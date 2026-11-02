Netflix y Luis Zahera arrasan con la película española que se convirtió en la más vista del mundo

La película de Netflix, dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, combina un atraco bancario , traiciones y un accidente que cambia el destino de sus protagonistas.

Netflix renovó su catálogo con una película española que reúne a reconocidas figuras del cine y apuesta por una historia cargada de suspenso, acción y misterio. Con una trama que comienza con un golpe aparentemente perfecto, la producción propone una serie de giros inesperados que mantienen la intriga alrededor de sus personajes.

Se trata de Colisión, un policial protagonizado por Luis Zahera que busca conquistar a los suscriptores de la plataforma. La producción cuenta con la dirección de Daniel Sánchez Arévalo , quien se aleja de algunos de los registros que marcaron su trayectoria para explorar el género de los atracos y las historias criminales.

La historia de Colisión se sitúa en España durante 2013 y tiene como punto de partida un robo bancario en pleno centro de Madrid. Lo que inicialmente parece ser un plan cuidadosamente organizado termina convirtiéndose en una situación fuera de control después de un brutal accidente de tránsito. A partir de ese episodio, comienzan a salir a la luz secretos que comprometen a los integrantes de la banda y ponen en duda los vínculos que existían entre ellos antes del atraco.

La sinopsis oficial de Netflix adelanta los principales conflictos de la producción:

"España, 2013. Tras atracar un banco, un fatal accidente de coche saca a la luz la cara oculta de una banda de ladrones y desvela que las traiciones comenzaron mucho antes del robo. Lo que empieza como un golpe perfecto en pleno centro de Madrid salta por los aires en un brutal accidente de tráfico. A partir de esa colisión, entra en juego el dilema definitivo: los mismos policías que cometieron el atraco son ahora los encargados de investigarlo. Una trama donde la lealtad se rompe y toda la verdad se pone en tela de juicio", explica el adelanto de la plataforma.

De esta manera, el relato incorpora un elemento particular: quienes deberían encargarse de esclarecer el delito también están involucrados en él. Esa contradicción funciona como uno de los principales motores de la historia y plantea un escenario en el que cada personaje tiene algo que ocultar.

El elenco de Colisión: Luis Zahera y otras figuras del cine español

Uno de los principales atractivos de la película es su reparto, encabezado por Luis Zahera, reconocido por sus interpretaciones en distintas producciones españolas. El actor comparte pantalla con Laia Costa, Karra Elejalde y Tamar Novas, entre otros nombres destacados. El elenco está integrado por:

Laia Costa : interpreta a Carla.

: interpreta a Carla. Luis Zahera : interpreta a Ernesto.

: interpreta a Ernesto. Karra Elejalde : interpreta a Pedro.

: interpreta a Pedro. Tamar Novas : interpreta a Tomás.

: interpreta a Tomás. Álvaro Cervantes : interpreta a Raúl.

: interpreta a Raúl. Lluís Homar: interpreta a Luis.

Jorge Cabrera .

. Alba Fontecha: interpreta a Azafata.

Con una historia atravesada por el engaño, los conflictos internos y las consecuencias de un robo que sale mal, Colisión se suma a las propuestas españolas disponibles en Netflix para quienes disfrutan de los policiales y los thrillers criminales.