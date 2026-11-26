Habitualmente ubicado bajo el arbolito , este año surge una nueva alternativa que busca darle más trascendencia, además de optimizar el espacio.

Este es el pesebre que va a ser tendencia para el arbolito en 2026

Faltan pocos días para el 8 de diciembre , fecha clave para una tradición anual: el armado del árbol de Navidad y el pesebre . Pero antes de comenzar con los preparativos, es importante conocer las tendencias para este 2026, en especial una nueva que involucra a la clásica representación del nacimiento de Jesús , con María, José, los reyes y otras figuras.

La postal navideña típica de los hogares suele incluir al árbol lleno de luces y decoraciones y, justo debajo, sobre una alfombra o directamente en el suelo, el infaltable pesebre. Sin embargo, la decoración de interiores evoluciona constantemente y, para este año, llega una opción que rompe con la disposición clásica.

Esta alternativa no solo busca un cambio visual , sino también una optimización del espacio , permitiendo que la escena del nacimiento de Jesús se convierta en un punto central y elegante.

Este año llega una nueva propuesta para ubicar al pesebre.

Cuál es la nueva tendencia para armar el pesebre en esta Navidad

La propuesta actual invita a dejar atrás al pesebre tradicional ubicado a ras del piso y darle el protagonismo que merece reubicándolo en altura, ya sea en el living o en el ingreso de la casa.

Al retirarlo de la base del árbol, se logra limpiar visualmente la zona inferior, eliminando el desorden que a menudo generan los cables de luces, las cajas de regalos y otros objetos.

La recomendación de los decoradores para esta Navidad es utilizar elementos mobiliarios ya existentes en la casa para crear escenarios en altura. Entre las distintas opciones, las repisas y estantes de madera son ideales para lograr un look minimalista y acogedor. Y al colocar las figuras allí, el pesebre adquiere un nivel de exhibición mucho más artístico.

Por otro lado, las mesas recibidoras o consolas en el hall de entrada se convierten en el lugar perfecto para dar la bienvenida a las visitas con esta representación. Y si se busca un estilo más central, las mesas ratonas permiten configurar pesebres de menor tamaño que, además, no obstaculizan el paso.

El pesebre en altura, la nueva tendencia para esta Navidad.

El enfoque minimalista gana protagonismo

Esta tendencia no solo es estética, sino que también se alinea con una corriente de decoración más minimalista. La idea es reducir la contaminación visual navideña. Mientras que antes se optaba por saturar los espacios, hoy se busca la calidad por sobre la cantidad.

Al dejar el suelo libre, el hogar se percibe más amplio y ordenado, permitiendo que la atención se centre en detalles específicos que cuentan una historia, en lugar de una acumulación dispersa de adornos.

Además, al elevar el pesebre, se recomienda seleccionar piezas con líneas más puras y materiales nobles, como la madera natural, la cerámica mate, o incluso figuras estilizadas en metal o fibras naturales.

El pesebre en altura libera espacio y genera una nueva sensación visual.

Cómo surge la tradición del pesebre y por qué se arma el 8 de diciembre

La historia del pesebre se remonta al siglo XIII, más específicamente a la Navidad de 1223. Su artífice fue San Francisco de Asís, quien, con el deseo de ayudar a los fieles a contemplar con sencillez el nacimiento de Jesús, decidió recrear la escena en un pesebre viviente.

Ese evento tuvo lugar en el pequeño pueblo de Greccio, Italia. San Francisco, un amante de la pobreza y la humildad, pidió que se preparara un lugar con heno, un buey y un asno, tal como relatan los Evangelios, para vivir de manera palpable la precariedad en la que Jesús llegó al mundo. Lejos de la sofisticación de las actuales decoraciones, aquel primer pesebre buscaba, ante todo, transmitir la esencia espiritual del acontecimiento.

Con el tiempo, se fijó el 8 de diciembre como día para armar el pesebre y el árbol de Navidad, coincidiendo con el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, una festividad establecida por el papa Pío IX en 1854. Esta fecha marca oficialmente el inicio de la temporada de Adviento y la preparación espiritual para la llegada de Jesús.