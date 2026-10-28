Encontraron muerta a Nancy Godoy, la maestra rural desaparecida hace 21 días
Hay cinco detenidos por el caso y se investiga un posible femicidio. El hallazgo del cuerpo ocurrió este miércoles.
Este miércoles se confirmó el hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy, la docente de 52 años que desapareció el pasado 7 de octubre cuando se dirigía a la escuela rural donde trabajaba en el paraje El Malezal, departamento de Esquina, provincia de Corrientes.
Por el momento se desconoce en qué lugar exactamente se encontró su cuerpo, si en la escuela o la tapera de Irineo Zarza, capataz de la estancia "El Curupí". "Está en la zona cero", indicó el fiscal a TN. La nuera de Nancy reveló al mismo medio que se encontró a unos 16 kilómetros de la escuela.
Durante un rastrillaje a caballo, dos efectivos policiales lograron localizar el cuerpo de la mujer. Por el crimen hasta el momento hay cinco personas con prisión preventiva bajo la carátula de femicidio.
En los últimos rastrillajes en lugares relevantes del caso se encontraron prendas quemadas en la tapera que utilizaba Zarza, en una zona del establecimiento usado en la explotación agropecuaria y como coto de caza.
Al lugar se trasladan el ministro de Seguridad de Corrientes Adán Gaya, la fiscal a cargo del caso y efectivos policiales en helicóptero, debido a ser una zona de difícil acceso, para realizar las pericias correspondientes en el lugar.
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