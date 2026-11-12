Esta tendencia se destaca por su elegancia y la capacidad para transformar los ambientes. De qué se trata.

¿Por qué el piso flotante ya fue? Este es el reemplazo que se impuso para 2027, más elegante, cómodo y práctico

Falta casi nada para que llegue el 2027 y ya comenzaron a surgir las nuevas tendencias de interiorismo que dominarán el año. En ese sentido, después de varios años en los que predominaron los pisos flotantes con tablas colocadas en paralelo, una alternativa comienza a ganar protagonismo por su elegancia , calidez y capacidad para transformar los ambientes.

Este cambio responde a una búsqueda cada vez más marcada de espacios con personalidad y detalles capaces de aportar sofisticación sin necesidad de recargar la decoración. De esta manera, el piso deja de ser un elemento secundario para convertirse en uno de los grandes protagonistas del diseño de interiores.

En esa búsqueda de transformar el hogar, surge el suelo laminado en espiga , un revestimiento que imita la apariencia de la madera y se distingue por la manera en que se disponen sus piezas. En lugar de instalar las tablas una al lado de la otra, en líneas paralelas, se colocan en diferentes direcciones para formar un dibujo geométrico en zigzag.

El piso en espiga, la nueva tendencia para 2027.

El resultado es un patrón visual en el que los extremos de las lamas se encuentran formando ángulos de 90 grados. Esta disposición genera una sucesión de líneas diagonales que aporta movimiento, profundidad y dinamismo a las superficies. La composición permite conseguir acabados que imitan las vetas y tonalidades de la madera natural, sin necesidad de utilizar madera maciza.

Por qué el suelo laminado en espiga será tendencia en interiorismo en 2027

Hay varios motivos por los que este laminado se perfila como uno de los revestimientos protagonistas del próximo año. Entre ellos se encuentran:

Recupera la elegancia de los pisos tradicionales: esta colocación recuerda a los antiguos pisos de parquet que se utilizaban en viviendas de estilo clásico. Su incorporación a los proyectos actuales permite combinar esa estética tradicional con muebles modernos, iluminación minimalista y accesorios de diseño.

esta colocación recuerda a los antiguos pisos de parquet que se utilizaban en viviendas de estilo clásico. Su incorporación a los proyectos actuales permite combinar esa estética tradicional con muebles modernos, iluminación minimalista y accesorios de diseño. Aporta calidez y naturalidad a los ambientes: los tonos roble, miel, arena y beige aparecen entre las opciones más buscadas porque generan una sensación visual más cálida y acogedora. Esta preferencia se aleja de los ambientes excesivamente fríos, dominados por superficies grises, blancas o negras sin demasiadas texturas.

los tonos roble, miel, arena y beige aparecen entre las opciones más buscadas porque generan una sensación visual más cálida y acogedora. Esta preferencia se aleja de los ambientes excesivamente fríos, dominados por superficies grises, blancas o negras sin demasiadas texturas. Rompe con la monotonía de los pisos tradicionales: una de sus principales características es su diseño geométrico. Mientras que las tablas colocadas en paralelo producen una superficie uniforme, la espiga genera un dibujo que cambia la percepción del ambiente.

El suelo laminado en espiga se destaca por su composición geométrica.

Se adapta a diferentes estilos de decoración: se trata de una propuesta versátil. Los modelos de tonos claros combinan con ambientes nórdicos, escandinavos y minimalistas, mientras que las versiones más oscuras pueden integrarse en espacios clásicos, industriales o contemporáneos.

se trata de una propuesta versátil. Los modelos de tonos claros combinan con ambientes nórdicos, escandinavos y minimalistas, mientras que las versiones más oscuras pueden integrarse en espacios clásicos, industriales o contemporáneos. Renovación sin recurrir a materiales más costosos: este laminado ofrece alternativas que resultan más accesibles que un piso de madera maciza o determinados trabajos de parquet tradicional. La variedad de modelos, colores y sistemas de colocación también facilita encontrar opciones para diferentes presupuestos y necesidades.

Cuáles son las ventajas del suelo laminado en espiga

Además de su atractivo estético, este tipo de revestimiento reúne una serie de características funcionales que explican por qué despierta interés entre quienes buscan renovar sus viviendas. Algunas de sus ventajas son:

Diseño elegante: el patrón en zigzag aporta sofisticación y transforma el piso en un elemento central de la decoración.

el patrón en zigzag aporta sofisticación y transforma el piso en un elemento central de la decoración. Mayor personalidad: permite escapar de las superficies uniformes y sumar un detalle distintivo a cualquier habitación.

permite escapar de las superficies uniformes y sumar un detalle distintivo a cualquier habitación. Versatilidad decorativa: combina con muebles de madera, textiles naturales, paredes claras, colores tierra y diferentes estilos de interiorismo.

combina con muebles de madera, textiles naturales, paredes claras, colores tierra y diferentes estilos de interiorismo. Variedad de terminaciones: existen modelos que reproducen las vetas, los nudos y las tonalidades de distintas maderas, como el roble.

existen modelos que reproducen las vetas, los nudos y las tonalidades de distintas maderas, como el roble. Mantenimiento sencillo: la capa superficial de protección facilita la limpieza cotidiana. Por lo general, alcanza con aspirar o barrer y pasar un paño apenas húmedo, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Esta tendencia rompe con la monotonía de los pisos lisos.