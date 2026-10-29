Aumento para empleados de comercio: cómo quedaron las escalas salariales desde octubre 2026

Los gremios y las cámaras empresariales sellaron un nuevo acuerdo paritario que alcanza a los más de 1.200.000 de empleados .

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales sellaron un nuevo acuerdo paritario.

Hace algunos días, los gremios y el sector empresarial firmó un acuerdo de aumento para empleados de Comercio para octubre, noviembre y diciembre de 2026. ¿Cómo quedó la nueva escala salarial?.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales sellaron un nuevo acuerdo paritario que alcanza a los más de 1.200.000 de empleados encuadrados bajo el convenio 130/75.

El entendimiento regirá para el período octubre-diciembre 2026 y replica el esquema que ya se venía aplicando en trimestres anteriores, con aumento porcentual y bono.

Tras la firma del acuerdo, se publicaron las escalas salariales oficiales según el último acuerdo paritario firmado entre FAECYS y las cámaras empresarias del sector (CAC, CAME y UDECA).

Tras una serie de reuniones, el sindicato encabezado por Armando Cavaleri fijó el compromiso de volver a juntarse en enero próximo para analizar los cambios que pudieran haberse registrado en el plano económico a nivel nacional.

Nuevo acuerdo salarial

El incremento salarial será del 5,7% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT 130/75, y se tomará como base de cálculo los valores expresados para el mes de septiembre de 2026, más las sumas de carácter no remunerativo a dicha fecha.

El aumento será en tres tramos:

1,9% a partir del mes de octubre de 2026.

1,9% a partir del mes de noviembre de 2026.

1,9% a partir del mes de diciembre de 2026.

Asimismo, se otorgará una suma extra ordinaria y por única vez, de carácter no remunerativo y no acumulativo de $ 50.000, en dos veces:

$25.000 se liquidará con el sueldo de octubre 2026.

$25.000 se liquidará con el sueldo de noviembre 2026.

Lo pactado tiene vigencia desde el 1 de octubre de 2026 y las partes asumieron el compromiso de reunirse en el mes de enero de 2027 para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido.

Nueva escala salarial: cómo quedaron los básicos

La escala salarial de octubre, cuyos haberes se perciben en noviembre tendrá estos salarios básicos:

Maestranza A: $1.208.674

$1.208.674 Maestranza B: $1.212.130

$1.212.130 Maestranza C: $1.224.241

$1.224.241 Administrativo A: $1.221.648

$1.221.648 Administrativo B: $1.226.842

$1.226.842 Administrativo C: $1.232.030

$1.232.030 Administrativo D: $1.247.603

$1.247.603 Administrativo E: $1.260.578

$1.260.578 Administrativo F: $1.279.610

$1.279.610 Cajeros A: $1.225.972

$1.225.972 Cajeros B: $1.232.030

$1.232.030 Cajeros C: $1.239.817

$1.239.817 Personal Auxiliar A: $1.225.972

$1.225.972 Personal Auxiliar B: $1.234.623

$1.234.623 Personal Auxiliar C: $1.263.173

$1.263.173 Auxiliar especializado A: 1.236.357

1.236.357 Auxiliar especializado B: $1.251.927

$1.251.927 Vendedores A: $1.225.972

$1.225.972 Vendedores B: $1.251.930

$1.251.930 Vendedores C: $1.260.578

$1.260.578 Vendedores D: $1.279.610

Los importes no incluyen antigüedad, presentismo ni las sumas adicionales no remunerativas.

Qué pasará con el bono de $120.000 que se venía pagando

Por otra parte, se acordó la continuidad de la suma fija no remunerativa de $120.000 que había sido establecida en la negociación anterior y comenzó a incorporarse de manera gradual a las escalas salariales básicas convencionales.

El proceso contempla seis cuotas de $20.000 cada una para integrar progresivamente ese monto a la estructura remunerativa del convenio.

Según lo convenido, ese importe se seguirá liquidando durante la vigencia de este nuevo período trimestral, lo que garantiza que los trabajadores mantengan ese componente dentro de sus ingresos mensuales.