Aumento para empleados de comercio: cómo quedaron las escalas salariales desde octubre 2026
Los gremios y las cámaras empresariales sellaron un nuevo acuerdo paritario que alcanza a los más de 1.200.000 de empleados.
Hace algunos días, los gremios y el sector empresarial firmó un acuerdo de aumento para empleados de Comercio para octubre, noviembre y diciembre de 2026. ¿Cómo quedó la nueva escala salarial?.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales sellaron un nuevo acuerdo paritario que alcanza a los más de 1.200.000 de empleados encuadrados bajo el convenio 130/75.
El entendimiento regirá para el período octubre-diciembre 2026 y replica el esquema que ya se venía aplicando en trimestres anteriores, con aumento porcentual y bono.
Tras la firma del acuerdo, se publicaron las escalas salariales oficiales según el último acuerdo paritario firmado entre FAECYS y las cámaras empresarias del sector (CAC, CAME y UDECA).
Tras una serie de reuniones, el sindicato encabezado por Armando Cavaleri fijó el compromiso de volver a juntarse en enero próximo para analizar los cambios que pudieran haberse registrado en el plano económico a nivel nacional.
Nuevo acuerdo salarial
El incremento salarial será del 5,7% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT 130/75, y se tomará como base de cálculo los valores expresados para el mes de septiembre de 2026, más las sumas de carácter no remunerativo a dicha fecha.
El aumento será en tres tramos:
- 1,9% a partir del mes de octubre de 2026.
- 1,9% a partir del mes de noviembre de 2026.
- 1,9% a partir del mes de diciembre de 2026.
Asimismo, se otorgará una suma extra ordinaria y por única vez, de carácter no remunerativo y no acumulativo de $ 50.000, en dos veces:
- $25.000 se liquidará con el sueldo de octubre 2026.
- $25.000 se liquidará con el sueldo de noviembre 2026.
Lo pactado tiene vigencia desde el 1 de octubre de 2026 y las partes asumieron el compromiso de reunirse en el mes de enero de 2027 para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido.
Nueva escala salarial: cómo quedaron los básicos
La escala salarial de octubre, cuyos haberes se perciben en noviembre tendrá estos salarios básicos:
- Maestranza A: $1.208.674
- Maestranza B: $1.212.130
- Maestranza C: $1.224.241
- Administrativo A: $1.221.648
- Administrativo B: $1.226.842
- Administrativo C: $1.232.030
- Administrativo D: $1.247.603
- Administrativo E: $1.260.578
- Administrativo F: $1.279.610
- Cajeros A: $1.225.972
- Cajeros B: $1.232.030
- Cajeros C: $1.239.817
- Personal Auxiliar A: $1.225.972
- Personal Auxiliar B: $1.234.623
- Personal Auxiliar C: $1.263.173
- Auxiliar especializado A: 1.236.357
- Auxiliar especializado B: $1.251.927
- Vendedores A: $1.225.972
- Vendedores B: $1.251.930
- Vendedores C: $1.260.578
- Vendedores D: $1.279.610
Los importes no incluyen antigüedad, presentismo ni las sumas adicionales no remunerativas.
Qué pasará con el bono de $120.000 que se venía pagando
Por otra parte, se acordó la continuidad de la suma fija no remunerativa de $120.000 que había sido establecida en la negociación anterior y comenzó a incorporarse de manera gradual a las escalas salariales básicas convencionales.
El proceso contempla seis cuotas de $20.000 cada una para integrar progresivamente ese monto a la estructura remunerativa del convenio.
Según lo convenido, ese importe se seguirá liquidando durante la vigencia de este nuevo período trimestral, lo que garantiza que los trabajadores mantengan ese componente dentro de sus ingresos mensuales.
Te puede interesar...
Leé más
Un juez federal fue destituido por ocultar un grave antecedente y ahora podría ser detenido por otra causa
Préstamos personales: cuál es el banco con la menor tasa de interés y cuánto hay que devolver si pedís $1.000.000 en 24 cuotas
El Senado tratará la reforma de Salud Mental y los beneficios fiscales para inversiones
Noticias relacionadas