¿Cuánto tiempo puedo guardar la comida que sobró de Navidad en la heladera?

Normalmente suele quedar comida de la cena de Nochebuena y es esencial conocer cuánto tiempo puedo guardar las sobras y que sea de forma correcta.

Durante Navidad y Año Nuevo es común que después del festín de ensalada rusa, vitel toné, pionono y más, queden sobras que normalmente solemos conservar. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta cuánto tiempo pueden permanecer guardados estas comidas sin que se conviertan en un riesgo para la salud y conserven su sabor y textura.

Siempre, sin importar cual es el festejo, hay que guardar la comida que queda en la heladera, en un recipiente con tapa hermética . Muchas veces ponemos un pollo entero adentro de la heladera sin cubrirlo. Debajo hay frutas frescas, una caja de leche y un tomate. Esto es totalmente peligroso, debido a la existencia de contaminación cruzada , algo que ocurre cuando se mezclan alimentos crudos con alimentos cocidos.

En este sentido, es vital recordar que para que no exista también una transmisión de bacterias, haya una correcta temperatura en nuestra heladera. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda mantener la heladera a 4 o menos , ya que esto frena el desarrollo bacteriano.

Los alimentos perecederos deben estar siempre refrigerados o congelados y nunca permanecer a temperatura ambiente durante periodos prolongados. Cuando la temperatura ambiente supera los 32, las sobras deben guardarse en la heladera dentro de la primera hora.

heladera.jpg La heladera, no siempre aliada de la conservación de alimentos.

Qué sebe tener en cuenta a la hora de guardar la comida

En verano, las sobras no deben permanecer fuera de la heladera más de una hora. Esto es clave, ya que el rango de temperatura peligrosa, entre los 4°C y 65°C, es ideal para el crecimiento de microorganismos, y las cocinas suelen estar dentro de este rango. Por lo tanto, es crucial guardar las sobras en la heladera lo antes posible, pero sin ponerlas aún muy calientes, ya que esto puede dañar el funcionamiento del electrodoméstico y afectar la calidad de otros alimentos.

Los alimentos que contienen lácteos o proteínas animales (como las carnes cocidas) son especialmente sensibles a la contaminación bacteriana. A medida que estos alimentos se mantienen a temperatura ambiente, las bacterias como Salmonella, E. Coli o Listeria pueden proliferar rápidamente.

tupper con comida

Respecto al tiempo de conservación, varía según el tipo de alimento. La experta en nutrición de Mayo Clinic, Katherine Zeratsky, señaló que, en general, las sobras pueden mantenerse en el refrigerador entre tres y cuatro días.

Pasado ese período, el riesgo de intoxicación alimentaria aumenta considerablemente. Si se prevé que no se consumirán antes de ese plazo, lo recomendable es congelarlas de inmediato.

En el caso de carnes, pescados o guisos ya cocinados duran alrededor de 24 horas. Cuando las sobras se congelan correctamente, pueden durar hasta tres meses, aunque conservan mejor su sabor durante los primeros días.

En el caso de congelar las sobras, se deben etiquetar los recipientes con la fecha de almacenamiento, lo que ayuda a controlar el tiempo de conservación y evita consumir alimentos fuera del período seguro. Para descongelar, lo más seguro es pasar los alimentos del freezer al refrigerador la noche anterior, utilizar el microondas o sumergir el recipiente sellado en agua fría.

congelar comida

Nunca se deben dejar las sobras a temperatura ambiente para descongelar, ya que esto favorece el crecimiento de bacterias.