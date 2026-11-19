De la mano del sector energético las exportaciones argentinas alcanzaron un récord en octubre
En el décimo mes del año las exportaciones crecieron 26,4%. Las ventas de combustibles crecieron 93,9% respecto del año pasado
Las exportaciones de combustibles y energía aportaron el 17,2% del total exportado por Argentina en octubre de 2026 y registraron un salto interanual del 93,9%, al sumar USD 1.734 millones, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dinamismo energético impulsó un alza general de las ventas externas del 26,4% interanual, hasta u$s10.061 millones, y dejó un superávit comercial mensual de u$s3.394 millones.
De acuerdo con el informe Intercambio comercial argentino (ICA). Bienes correspondiente a octubre, el rubro de combustibles y energía fue el de mayor expansión relativa entre los grandes rubros, traccionado por una suba del 56,2% en sus precios y del 24,8% en las cantidades exportadas. Dentro del detalle de productos, los aceites crudos de petróleo encabezaron el ranking exportador mensual con u$s1.169 millones y un incremento interanual del 121,7%.
"Las exportaciones de bienes sumaron u$s10.061 millones en octubre, creciendo 26,4% interanual y alcanzando un máximo histórico, superando el récord previo que se había registrado en septiembre. En los últimos 12 meses, las exportaciones acumularon u$s102.943 millones, también récord histórico", señaló el ministro de Economía, Luis Caputo.
En el balance general de octubre, el intercambio comercial de bienes (exportaciones más importaciones) alcanzó u$s16.729 millones, lo que representó una suba interanual del 10,7%. En contraste con las ventas, las importaciones retrocedieron 6,7% frente a octubre de 2025, hasta u$s6.668 millones, debido a una caída del 17,3% en las cantidades que superó el aumento del 12,8% en los precios.
El sector de oil & gas es las estrella
- Grandes rubros exportados: detrás de combustibles y energía (u$s1.734 millones, +93,9%), se ubicaron productos primarios (u$s2.328 millones, +22,3%), manufacturas de origen agropecuario (u$s 3.314 millones, +18,8%, el mayor monto en dólares) y manufacturas de origen industrial (u$s2.685 millones, +13,1%). En conjunto, los cinco principales productos exportados concentraron el 40,8% del total.
- Usos económicos importados: subieron en valor los bienes intermedios (u$s2.416 millones, +1,9%) y los bienes de capital (u$s1.378 millones, +2,9%), mientras bajaron piezas y accesorios para bienes de capital (u$s1.158 millones, -17,3%), bienes de consumo (u$s1.059 millones, -11,3%), vehículos automotores de pasajeros (u$s413 millones, -24,2%) y combustibles y lubricantes (u$s134 millones, -33,2%).
- Acumulado anual y términos del intercambio: entre enero y octubre de 2026, las exportaciones sumaron u$s87.328 millones (+22,1% interanual), las importaciones totalizaron u$s62.760 millones (-2,9%) y el superávit acumulado alcanzó u$s24.568 millones. En octubre, los términos del intercambio mejoraron 6,1% interanual, con una ganancia estimada de u$s514 millones (y de u$s2.603 millones en el acumulado de los diez primeros meses).
- Principales socios e intercambio: por intercambio comercial en octubre lideraron el Mercosur (u$s3.577 millones, superávit de u$s39 millones) y China (u$s3.052 millones, déficit de u$s400 millones), seguidos por la Unión Europea (u$s2.006 millones, superávit de u$s277 millones), USMCA (u$s 1.793 millones, superávit de u$s320 millones) y ASEAN (u$s1.543 millones, superávit de u$s817 millones). Además, el flete internacional de importaciones promedió u$s143,1 por tonelada (+19,0% interanual).
El INDEC aclaró que la cifra de exportaciones de octubre tiene carácter provisorio porque un 13,5% de la documentación aduanera oficializada en el mes aún estaba pendiente al cierre del informe.
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