Tras confirmar su muerte, encontraron el celular de Nancy Godoy: qué se sabe de la autopsia

Su cuerpo fue localizado a 15 kilómetros de la escuela rural, luego de que un testigo se quebró.

La última comunicación de la docente fue el 7 de octubre, cuando le dijo a su hijo "Llegué bien" a la escuela rural.

Este jueves confirmaron el hallazgo del celular de Nancy Godoy , quien fue encontrada sin vida tras 21 días de desaparición, y será una prueba clave para avanzar en la investigación por el femicidio de la docente rural en Corrientes.

Los investigadores analizarán el dispositivo para reconstruir sus últimos movimientos y establecer qué ocurrió antes de su desaparición .

La última comunicación de la docente fue el 7 de octubre, cuando le dijo a su hijo "Llegué bien" a la escuela rural.

Su cuerpo fue localizado a 15 kilómetros de la escuela rural en el paraje El Malezal este miércoles al mediodía, luego de que un testigo se haya quebrado. Mientras que el dispositivo de la docente fue hallado dentro del bolso secuestrado en las inmediaciones de donde se halló el cuerpo semisumergido en un potrero.

El dispositivo ya fue recepcionado por las autoridades y se espera que sea peritado con el objetivo de obtener información relevante del caso.

La investigación pasó a tratarse como un posible homicidio y femicidio, con cinco personas detenidas hasta el momento.

Asimismo, fuentes cercanas a la investigación anunciaron que este jueves por la mañana comenzó la autopsia en el Instituto Médico Forense de la capital de Corrientes, cuyo resultado será de suma importancia para develar qué pasó.

En paralelo se lleva a cabo un paro nacional docente y jornada de duelo, en el marco de un reclamo para pedir justicia por la muerte de Nancy.

Así encontraron muerta a Nancy Godoy, la maestra rural desaparecida hace 21 días

Este miércoles se confirmó el hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy, la docente de 52 años que desapareció el pasado 7 de octubre cuando se dirigía a la escuela rural donde trabajaba en el paraje El Malezal, departamento de Esquina, provincia de Corrientes.

Por el momento se desconoce en qué lugar exactamente se encontró su cuerpo, si en la escuela o la tapera de Irineo Zarza, capataz de la estancia "El Curupí". "Está en la zona cero", indicó el fiscal a TN. La nuera de Nancy reveló que fue hallado a unos 16 kilómetros de la escuela.

Durante un rastrillaje a caballo, dos efectivos policiales lograron localizar el cuerpo de la mujer. Por el crimen hasta el momento hay cinco personas con prisión preventiva bajo la carátula de femicidio.

En los últimos rastrillajes en lugares relevantes del caso se encontraron prendas quemadas en la tapera que utilizaba Zarza, en una zona del establecimiento usado en la explotación agropecuaria y como coto de caza.

El familiar de uno de los detenidos "se quebró" y dijo dónde estaba Nancy

Al lugar se trasladan el ministro de Seguridad de Corrientes Adán Gaya, la fiscal a cargo del caso y efectivos policiales en helicóptero, debido a ser una zona de difícil acceso, para realizar las pericias correspondientes en el lugar.

Según reveló La Nación, fuentes judiciales confirmaron que a "la zona cero" llegaron cuando uno de los familiares de Rosa Leguizamón se habría "quebrado" y aportó referencia geográfica que permitió el hallazgo durante un operativo de rastrillaje.

Respecto a los detalles del hallazgo, el cuerpo estaba semisumergido en un viejo potrero y a pocos metros de sus restos se halló un bolso.

Por ahora, no se brindaron mayores detalles del rol de cada uno de los acusados en el presunto femicidio de la mujer. Para los fiscales, las pruebas reunidas hasta el momento permiten sostener que Nancy fue asesinada.