Espectáculos La Mañana García Quién es Charlie García, el jurado mexicano que debutó en Popstars

El certamen de canto y baile volvió a la TV luego de más de 20 años. Quién es el jurado que generó intriga en los fanáticos. + Agregar LM Neuquen en







El certamen Popstars volvió a la tv este lunes 24 luego de varios meses de expectativa por el regreso de un formato que brilló hace más de 20 años atrás en la misma pantalla. Esta vez volvió conducido por Nicolás Vázquez, acompañado por otras figuras de la televisión que llevan adelante un formato especial.

El primer día fue de presentación de cada uno de los primeros participantes seleccionados y el jurado, un punto que llamó la atención en los televidentes. Es que muchos fanáticos escucharon que Charly García estaría entre los jurados del programa, pero mientras esperaban la presencia del reconocido artista nacional, se dieron cuenta que apareció otra persona en el escenario mayor del lugar donde se realiza el evento.

Es que efectivamente ingresó caminando Charlie García, un artista mexicano de alto reconocimiento en la industria. No se trataba del creador de Clics Modernos, Piano Bar, entre otros, sino que quien es parte del formato es un empresario mexicano con más de 25 años dedicado a la industria discográfica.