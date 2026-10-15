Con el objetivo de optimizar el espacio en un ambiente reducido es clave elegir los muebles adecuados. Y esta nueva opción es práctica e “inteligente” . ¿De qué se trata?

Adiós a los escritorios tradicionales: esta opción es mejor, más práctica e "inteligente" y por eso se posiciona como la tendencia en 2027

Al momento de organizar y/o decorar los ambientes en un hogar , las tendencias son variadas. Si se dispone de un ambiente reducido, es clave elegir los muebles adecuados y que resulten multifuncionales . Y esta nueva opción, práctica e “inteligente” , promete convertirse en tendencia en 2027 y despedir a los escritorios tradicionales. ¿De cuál se trata?

Por citar sólo un ejemplo que aplica a la hora de optimizar el espacio de un dormitorio, la nueva alternativa para dormir es la cama rebatible, que se erige como una opción versátil y funcional en ambientes pequeños.

La opción práctica e "inteligente" que será tendencia en 2027 son los escritorios integrados a bibliotecas, estanterías, paredes o muebles a medida -altamente recomendables para departamentos o casas de dimensiones reducidas- y prometen despedir a los escritorios tradicionales.

Así, en lugar de incorporar un mueble independiente -como lo es un clásico escritorio- esta flamante propuesta se basa en aprovechar bibliotecas, estanterías, paredes y variados rincones, puesto que posibilita incorporar una superficie práctica sin recargar el ambiente.

Lo cierto es que un escritorio tradicional puede ocupar una parte considerable de una habitación, mientras que una superficie integrada permite crear un lugar para trabajar sin modificar por completo la distribución del hogar.

Las opciones para optimizar el espacio gracias a los escritorios integrados

Entre algunas de las opciones que pueden mencionarse para optimizar el espacio aparecen las siguientes:

Una tabla incorporada a una biblioteca.

Un escritorio diseñado a medida.

diseñado a medida. Una mesa rebatible que se pliega al terminar la jornada: permite liberar superficie cuando el espacio debe utilizarse para otras actividades.

Asimismo, el escritorio puede integrarse a una biblioteca o a un mueble de almacenamiento.

puede integrarse a una biblioteca o a un mueble de almacenamiento. En el dormitorio, puede colocarse junto a un armario o debajo de una ventana, siempre que exista suficiente espacio y una iluminación adecuada para trabajar cómodamente.

Esta tendencia, que asoma con fuerza para 2027, apunta a espacios de trabajo que se adapten a las necesidades cotidianas en lugar de ocupar una habitación completa.

La opción práctica e "inteligente" que será tendencia en 2027 son los escritorios integrados a bibliotecas, estanterías, paredes o muebles a medida.

¿En qué ambientes son recomendables los escritorios integrados?