de que, a menos de diez minutos del centro, tenemos un espacio natural espectacular para disfrutar del agua y también para despuntar el vicio con la pesca con mosca”.

En este sentido, Cayol explicó que la actividad contó con la participación de Pablo Pérez, reconocido referente de la pesca con mosca, quien estuvo a cargo de una clínica abierta para principiantes y otra destinada a pescadores con mayor experiencia. “La idea es que la gente pueda tener una aproximación a una persona especializada. Ya realizó su primera clínica para principiantes y luego comenzamos con la de avanzados”.

El funcionario adelantó que se va a realizar un recorrido por todo el Paseo Costero del río junto a Pérez, quien registrará distintas técnicas y experiencias vinculadas con la pesca en la ciudad. El objetivo es generar material audiovisual que permita mostrar en otros lugares del mundo las propuestas que ofrece Neuquén y fortalecer su posicionamiento como destino turístico.

El río Limay, una propuesta turística más allá de la pesca

Respecto de la participación de los distintos expositores, Cayol indicó que estuvieron presentes asociaciones y clubes de pesca, agencias que ofrecen salidas y excursiones, guías habilitados y espacios de enseñanza con profesores especializados.

“Es un producto de nicho, pero realmente hay mucha gente que es seguidora y fanática de la pesca con mosca. Acá están representados prácticamente todos los que ofrecen este producto”, sostuvo.

Cayol, remarcó que la propuesta contempla alternativas para quienes acompañan a los pescadores y no practican esta disciplina. En ese sentido, mencionó las balsas, los gomones, las flotadas, el stand up paddle (SUP) y otras actividades recreativas en el agua, que permiten disfrutar del entorno natural en familia.

La jornada se desarrolló en la Isla 132, con actividades y propuestas para acercar la pesca con mosca a nuevos aficionados y seguir consolidando el río Limay como uno de los atractivos turísticos de la ciudad.