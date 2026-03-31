País La Mañana LMNS Cómo hacer un buen currículum vitae: las 10 claves que pueden hacer la diferencia en tu CV

Cómo hacer un buen currículum vitae: las 10 claves que pueden hacer la diferencia en tu CV

A la hora de pensar en una nueva etapa laboral, es fundamental que nos tomemos el tiempo necesario para desarrollar nuestro CV o currículum vitae, que será ni más ni menos que nuestra carta de presentación. En este artículo, te ofreceremos algunos de los tips vinculados a nuestras aptitudes, que no deberían faltar en él.

Es clave que conozcamos en profundidad todos los detalles que el empleador incluyó en su oferta de empleo. Así, sabremos cuál es el perfil del empleado que están buscando. Lógicamente, ese perfil contiene una suma de conocimientos y una combinación de aptitudes. Desde ese punto de partida, tenemos que idear nuestro currículum.

curriculum_98.webp Es fundamental que nos tomemos el tiempo necesario para desarrollar nuestro currículum vitae, que será ni más ni menos que nuestra carta de presentación. CV: en un buen currículum vitae no pueden faltar estas 10 claves Debemos ordenar la información: para saber de qué modo ordenar nuestro currículum (si comenzar detallando la experiencia o la formación), ello dependerá de la actualidad de cada aspecto. Si tenemos experiencia reciente relacionada con la oferta, entonces valdrá la pena que el reclutador observe primero nuestra trayectoria, pero si contamos con un título o curso que hicimos recientemente y que nos avala para el cargo, entonces mejor empezar por la formación. De todos modos, se recomienda ordenar nuestra información en orden cronológico inverso, es decir, lo más actual primero.

para saber de qué modo ordenar nuestro currículum (si comenzar detallando la experiencia o la formación), ello dependerá de la actualidad de cada aspecto. Si tenemos experiencia reciente relacionada con la oferta, entonces valdrá la pena que el reclutador observe primero nuestra trayectoria, pero si contamos con un título o curso que hicimos recientemente y que nos avala para el cargo, entonces mejor empezar por la formación. De todos modos, se recomienda ordenar nuestra información en orden cronológico inverso, es decir, lo más actual primero. Tener en cuenta la extensión: si tenemos amplia experiencia o mucha formación, no es recomendable excederse en el número de páginas. Lo sugerido son dos folios como máximo, incluso con una página es suficiente. Debemos priorizar la información dependiendo del cargo/trabajo al que nos postulemos. Así, si nos postulamos para una vacante en contabilidad, por ejemplo, resultará mejor elegir la experiencia que tenemos en el ámbito financiero y descartar la que tenemos como paseador de perros.

si tenemos amplia experiencia o mucha formación, no es recomendable excederse en el número de páginas. Lo sugerido son dos folios como máximo, incluso con una página es suficiente. Debemos priorizar la información dependiendo del cargo/trabajo al que nos postulemos. Así, si nos postulamos para una vacante en contabilidad, por ejemplo, resultará mejor elegir la experiencia que tenemos en el ámbito financiero y descartar la que tenemos como paseador de perros. Ser preciso en la descripción de nuestras funciones: incluir los cargos que ocupamos y explicar las funciones que realizamos. Se trata de mostrar nuestra valía profesional. Si tenemos logros u objetivos cumplidos, no hay que dudar en destacarlos.

incluir los cargos que ocupamos y explicar las funciones que realizamos. Se trata de mostrar nuestra valía profesional. Si tenemos logros u objetivos cumplidos, no hay que dudar en destacarlos. Que sea visualmente atractivo: emplear gráficos o barras para representar el dominio en idiomas, informática y otros aspectos ayudará al reclutador a entender mejor nuestro perfil. Asimismo, utilizar un diseño de currículum que facilite la lectura, incluyendo columnas, secciones o colores para organizar la información.

emplear gráficos o barras para representar el dominio en idiomas, informática y otros aspectos ayudará al reclutador a entender mejor nuestro perfil. Asimismo, utilizar un diseño de currículum que facilite la lectura, incluyendo columnas, secciones o colores para organizar la información. Revisar la ortografía: un error ortográfico, gramatical o un simple descuido a la hora de redactar el CV puede costar una primera mala impresión. Además, ese tipo de fallos demuestran poco interés y falta de atención.

un error ortográfico, gramatical o un simple descuido a la hora de redactar el puede costar una primera mala impresión. Además, ese tipo de fallos demuestran poco interés y falta de atención. Emplear el formato PDF: existen muchas herramientas y páginas webs que ofrecen plantillas para hacer currículums , además de programas en nuestro ordenador, como el Word. Aseguarse de guardar el documento final en formato PDF, así evitaremos que nuestra información pueda ser modificada.

existen muchas herramientas y páginas webs que ofrecen plantillas para hacer , además de programas en nuestro ordenador, como el Word. Aseguarse de guardar el documento final en formato PDF, así evitaremos que nuestra información pueda ser modificada. Prestar atención a nuestros perfiles en las redes sociales: las redes sociales son una extensión de nosotros mismos y lo que hagamos en ese mundo virtual nos puede afectar en la vida real. Las empresas cada vez se fijan más en nuestro comportamiento en Internet, así que debemos ser cautos con lo que publicamos.

las redes sociales son una extensión de nosotros mismos y lo que hagamos en ese mundo virtual nos puede afectar en la vida real. Las empresas cada vez se fijan más en nuestro comportamiento en Internet, así que debemos ser cautos con lo que publicamos. Compartir nuestras habilidades: no dudar en compartir nuestras habilidades artísticas o deportivas o alguna actividad que realicemos en nuestro tiempo libre. Esto ayudará a que la empresa se haga una idea más global y completa sobre nosotros.

no dudar en compartir nuestras habilidades artísticas o deportivas o alguna actividad que realicemos en nuestro tiempo libre. Esto ayudará a que la empresa se haga una idea más global y completa sobre nosotros. Ante todo, la honestidad: el CV busca generar una entrevista para que la empresa nos conozca mejor. Evitar exagerar sobre nuestra experiencia o formación.

el busca generar una entrevista para que la empresa nos conozca mejor. Evitar exagerar sobre nuestra experiencia o formación. Actualizar el CV: mantener actualizado el CV en todo momento para cuando lo podamos necesitar. Modificar los datos que sean necesarios, como un nuevo número de teléfono, dirección de e-mail o una formación nueva, etc. Teletrabajo.jpg Es clave que conozcamos en profundidad todos los detalles que el empleador incluyó en su oferta de empleo. Las características que los reclutadores analizan de cada currículum vitae Según los portales que son reconocidas plataformas con ofertas de empleo, las empresas llevan a cabo test de aptitudes para evaluar a los candidatos.