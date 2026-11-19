El cofundador de Microsoft visitó el país bajo un fuerte hermetismo y no se conocieron detalles sobre los motivos de su llegada al país.

La presencia de Bill Gates en la Argentina generó sorpresa luego de que se conocieran imágenes del magnate tecnológico en distintos puntos del país. El cofundador de Microsoft fue visto en el barrio porteño de La Boca y también fotografiado en el puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre los motivos de su visita ni sobre su itinerario.

Uno de los registros de su paso por Buenos Aires lo mostró en La Boca, uno de los barrios más tradicionales y reconocidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, Gates recorrió la zona de Caminito, caracterizada por sus construcciones coloridas y su movimiento turístico habitual.

La visita se desarrolló con bajo perfil y sin una agenda pública conocida. Su presencia en el barrio se convirtió en una postal inesperada para quienes se encontraron con una de las figuras más reconocidas del mundo empresarial y tecnológico .

Bill Gates en Ushuaia: la otra postal de su visita a la Argentina

El otro registro de su paso por el país llegó desde el extremo sur. El empresario fue fotografiado en la zona portuaria de Ushuaia, con el canal Beagle de fondo.

Tampoco hubo información oficial sobre el motivo de su estadía en Tierra del Fuego ni sobre cuánto tiempo permaneció en la provincia. La presencia de varios megayates en el puerto sumó interrogantes alrededor de un viaje que, hasta ahora, se mantiene rodeado de hermetismo.

Bill Gates fue vito en Usuahia.

No sería la primera vez que Gates visita la capital fueguina. Según distintos medios, el fundador de Microsoft ya había estado en Ushuaia en 2007. Casi dos décadas después, su regreso volvió a despertar interés, aunque nuevamente sin anuncios previos ni explicaciones públicas sobre las razones de su viaje.

La visita de Gates llegó después de una caída global de Microsoft

La llegada del empresario a la Argentina se produjo pocos días después de un episodio crítico para Microsoft. El 12 de noviembre, una falla en la red que da soporte a Microsoft 365 provocó interrupciones en servicios como Outlook, Teams y Copilot durante casi 24 horas en distintas partes del mundo.

En el momento más crítico del incidente, más del 80% de los servidores de la pasarela de red no respondió, según reconoció la propia compañía.

El origen del problema estuvo en un defecto de software instalado en julio que no había sido detectado por las pruebas de carga previas a su implementación. Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, explicó en la red social X que el episodio respondió a “tres factores principales que, juntos, causaron una caída global en la pasarela de red”.

El error permaneció latente durante tres meses y se activó a partir de un incremento del tráfico y una reducción de la capacidad de los servidores.

La advertencia de Bill Gates sobre los riesgos de la inteligencia artificial

Antes de la falla global, Gates también había generado repercusiones por sus advertencias sobre los riesgos de seguridad vinculados al avance de la inteligencia artificial.

En una entrevista con ABC News, el empresario anticipó que “el frente que probablemente veremos con mayor dramatismo el próximo año serán los ciberataques”. Su preocupación estuvo relacionada con la posibilidad de que los modelos de inteligencia artificial más avanzados sean utilizados para desarrollar ataques informáticos sofisticados cuando no existen controles suficientes.

Gates diferenció ese escenario de otro riesgo más lejano: la posibilidad de que la inteligencia artificial pierda el control por sí misma.

“El verdadero peligro ahora mismo no es que la IA se salga de control. Tenemos que trabajar en eso, pero eso está a años vista en cuanto al gran impacto que podría tener”, sostuvo.

Además, cuestionó que la seguridad de estas tecnologías quede exclusivamente en manos de las compañías que las desarrollan. “La idea de que, tratándose de la tecnología más peligrosa jamás inventada por el ser humano, esa sea la última palabra, que las propias empresas sean el único control que tiene la sociedad... está claro que no estamos haciendo lo suficiente”, afirmó.