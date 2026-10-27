Empleados de comercio acordaron un nuevo aumento y un bono: cuánto incrementan los sueldos

El acuerdo fue alcanzado entre la FAECYS y las cámaras empresariales. El incremento salarial se aplicará en tres tramos.

Los empleados de comercio de todo el país tendrán un nuevo aumento salarial del 5,7% para el último trimestre de 2026, tras el acuerdo alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales. La paritaria también contempla el pago de un bono extraordinario de $50.000, que se abonará en dos cuotas, y la continuidad de una suma fija de $120.000.

El entendimiento comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre y fue firmado junto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA).

El incremento del 5,7% se distribuirá en tres tramos mensuales del 1,9% cada uno. Los porcentajes se calcularán sobre las escalas salariales correspondientes a septiembre de 2026, incluidas las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha como base de referencia.

De esta manera, el esquema de aumentos quedó establecido de la siguiente forma:

Octubre: aumento del 1,9%.

Noviembre: aumento del 1,9%.

Diciembre: aumento del 1,9%.

El acuerdo alcanza a cerca de 1.200.000 trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de trabajo 130/75, que regula las condiciones laborales de los empleados mercantiles.

De cuánto es el bono para los empleados de comercio

Además del aumento salarial, el acuerdo establece una asignación extraordinaria de $50.000 para los trabajadores de todas las categorías contempladas en el convenio.

El bono tendrá carácter no remunerativo, no será acumulativo y se pagará por única vez en dos cuotas iguales de $25.000. La primera se liquidará con los haberes de octubre y la segunda con los de noviembre.

Por otra parte, continuará vigente la suma fija no remunerativa de $120.000 acordada en la negociación anterior. Ese importe se mantendrá durante el trimestre, mientras avanza su incorporación progresiva a los salarios básicos convencionales.

Qué dijo Armando Cavalieri sobre el acuerdo paritario

El secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, destacó el resultado de las negociaciones y el entendimiento alcanzado con las entidades empresariales. “Hemos alcanzado un nuevo acuerdo paritario que es resultado del diálogo, la responsabilidad y el esfuerzo de todas las partes”, señaló el dirigente sindical.

Cavalieri también hizo referencia al contexto económico y a las dificultades que atraviesa el sector comercial. “En un escenario económico difícil, donde la actividad comercial enfrenta importantes desafíos, es fundamental mantener abiertos los canales de negociación para encontrar respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores”, sostuvo.

Armando Cavalieri, secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).

En ese sentido, reconoció la situación que enfrentan las pequeñas y medianas empresas y los comercios de cercanía. “Sabemos que la situación económica es compleja y que muchas pequeñas y medianas empresas, así como los comercios de cercanía, atraviesan dificultades”, indicó.

El titular de FAECYS agregó que el objetivo fue alcanzar un entendimiento que contemple las dificultades del sector y, al mismo tiempo, permita acompañar el poder adquisitivo de los trabajadores, preservar el empleo y brindar previsibilidad a la actividad.

Qué pasará con la suma fija de $120.000

La suma fija de $120.000 fue establecida en la paritaria anterior y comenzó a incorporarse de manera gradual a las escalas salariales básicas convencionales. El proceso contempla seis cuotas de $20.000 cada una para integrar progresivamente ese monto a la estructura remunerativa del convenio.

Las sumas que todavía no se hayan incorporado continuarán liquidándose de acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del entendimiento firmado el 26 de marzo de 2026.

El acuerdo de julio había contemplado un incremento del 5,7%, distribuido en tres tramos del 1,9% para julio, agosto y septiembre, además de un bono extraordinario de $50.000. La nueva negociación replica ese esquema para el último trimestre del año.

Las partes acordaron volver a reunirse una vez finalizado diciembre para evaluar la evolución de las variables económicas y analizar los próximos pasos de la negociación salarial.