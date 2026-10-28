Encontraron muerta a Nancy Godoy, la maestra rural desaparecida hace 21 días

Hay cinco detenidos por el caso y se investiga un posible femicidio. El hallazgo del cuerpo ocurrió este miércoles.

Hay cinco detenidos por la desaparición de la maestra rural: 16 días de búsqueda y un nuevo hallazgo.

Este miércoles se confirmó el hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy , la docente de 52 años que desapareció el pasado 7 de octubre cuando se dirigía a la escuela rural donde trabajaba en el paraje El Malezal, departamento de Esquina, provincia de Corrientes .

Por el momento se desconoce en qué lugar exactamente se encontró su cuerpo, si en la escuela o la tapera de Irineo Zarza, capataz de la estancia "El Curupí". "Está en la zona cero" , indicó el fiscal a TN. La nuera de Nancy reveló al mismo medio que se encontró a unos 16 kilómetros de la escuela.

Durante un rastrillaje a caballo, dos efectivos policiales lograron localizar el cuerpo de la mujer. Por el crimen hasta el momento hay cinco personas con prisión preventiva bajo la carátula de femicidio .

En los últimos rastrillajes en lugares relevantes del caso se encontraron prendas quemadas en la tapera que utilizaba Zarza, en una zona del establecimiento usado en la explotación agropecuaria y como coto de caza.

Al lugar se trasladan el ministro de Seguridad de Corrientes Adán Gaya, la fiscal a cargo del caso y efectivos policiales en helicóptero, debido a ser una zona de difícil acceso, para realizar las pericias correspondientes en el lugar.