Tener un buen currículum o cumplir con los requisitos no siempre alcanza para quedarse con el empleo. Las “red y green flags ” a la hora de postularse.

El manual para ir a una entrevista de trabajo: red y green flags, lo que buscan y desaprueban los reclutadores

En un mercado laboral cada vez más competitivo, saber c ómo postularse para un trabajo puede marcar la diferencia entre quedarse con el puesto o ser rechazado . De hecho, no siempre alcanza con un currículum atractivo o cumplir con los requisitos. También existen otros factores, como la actitud, la honestidad, la puntualidad y la claridad al explicar la experiencia.

Así lo demuestra el estudio “ Red & green flags” hecho por Bumeran , el portal de empleos y reclutamiento online en Latinoamérica donde las personas buscan trabajo y las empresas publican ofertas y seleccionan postulantes.

De esta investigación participaron 449 especialistas en recursos humanos de Argentina y otros países de la región, quienes precisaron las señales de alerta (red flags) y los indicios positivos (green flags) durante todo el proceso de reclutamiento , desde la presentación del CV hasta los días posteriores a la entrevista laboral.

Más de 400 especialistas en recursos humanos identificaron las señales positivas y negativas a la hora de postularse para un empleo.

Qué buscan los reclutadores en un postulante para un trabajo

Entre las principales señales positivas destacadas por los especialistas se encuentran:

Coherencia en la experiencia laboral: el 50% considera una green flag definitiva que el candidato mantenga consistencia entre lo que declara en el currículum, lo que explica en la entrevista y lo que puede demostrar.

el 50% considera una green flag definitiva que el candidato mantenga consistencia entre lo que declara en el currículum, lo que explica en la entrevista y lo que puede demostrar. Reconocer lo que no sabe : el 44% valora que una persona admita no tener determinados conocimientos o habilidades, en lugar de intentar aparentar que domina todas las áreas.

: el 44% valora que una persona admita no tener determinados conocimientos o habilidades, en lugar de intentar aparentar que domina todas las áreas. Explicar la experiencia con ejemplos : el 44% destaca a quienes pueden describir situaciones concretas de su trayectoria, las tareas que realizaron y los resultados que consiguieron.

: el 44% destaca a quienes pueden describir situaciones concretas de su trayectoria, las tareas que realizaron y los resultados que consiguieron. Mostrar interés genuino: investigar previamente a la empresa, conocer sus actividades y comprender las características del puesto son actitudes que ayudan a diferenciar a un postulante.

investigar previamente a la empresa, conocer sus actividades y comprender las características del puesto son actitudes que ayudan a diferenciar a un postulante. Mantener una buena predisposición: la comunicación, la escucha y la forma de relacionarse durante el proceso también forman parte de la evaluación.

Cuáles son las principales red flags durante una entrevista

Del otro lado, el estudio identificó las siguientes conductas negativas:

Faltar el respeto : el 56% de los especialistas lo considera una red flag definitiva.

: el 56% de los especialistas lo considera una red flag definitiva. Mentir sobre la experiencia o las habilidades: el 44% señala como una alerta que el postulante exagere sus conocimientos o presente información falsa.

el 44% señala como una alerta que el postulante exagere sus conocimientos o presente información falsa. Ser inconsistente al hablar de lo realizado : cambiar versiones, no poder sostener lo declarado o presentar contradicciones genera desconfianza.

: cambiar versiones, no poder sostener lo declarado o presentar contradicciones genera desconfianza. Llegar tarde sin avisar: la impuntualidad, tanto en entrevistas presenciales como virtuales, puede transmitir falta de compromiso.

la impuntualidad, tanto en entrevistas presenciales como virtuales, puede transmitir falta de compromiso. Mostrar desinterés: no prestar atención, desconocer la propuesta o responder sin involucrarse puede perjudicar la evaluación.

no prestar atención, desconocer la propuesta o responder sin involucrarse puede perjudicar la evaluación. Adoptar una actitud soberbia: mostrarse superior, descalificar a otros o reaccionar de manera poco profesional son comportamientos que pueden generar una impresión negativa.

El interés por la empresa también puede inclinar la balanza a favor o en contra de un postulante.

Qué se valora en el CV, la primera prueba para conseguir un trabajo

El currículum es el primer contacto del postulante con la empresa y puede determinar si una persona llega a la instancia de entrevista o queda descartada en la selección inicial. Según el relevamiento de Bumeran, el 65% de los especialistas en Recursos Humanos desaconseja incluir información falsa o exagerada, como declarar un nivel avanzado de inglés sin contar con los conocimientos necesarios.

El 61% también recomienda evitar los diseños demasiado recargados o difíciles de leer, mientras que el 48% considera importante no incorporar experiencias que no tengan relación con el puesto al que se aspira. Entre los errores que pueden perjudicar una candidatura se destacan:

Faltas de ortografía y redacción : siete de cada diez especialistas señalaron que pueden ser motivo de descarte.

: siete de cada diez especialistas señalaron que pueden ser motivo de descarte. Experiencias laborales poco claras: el 57% mencionó la falta de fechas, responsabilidades o descripción de tareas.

el 57% mencionó la falta de fechas, responsabilidades o descripción de tareas. Diseños desordenados o difíciles de leer : el 52% considera que perjudican la presentación del candidato.

: el 52% considera que perjudican la presentación del candidato. Un perfil que no se adapta al puesto: el 43% señaló este aspecto como un problema.

Un buen currículum es clave, ya que representa el primer contacto entre el postulante y la empresa.

En contrapartida, el 61% de los expertos valora que el currículum sea claro, conciso y fácil de leer. También se destacan la posibilidad de comprender el perfil en menos de un minuto, la coherencia de la trayectoria y la adaptación del documento a cada búsqueda laboral.

Qué conviene hacer antes de una entrevista laboral

Para el 61% de los especialistas en Recursos Humanos, la entrevista es el momento que determina si el candidato cuenta con las aptitudes y habilidades necesarias para continuar en el proceso de selección. En ese sentido, la preparación previa puede marcar una diferencia importante. El 63% de los especialistas consultados consideró una green flag que el candidato haya investigado previamente sobre la empresa y el puesto.

Una buena preparación incluye revisar cuáles son las actividades de la organización, qué productos o servicios ofrece, cuáles son sus principales objetivos y qué responsabilidades tendrá la posición. También resulta conveniente repasar las experiencias laborales anteriores y preparar ejemplos de situaciones que permitan explicar cómo se resolvieron problemas, qué tareas se desarrollaron y qué resultados se obtuvieron. Además, hacer preguntas pertinentes demuestra interés.