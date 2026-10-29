Santiago Caputo fue visto durante el operativo de fuga de Flavio Bolsonaro: cuál habría sido su rol en el plan

Se conocieron detalles sobre cuál habría sido su función en la "Operación Iguazú" para el viaje de Bolsonaro a Estados Unidos.

En medio de un escándalo internacional y las especulaciones acerca de dónde se encontraba, Flávio Bolsonaro , el excandidato a presidente de Brasil llegó a Miami este miércoles a las 10:30 hora argentina, en un avión privado que despegó el martes desde Puerto Iguazú. Esta operación se habría llevado adelante gracias a la gestión de Santiago Caputo.

Aunque en un primer momento el gobierno argentino desmintió que el excandidato y su familia hayan estado en el país, durante la madrugada del miércoles fue confirmado por Migraciones a través de redes sociales. Según indicaron, el legislador cruzó los controles "con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal".

Durante la reconstrucción de los hechos, se conoció que el asesor presidencial, Santiago Caputo cumplió un rol clave en la fuga de Bolsonaro y fue identificado por un control vehicular de la policía de Misiones, cuando se trasladaba en una camioneta del Ente Binacional Yacyretácon patente diplomática.

Según reveló La Nación, el procedimiento policial quedó registrado formalmente a las 02:50 en el acta electrónica de la Unidad Regional IV de la división de Seguridad Vial, con asiento en la localidad de Capioví.

El plan de fuga, denominado "Operación Iguazú" fue de alto impacto. La policía frenó a una camioneta Ford Ranger, color blanco, en la cual se trasladaba por la Ruta 12 proveniente de Puerto Iguazú, desde donde despegó Bolsonaro rumbo a Miami. El vehículo lo conducía Jorge Omar Waisman, que el control vehicular identificó como "jefe de seguridad" de la Entidad Binacional Yacyretá.

El convoy también estaba integrado por una Toyota Hiace, color blanco, que conducía Orlando Ignacio Palacios, que el control ubicó como asesor de la secretaría General de la Entidad Binacional.

El acta a la que accedió La Nación indica que Caputo viajaba en la Toyota Hiace y se presentó ante los efectivos como consultor político y asesor del presidente Milei. Además, habría solicitado que "no lo hagan perder el tiempo" durante el procedimiento para evitar retrasos en el regreso.

Los movimientos de Santiago Caputo en Misiones

Diversos exfuncionarios en Misiones lograron ver a Caputo tomando café en una estación de servicio. Incluso la periodista Lorena Maciel, especializada en temas judiciales, reveló en diálogo con De Acá en Más por Urbana Play que el asesor junto a una "comitiva de la SIDE" esperándolo a Bolsonaro y qué pasó dos noches en el hotel Meliá.

"Hay mucha gente que los vio. Aparentemente todo se iba a hacer el martes pero Bolsonaro no llegó, estaba en el estado de Paraná escondido ahí. El plan de vuelo se pasó y por eso Caputo habría esperado un día más para recibirlo y despedirlo con otra hoja de plan de vuelo con destino a Ecuador para luego ir hacia Florida", explicó.

Desde el medio Misiones Online confirmaron que integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo vieron en el Aeropuerto y agentes de la Aduana también.

"Si hablamos no echan, no podemos decir nada", indicaron varios agentes de forma en off al mismo medio, sobre cómo fue el operativo policial donde identificaron a Caputo.

La maniobra habría sido coordinada por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la PSA por orden de la CIA, sin conocimiento de otros organismos federales como Gendarmería Nacional y la Policía Federal.

Caputo fue consultado por La Nación por estos movimientos y desmintió que hubiera sido identificado en el control vehicular. "De ninguna manera, no sé de qué estás hablando", contestó primero. Luego, frente a detalles sobre el operativo, Caputo respondió: "Misterio".