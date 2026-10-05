El Papa León XIV llega a la Argentina y buscan voluntarios: quiénes pueden anotarse y qué tareas realizarán

El viaje del Papa será del 8 al 11 de noviembre y habrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Cómo deben postularse los interesados.

León XIV saluda después de una misa en París, en septiembre de 2026 (Foto: Sarah Meyssonnier/Reuters)

Más de 20.000 personas se postularon para ser voluntarios en la visita del Papa León XIV a la Argentina . La convocatoria busca cubrir distintos servicios , desde la orientación de los peregrinos hasta el apoyo en la organización de los encuentros.

El viaje del Papa está previsto del 8 al 11 de noviembre y habrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján; por este motivo el Gobierno Nacional ya declaró feriados algunos días.

La preinscripción entra en su último día: el plazo vence este lunes 5 de octubre, a las 23:59, y el trámite se hace en el sitio oficial de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

La inscripción no asegura un lugar en el equipo. Una vez cerrado el plazo, los responsables evaluarán el perfil de cada aspirante y su disponibilidad para definir quiénes participarán y qué funciones cumplirán.

Quiénes pueden anotarse y qué documentación necesitan

Podrán anotarse argentinos o personas con residencia en el país que tengan entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026.

El Papa recorre las calles de París en el papamóvil, rodeado de fieles (Foto: Christian Hartmann/Reuters)

Para completar el formulario se necesitan imágenes legibles del frente y el dorso del DNI, en archivos separados, y una foto actual para la acreditación. La fotografía debe ser de frente y con fondo claro.

El Certificado Único de Discapacidad puede adjuntarse de manera opcional. El formulario no guarda borradores, por lo que conviene reunir los archivos antes de comenzar.

Cómo será la selección y qué tareas harán los voluntarios

La asignación de tareas dependerá de las necesidades de la organización, además del perfil y la disponibilidad de cada persona. El formulario permite indicar las áreas de preferencia, pero la decisión final quedará en manos de los responsables del operativo.

Entre las áreas previstas están la orientación de peregrinos, el apoyo a las celebraciones, la logística, la comunicación y la asistencia en accesibilidad. También habrá equipos dedicados a acompañar a otros voluntarios y a colaborar con servicios de salud.

La participación no garantiza cercanía con el Papa ni el acceso a sitios privilegiados. Buena parte del trabajo se hará fuera de los espacios centrales de las ceremonias.

La Basílica de Luján y los peregrinos reunidos frente al templo, en una imagen de archivo (Foto: Infobae)

“El sentido del voluntariado estará en servir donde la organización lo requiera, con generosidad y fidelidad”, explicó el Episcopado. Para los elegidos, la formación será obligatoria antes de asumir las funciones asignadas.

Los horarios y las condiciones del servicio

El servicio se organizará en turnos rotativos de hasta ocho horas por día. Los gastos de traslado estarán a cargo de cada voluntario, que deberá considerar esa condición al elegir dónde puede colaborar.

Algunas tareas empezarán antes de la visita. El formulario contempla actividades de preparación desde el 23 de octubre, con turnos de seis horas para armar materiales y ayudar en la logística.

La colaboración será gratuita y no generará una relación laboral ni derecho a cobrar una remuneración. El compromiso incluye seguir las indicaciones de los coordinadores, cuidar los materiales entregados y usar la acreditación únicamente para el servicio asignado.

La organización deberá brindar capacitación, supervisión e información sobre las condiciones de seguridad. Además, el acuerdo prevé una constancia de las actividades realizadas y de la formación recibida. Los voluntarios tendrán un referente para acompañarlo en su tarea.

Las funciones, sedes y horarios de servicio se comunicarán antes de cada actividad, aunque podrán ajustarse según las necesidades del operativo.