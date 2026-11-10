El nuevo color del jean: Jennifer Aniston presentó los "pebble jeans", una alternativa más elegante

La propuesta de la actriz , inspirada en los colores de las piedras y paisajes minerales, reposiciona a los pebble jeans . ¿Qué define a este estilo de vaquero ?

En el invierno de 2026, los jeans slouchy, balloon y barrel se transformaron en tendencia. Y nuevamente, otro estilo de vaqueros asoma con fuerza en el mundo de la moda: los pebble jeans , que fueron presentados por la actriz estadounidense Jennifer Aniston . Esta alternativa alegante, ¿les dirá adiós a los clásicos vaqueros azules?

La clave de la propuesta de Jennifer Aniston radica en que los pebble jeans se inspiran en los colores de las piedras y los paisajes minerales. Así, y a diferencia de los clásicos pantalones vaqueros índigo, los pebble jeans se alejan del azul para exhibir una imagen más neutra y natural.

Entre la amplia paleta de colores de los pebble jeans que presentó Jennifer Aniston , pueden mencionarse a los siguientes:

La clave de la propuesta de Jennifer Aniston radica en que los pebble jeans se inspiran en los colores de las piedras y los paisajes minerales.

Beige grisáceo.

Arena.

Topo.

Piedra.

Gris cálido.

Marrón suave.

Esta gama de colores puede presentarse en diversos diseños: rectos, de pernera ancha, de corte relajado o ajustados. Uno de los principales atractivos de los pebble jeans se basa en que todos ellos combinan la familiaridad del denim con una estética más sobria, elegante y más sencilla de integrar en diferentes outfits. Mientras algunos modelos presentan una superficie lisa, otros incorporan matices jaspeados o lavados suaves.

Así se pueden combinar los pebble jeans

Entre las diferentes opciones para combinar los pebble jeans, pueden mencionarse a las siguientes:

Outfut informal: una buena opción es combinarlos con una remera básica blanca, zapatillas urbanas y una campera liviana o sweater de hilo.

una buena opción es combinarlos con una remera básica blanca, zapatillas urbanas y una campera liviana o sweater de hilo. Para un look invernal: una posibilidad es combinarlos con chalecos o sweaters de punto en tonos chocolate, crema o gris claro.

una posibilidad es combinarlos con chalecos o sweaters de punto en tonos chocolate, crema o gris claro. Para un outfit más sofisticado: combinarlos con una camisa blanca estructurada, un blazer beige o un top negro, sumando mocasines, bailarinas o botines de cuero.

El sitio especializado en moda Grazia sugiere que para replicar exactamente la fórmula de Aniston, es conveniente elegir una prenda superior negra sencilla y dejar que el color sea el protagonista. Así, en primavera, se aconseja cambiar la pieza de punto por una camisa de seda y unos mocasines elegantes. Por ello, recomiendan incorporar algunas de estas prendas de tonos suaves al guardarropa para que cada conjunto encuentre su lugar.

Uno de sus principales atractivos se basa en que todos ellos combinan la familiaridad del denim con una estética más sobria, elegante y más sencilla de integrar en diferentes outfits.

Los distintos cortes de los pebble jeans, los vaqueros elegidos por Jennifer Aniston

Entre los distintos cortes de los pebble jeans, los vaqueros elegidos por Jennifer Aniston, pueden referirse los siguientes:

Los de pierna ancha: aportan dinamismo al outfit.

El modelo recto: ofrece una opción clásica.

Los cortes barrel: ligeramente curvados, proporcionan un aire actual.

Los slim pueden resultar adecuados para quienes buscan una línea ajustada.

Lógicamente, también debe considerarse el largo del pebble jean. Un bajo que deje visible el tobillo puede funcionar con calzado ligero, mientras que una pernera larga crea una silueta relajada.

Como en todo outfit, la decisión depende siempre del gusto personal. Claro que, sin dudas, al tratarse de Jennifer Aniston, no son pocas las mujeres que se inspiran en el look elegido por una de las más destacadas celebridades de Hollywood.