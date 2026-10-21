Encontraron a una mujer de 39 años asesinada en su casa: su hijo la mató a golpes

Un violento femicidio generó gran conmoción en las últimas horas, al conocerse que una mujer fue asesinada por su propio hijo. El joven llegó en estado de ebriedad a la casa que compartían y la mató de un golpe en la cabeza.

El episodio ocurrió tras los festejos por el día de la madre, alrededor de la una de la madrugada. La víctima fue identificada como Delicia Bollada, tenía 39 años y vivía en la localidad de Joaquín V. González, en Salta, junto a su hijo de 21 años.

Una de las hipótesis que se investiga indica que el joven le habría exigido $1000 a su madre y ante la negativa de ella, comenzó a golpearla, según indica Informate Salta. Hasta el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre cómo se produjo el ataque.

La agresión habría sido con un objeto contundente y la hija de Bollada intentó intervenir para detenerla. La mujer estaba acompañada por su novio y, ante la imposibilidad de frenar al sospechoso, ambos habrían se escondieron debajo de una cama para evitar ser atacados.

La fiscalía reveló en las últimas horas, que la autopsia preliminar determinó que su muerte fue un traumatismo encéfalo craneano grave. Los vecinos de la zona revelaron que habrían escuchado la situación e intentado intervenir antes de dar aviso al sistema de emergencias 911.

Cuando la Policía llegó al domicilio, encontró a la mujer gravemente herida en una habitación y dispuso su traslado de urgencia al hospital local donde se constató su fallecimiento.

Luego de la realización de las pericias judiciales, la fiscalía entregó el cuerpo a los familiares para llevar a cabo el velatorio de la mujer.

El hijo de la víctima y único detenido se negó a declarar

Este miércoles se realizó la audiencia de imputación contra su hijo de 21 años, quien se negó a hacer declaración alguna. Por el momento, se encuentran el relevamiento de testigos, el análisis de los elementos secuestrados en la vivienda y la elaboración de informes periciales.

El joven fue imputado de manera provisional como presunto autor del delito de homicidio calificado por el vínculo y por el género.

Durante la audiencia, el acusado sólo escuchó la imputación sin responder preguntas y seguirá detenido. Tras eso, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que permanezca detenido mientras continúan las medidas de investigación para conocer qué ocurrió.

Triple crimen: el último mensaje que envió el hombre que mató a toda su familia

Aavanza la investigación por el triple crimen familiar que ocurrió este martes y generó gran conmoción en la ciudad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires. Tres personas -una mujer, su hijo y la abuela del menor- fueron encontrados sin vida en el interior de una vivienda.

El brutal episodio se conoció tras un llamado al 911, donde alertaban sobre una emergencia de salud en una vivienda ubicada sobre la calle Los Claveles al 700. Al ingresar a la propiedad, los efectivos encontraron el cuerpo de Laura Susana Prediguer, de 43 años, en el comedor de la casa. En una habitación estaba muerto su hijo, Santino Santillán, de 11 años.

El último mensaje que mandó el hombre acusado de matar a su mujer, a su hijo y a su madre en Monte Grande.

La escena se extendía a una vivienda lindera, conectada por el mismo terreno y con salida hacia la calle Alfonso Amat. En la cocina de esa propiedad, los investigadores encontraron el cuerpo sin vida de Susana Castillo Toscanini, de 73 años, madre del tirador.