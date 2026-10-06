Está en Chubut pero se anotó gente de lugares muy distantes. Ante el aluvión, armó un sistema esecial para evaluar a todos. Qué puestos busca.

Pesquera ofreció trabajo, recibió 5.000 currículums en un día y debió advertir de un riesgo a los postulantes (foto ilustrativa).

Una pesquera de Chubut recibió casi 5.000 currículums en menos de 24 horas tras lanzar una búsqueda laboral . Ante el aluvión, la conocida empresa Conarpesa aprovechó el comunicado con el que difundió la cifra para alertar sobre posibles estafas a quienes quieran postularse.

El texto fue publicado este martes 6 de octubre de 2026 en su sitio oficial, luego de la fuerte respuesta a la convocatoria y tras algunos antecedentes en los que la compañía detectó supuestos gestores que se ofrecían para intermediar en el trámite, según habían informado en su momento medios chubutenses.

Por eso, al comprobar la repercusión que tuvo este llamado, lanzó la advertencia.

Según el informe ejecutivo que elaboró la propia pesquera, ingresaron a su casilla de correo 4.821 postulaciones, a razón de 200 por hora.

Semejante caudal desbordó las previsiones operativas y obligó a rediseñar el modo de seleccionar a los candidatos.

Qué puestos ofrece la pesquera en octubre de 2026

La convocatoria responde a un nuevo esquema de trabajo con doble turno e incentivos a la producción que estopa implementando Conarpesa, no sin conflicto con el sindicato que agrupa a sus trabajadores.

Según la firma, su plan es aprovechar mejor la capacidad instalada de las plantas y sumar actividad.

En la convocatoria pidió clasificadores y clasificadoras, envasadoras, balanceras, personal para el sector de congelado, peones generales y guardias de seguridad.

Más allá de la especificidad de algunos puestos, al llamado respondieron cientos de personas sin experiencia previa, que buscan ingresar al mercado formal o encarar una reconversión laboral.

La pesquera Conarpesa opera en Chubut.

Los currículums llegaron desde Rawson, Gaiman y Comodoro Rivadavia, en la misma provincia de Chubut. Y también desde Río Gallegos, la capital de Santa Cruz.

Pero la repercusión trascendió los límites de Chubut hasta lugares mucho más lejanos, en los que algunas personas no sólo aspiran a reinventarse en una nueva actividad, sino también irse a vivir al sur del país.

Lo cierto es que hubo envíos de currículums desde la provincia de Buenos Aires y desde la Capital Federal.

“Banco de talentos”: cómo sigue la selección

Ante el volumen recibido, la compañía planteó clasificar y filtrar los currículums por localidad y perfil, y armar un banco de talentos regional.

De este modo, aseguró que aquellos que no sean incorporados de inmediato quedarían registrados para futuras vacantes.

La próxima etapa incluye una primera clasificación de los antecedentes, la coordinación de entrevistas para los puestos urgentes y la constitución de una nómina de reserva de personal.

El riesgo de las estafas

En el comunicado, la empresa aclaró que "no cobra ningún tipo de dinero" por presentar un currículum, postularse, gestionar documentación o avanzar en un proceso de ingreso.

También especificó que no trabaja con intermediarios ni gestores que cobren por esos trámites.

Por eso recomendó no hacer transferencias ni pagos ante supuestas ofertas laborales en su nombre y verificar siempre que la convocatoria sea auténtica.

La pesquera ofrece trabajo en Chubut: busca clasificadores y clasificadoras, envasadoras, balanceras, personal para el sector de congelado, peones y guardias de seguridad.

Además, destacó que el único medio oficial para enviar datos de postulación o hacer consultas es el correo [email protected].

La firma agregó que sus comunicaciones oficiales pueden consultarse en la sección de noticias de su sitio web, donde informa que es una empresa con más de 1.000 trabajadores.

Conflicto con el sindicato por la nueva modalidad de trabajo

La convocatoria se conoce en medio de un conflicto abierto con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).

En los primeros días de octubre de 2026, el presidente del grupo, Fernando Álvarez Castellano, había ratificado la nueva modalidad de trabajo basada en el pago de incentivo por producción, acaso un mecanismo similar a la que los petroleros de Vaca Muerta acordaron luego de que se convalidó la reforma laboral en el Congreso de la Nación.

Se trata de un pago mixto para los clasificadores de langostino, que combina una base fija por cajón con un plus por kilo.

Conarpesa en el puerto de Rawson, Chubut.

El empresario explicó que de esta manera buscan duplicar la producción hasta los 20.000 cajones diarios.

El gremio, en cambio, denunció a la empresa ante el secretario de Trabajo de Chubut. Cuestionó el pago "por cajón" porque, según sostiene, no está previsto en el convenio colectivo de trabajo.

Además, por este conflicto evalúa un paro total por tiempo indeterminado en los parques industriales pesqueros de Puerto Madryn, Rawson y Comodoro Rivadavia.

En este contexto, la difusión de la cuantiosa cifra de respuesta a su convocatoria laboral fue difundida por la pesquera como un “respaldo” a la convocatoria y la modalidad de trabajo.