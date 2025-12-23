El menú de Navidad más económico cuesta casi $100.000: subió más de 12.000% en 10 años

Así lo indica un reporte de la consultora Focus Market. Este año el valor de una canasta navideña popular alcanzó números récord.

La mesa navideña viene salada este año por el empuje de la inflación.

Un reporte privado revela que el menú navideño mas económico para este año asciende a $98.255 , con incrementos de precios mas importantes en la carne. El reporte revela que en 10 años esa canasta subió de precio 12.000%

Así lo indica la consultora Focus Market en un estudio pensado para un menú de cuatro personas, el cual se viene llevando a cabo desde 2015.

El reporte toma en cuenta 3 menús: Económico, Intermedio y Premium, que constan de plato principal, postre, mesa dulce y brindis, en cada caso.

“Los aumentos más significativos dentro de la mesa navideña se observaron en los cortes de carne vacuna, las bebidas gaseosas de primera marca y el pan dulce con frutos secos, tres categorías que combinan presiones de costos, estacionalidad y cambios en la estructura de mercado”, detalló Damián Di Pace director de Focus Market.

Menú Económico

Este año cuesta $98.266 y está formado por:

-Plato principal: con lechón, gaseosa cola (tercera marca), vino y ensalada de papa y huevo.

-Postre: 1 kilo y 1/2 de helado de pote.

-Brindis/Mesa dulce: consta de 1 pan dulce, 1 budín sin frutas, 1 garrapiñada, 1 turrón de maní, 1 ananá fizz y 1 sidra.

Entre los productos que más aumentaron en el Menú Económico se encuentran: Pan dulce con frutas 44%, Budín sin frutas 27%, y Espumante de ananá 25%. Por otro lado, los productos que menos aumentaron son: Helado de Pote 1,5kg -24%, Sidra -3%, y Ensalada de papa y huevo 4%.

“En el caso de la carne vacuna, el incremento responde a una recomposición de precios tras meses de atraso relativo, sumado al encarecimiento de la invernada y a una menor oferta en el mercado interno. La demanda estacional, que suele intensificarse en diciembre, amplifica este ajuste”, explicó Di Pace.

De acuerdo con el reporte “el aumento acumulado es del 12.779% entre 2015-2025”. El estudio recuerda que el precio del Menú en 2015 era de $763, en 2020 $3.808, y en 2025 $98.266.

Menú intermedio

Por otro lado, Focus Market indica que “el Menú Intermedio este año suma un total de $196.599, y está formado por un Plato principal con Asado del centro, gaseosa cola (primera marca), vino y ensalada de papa y huevo. El Postre es 1 kilo de Helado artesanal, y el Brindis/Mesa dulce consta de 1 pan dulce con frutos secos, 1 budín con chips de chocolate, 1 garrapiñada de maní, 1 turrón de almendras, 1 espumante de fresa y 1 champagne.

El reporte precisa: “respecto a la evolución del Menú Intermedio, el aumento acumulado es del 15.935% . Con los siguientes precios del Menú: en 2015 $1.226, en 2020 $5.293, y en 2025 $196.599”.

Menú Premium

En tanto, el Menú Premium este año suma un total de $314.768.-, formado por un Plato principal con Peceto entero premium, gaseosa cola (primera marca), vino y ensalada de papa y huevo. El Postre es 1 kilo de Helado artesanal, y el Brindis/Mesa dulce consta de 1 pan dulce con frutos secos y frutas (Panadería), 1 Stollen Alemán, 1 Torta de Frutos Secos, 1 Turrón español blando de yema con maní, 1 Sidra premium y 1 Champagne premium.

Con respecto a la evolución del Menú Premium cada 5 años, el aumento acumulado es del 15.935% . Con los siguientes precios del Menú: en 2015 $1.226, en 2020 $5.293, y en 2025 $196.599”, dice el reporte.

