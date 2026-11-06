¿"Adentro" o "dentro"? La RAE explica cómo se debe usar correctamente esta palabra que genera muchas dudas

La institución cultural aclaró cómo usar de forma correcta este adverbio. Las diferencias entre regiones y qué preposiciones utilizar.

La riqueza del lenguaje español genera que, en muchos casos, existan dudas a la hora de escribir o utilizar determinadas palabras. Esto ocurre con “adentro” y “dentro” , expresiones que se usan habitualmente. Pero, ¿cuál es la correcta? La Real Academia Española ( RAE ) , a través del Diccionario panhispánico de dudas, se encarga de responder estas preguntas.

Si bien ambos términos tienen significados muy similares , existen algunas diferencias en su utilización que dependen principalmente de la región geográfica y de la construcción de la oración .

La propia institución cultural, que tiene un papel fundamental en la regularización lingüística entre el mundo hispanohablante, que los dos términos son correctos y pueden utilizarse para expresar movimiento hacia el interior de un lugar o para indicar que alguien o algo se encuentra en su parte interna.

Por ejemplo, expresiones como “el libro está adentro” y “el libro está dentro de la caja” son correctas. La elección entre una y otra forma no siempre responde a una regla estricta de si es adecuada o no, sino también a los usos propios de cada variedad del español.

La diferencia de acuerdo a la región

Estos adverbios cambian según la variedad geográfica del español. Es decir, no se utiliza necesariamente de la misma manera en Argentina, México, España o Colombia. En el español de América, se prefiere generalmente “adentro” cuando el lugar al que se hace referencia no aparece mencionado expresamente en la oración. Por ejemplo, es habitual decir “el libro está adentro”, sin necesidad de aclarar dónde se encuentra.

Cuando el complemento sí está presente, pueden utilizarse las dos alternativas: “el libro está adentro de la caja” o “el libro está dentro de la caja”. Ambas construcciones son habituales en distintas variedades americanas.

En España, en cambio, es más frecuente utilizar “dentro” en prácticamente todos los casos, tanto cuando se menciona el lugar como cuando queda sobreentendido.

Qué preposiciones conviene utilizar con “adentro” y “dentro”

Otro aspecto que genera dudas es la combinación de estos adverbios con las preposiciones. La RAE señala que tanto “adentro” como “dentro” pueden ir precedidos de determinadas preposiciones, aunque existen algunas recomendaciones para evitar construcciones poco adecuadas.

En particular, los dos adverbios pueden combinarse con:

De : “Viene de adentro” o “viene de dentro”.

: “Viene de adentro” o “viene de dentro”. Desde : “Lo observó desde adentro” o “lo observó desde dentro”.

: “Lo observó desde adentro” o “lo observó desde dentro”. Hacia : “Caminó hacia adentro” o “caminó hacia dentro”.

: “Caminó hacia adentro” o “caminó hacia dentro”. Hasta : “Llegó hasta adentro” o “llegó hasta dentro”.

: “Llegó hasta adentro” o “llegó hasta dentro”. Para : “Se dirigió para adentro” o “se dirigió para dentro”.

: “Se dirigió para adentro” o “se dirigió para dentro”. Por: “Entró por adentro” o “entró por dentro”.

Sin embargo, hay una particularidad con la preposición “a”. Esta puede preceder al adverbio “dentro”, como en la expresión “vuelve a dentro”, aunque la forma más recomendable y extendida es escribir “vuelve adentro”, en una sola palabra. Por el contrario, no se recomienda utilizar la combinación “a adentro”.

La RAE sumó 5.000 nuevos términos a su diccionario

La RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) presentaron oficialmente la 24.ª edición del Diccionario de la lengua española (DLE), que ahora reúne 99.990 artículos y cerca de 209.000 acepciones. La actualización suma términos propios del lenguaje digital, la tecnología, las tendencias sociales y la diversidad del español panhispánico.

En el plano de la tecnología, las redes sociales y la cultura digital se suman los términos influencer, IA (Inteligencia Artificial), metaverso, pódcast (o podcast), código QR, multijugador, bit cuántico (y cúbit), app, autocitar y docuserie. En los debates sociales, la salud y la psicología destacan voces como gordofobia, edadista, ecoansiedad, trans, performativa, racializar, antiedad, cardiosaludable, basuraleza, apropiacionismo, sarcopenia, tricología y la expresión complejo de Peter Pan.

En la gastronomía y la alimentación se integran términos como AOVE (aceite de oliva virgen extra), burrata, baklava, arroz basmati, roibos, gelificar y ultraprocesado. En el lenguaje de la actualidad, la economía y la seguridad figuran narcolancha, macrogranja, marca blanca, turistificación, hantavirus, petricor, incompletitud, estilema, kitesurf, además de las locuciones opa hostil, fundido en negro, ruido blanco, techo de cristal, tormenta perfecta y versión original.