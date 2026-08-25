¡Se pudrió mal! Griselda Siciliani se hartó de Sabrina Rojas y respondió a sus polémicos comentarios

Griselda Siciliani volvió a quedar en el centro de la escena luego de ser consultada por los dichos de Sabrina Rojas sobre su manera de hablar de la vida personal. La actriz fue entrevistada por Intrusos , el programa de América TV, y durante la charla dejó en claro que mantiene firme su decisión de preservar su intimidad y no alimentar las polémicas mediáticas.

El cronista Alejandro Castelo fue quien le preguntó directamente por las declaraciones de Rojas, quien había asegurado que Siciliani sí hablaba públicamente de cuestiones relacionadas con su vida privada. Frente a esa consulta, la actriz respondió con ironía y humor, aunque sin modificar su postura: “Ahh y bueno, yo no hablo nada. Agotada”, lanzó entre risas, en una respuesta que rápidamente marcó el tono de la conversación.

Lejos de profundizar en las declaraciones de su colega, Siciliani aprovechó para reafirmar una postura que sostiene desde hace tiempo: “Te vuelvo a decir lo mismo, soy aburridísima pero es así: no hablo de mi intimidad y no contesto ninguna invitación a este tipo de comunicación, no me interesa participar, ya lo sabés, conocés esa frase mía de memoria”, agregó.

Griselda Siciliani eligió mantenerse al margen de las polémicas

Durante la entrevista, la actriz también destacó el vínculo que mantiene con el programa y agradeció el respaldo recibido pese a las distintas controversias que pueden surgir alrededor de su figura: “Les agradezco también que a pesar de cualquier barro que se arme a mi alrededor siempre tienen mucho cariño conmigo y con mi trabajo”, expresó Siciliani, poniendo el foco en su carrera y en el reconocimiento que recibe por parte del público.

GRISELDA SICILIANI SIN FILTRO: HABLÓ DE TODO



"La figura de Moria es un ícono de la sociedad"

"Lali es la número uno en nuestro país"

"Agotada de los dichos de Sabrina Rojas"



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La protagonista volvió a insistir en que no tiene intención de participar de discusiones relacionadas con su intimidad y explicó que prefiere mantener esos aspectos de su vida fuera de los medios: “Siempre digo esta frase: yo no hablo de mi intimidad. No sé si para vos es lo mismo…”, le explicó a Castelo, dejando clara su postura frente a los comentarios que puedan surgir de otras personas. De esta manera, Griselda Siciliani evitó entrar en disputas públicas. Cerró la nota agradeciendo el cariño del público y el respeto hacia su trabajo, más allá de cualquier controversia que pueda instalarse en los medios.