Opciones de platos fríos: cuánto sale preparar la cena navideña en Neuquén

Entradas, vitel toné, matambre, pollo o cerdo, ensaladas y helado. Un recorrido para saber antes de ir a comprar cuánto vas a gastar para estas Fiestas.

La Nochebuena es una oportunidad para compartir en familia y varios ya arrancaron a hacer las compras. Huevos rellenos, piononos salados con ensalada rusa y luego el tradicional vitel toné, matambre o cerdo son algunas de las opciones. Programá acá tus platos para Navidad y fijate cuánto vas a gastar.

Son varias las opciones y hay para distintos bolsillos. En un recorrido por supermercados, LM Neuquén recopiló los precios de los platos fríos más comunes en las mesas navideñas argentinas.

En muchos hogares esa noche especial se arranca con una entrada, luego un plato principal, postre y para concluir las confituras. Entre las entradas más comunes están los tomates rellenos, huevos rellenos, piononos de jamón y queso, ensalada rusa y melón con jamón.

SFP La Anonima navidad comidas (6)

Los piononos en los supermercados rondan los 2200 pesos. Para rellenarlos, los 200 gramos de jamón cocido están 5.700 pesos y los de queso de máquina 3.400 pesos. Además, hace falta mayonesa, que la más chica cuesta 1.600 pesos, tres huevos que pueden estar unos 700 pesos -si es que se compró el maple de 30 a 7.000 como se consigue en muchas verdulerías- y aceitunas que rondan en los 2.000 pesos. La suma total es de 15.700 pesos.

La opción de huevos rellenos es una de las más económicas. Los 30 huevos se consiguen en 7.000 pesos y eso significarían 60 huevos rellenos. Se pueden hacer mezclando la yema con mayonesa, también con palta -una sale 3.000 pesos-, agregando jamón picado -2.000 pesos- o atún -2.500 pesos- y tomate. En esa entrada no se gastaría más que unos 15.000 pesos.

SFP La Anonima navidad comidas (7)

Si la opción fue hacer una entrada de jamón crudo y melón el valor sería también de unos 15.000. Este fiambre ronda en los supermercados consultados en los 6.000 pesos los 100 gramos y un melón en verdulerías cuesta alrededor de 2.500 pesos el kilo. Esa entrada para 4 personas se realiza por al menos 8.500 pesos.

Los precios de los platos

Juan Manuel, carnicero en el supermercado La Anónima hace 26 años contó que si bien la mayoría de los neuquinos elige llevar carne para hacer en la parrilla en Navidad, también una gran porción de los clientes opta por otros platos fríos para los que eligen comprar colita de cuadril, peceto, bondiola o carré de cerdo.

"Muchos vienen a ver qué llevar para hacer la cena de la Nochebuena. Si quieren comida fría se llevan matambre, peceto para hacer vitel toné, colita cuadril para hacerla rellena, bondiola y carré de cerdo se vende mucho porque es más barato", ofreció.

SFP La Anonima navidad comidas (1)

En ese comercio la bondiola con descuento navideño cuesta 7.200 pesos el kilo y el carré de cerdo cuesta 6.900. Juan Manuel, que además de dar consejos de cortes de carne también les ofrece recetas a los clientes dijo que la bondiola de cerdo se puede hacer al horno con verduras, por lo que para realizar un kilo, más papas, cebollas, morrón y zanahorias se puede gastar unos 20 mil pesos. Lo mismo se puede hacer con un carré.

Para hacer el famoso vitel toné lo primero que hace falta es el peceto. El kilo ronda los 20.000 pesos. Se hierve con zanahorias, apio, laurel y pimienta. Y para la salsa hace falte una lata de atún, que ronda los 3.500 pesos, dos filet de anchoas, una taza de mayonesa, alcaparras y un poco de crema de leche. Este plato ronda los 30 mil pesos.

Otra opción económica es la colita de cuadril, que también se puede rellenar de verduras como zanahoria, perejil y huevo. El kilo cuesta 20 mil pesos por lo que con unos 25 mil pesos tenés el plato.

"Yo acá les ofrezco opciones cuando me dicen que no les alcanza. Puede ser una palomita o tortuguita para hacer el vitel toné, que son más baratos. Hay muchos cortes de carne que los clientes se están acostumbrando a usar. También pueden rellenar por ejemplo un vacío, una tapa de asado que se corta fina y se hace arrollada", contó el carnicero, quien además recordó que después los clientes vuelven y le cuentan lo rico que le salieron sus platos.

SFP La Anonima navidad comidas (3)

A estas carnes hay que sumarle ensaladas. Para hacer una buena ensalada rusa hace falta papas, que el kilo cuesta 1.000 pesos, zanahorias, también por 1.000 pesos el kilo, una lata de arvejas a 800 pesos, unos 3 huevos por 1.000 pesos y mayonesa también cerca de 2.000. Con unos 6.000 pesos está la ensalada. Para hacer una mixta de tomate, lechuga y tomate el valor ronda en 7.000 pesos.

Para la entrada y el primer plato una familia de 4 comensales debió invertir entonces unos 45 mil pesos. Para el postre el helado siempre es una opción querida por la mayoría. Los potes de 1 kilo de helado en los supermercados rondan los 10.000 pesos.

En la bebida, un vino básico cuesta cerca de 8 mil pesos, una gaseosa otros 6.000 pesos y una sidra 4.000. Y para la mesa de confituras un turrón ronda en los 1.500 pesos, un pan dulce 10 mil pesos, confites de chocolate 2.500 pesos y un mantecol 2.000 pesos.

La suma final, con la entrada, plato principal, postre y brindis ronda en los 64.500 pesos.