En el décimo mes del año las exportaciones crecieron 26,4%. Las ventas de combustibles crecieron 93,9% respecto del año pasado

Las exportaciones de combustibles y energía aportaron el 17,2% del total exportado por Argentina en octubre de 2026 y registraron un salto interanual del 93,9% , al sumar USD 1.734 millones , informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . El dinamismo energético impulsó un alza general de las ventas externas del 26,4% interanual, hasta u$s10.061 millones , y dejó un superávit comercial mensual de u$s 3.394 millones .

De acuerdo con el informe Intercambio comercial argentino (ICA). Bienes correspondiente a octubre, el rubro de combustibles y energía fue el de mayor expansión relativa entre los grandes rubros, traccionado por una suba del 56,2% en sus precios y del 24,8% en las cantidades exportadas. Dentro del detalle de productos, los aceites crudos de petróleo encabezaron el ranking exportador mensual con u$s 1.169 millones y un incremento interanual del 121,7% .

"Las exportaciones de bienes sumaron u$s10.061 millones en octubre, creciendo 26,4% interanual y alcanzando un máximo histórico, superando el récord previo que se había registrado en septiembre. En los últimos 12 meses, las exportaciones acumularon u$s102.943 millones, también récord histórico", señaló el ministro de Economía, Luis Caputo.

En el balance general de octubre, el intercambio comercial de bienes (exportaciones más importaciones) alcanzó u$s16.729 millones, lo que representó una suba interanual del 10,7%. En contraste con las ventas, las importaciones retrocedieron 6,7% frente a octubre de 2025, hasta u$s6.668 millones, debido a una caída del 17,3% en las cantidades que superó el aumento del 12,8% en los precios.

El sector de oil & gas es las estrella

Grandes rubros exportados: detrás de combustibles y energía (u$s 1.734 millones , +93,9% ), se ubicaron productos primarios (u$s 2.328 millones , +22,3% ), manufacturas de origen agropecuario (u$s 3.314 millones , +18,8% , el mayor monto en dólares) y manufacturas de origen industrial (u$s 2.685 millones , +13,1% ). En conjunto, los cinco principales productos exportados concentraron el 40,8% del total.

detrás de combustibles y energía (u$s , ), se ubicaron productos primarios (u$s , ), manufacturas de origen agropecuario (u$s , , el mayor monto en dólares) y manufacturas de origen industrial (u$s , ). En conjunto, los cinco principales productos exportados concentraron el del total. Usos económicos importados: subieron en valor los bienes intermedios (u$s 2.416 millones , +1,9% ) y los bienes de capital (u$s 1.378 millones , +2,9% ), mientras bajaron piezas y accesorios para bienes de capital (u$s 1.158 millones , -17,3% ), bienes de consumo (u$s 1.059 millones , -11,3% ), vehículos automotores de pasajeros (u$s 413 millones , -24,2% ) y combustibles y lubricantes (u$s 134 millones , -33,2% ).

subieron en valor los bienes intermedios (u$s , ) y los bienes de capital (u$s , ), mientras bajaron piezas y accesorios para bienes de capital (u$s , ), bienes de consumo (u$s , ), vehículos automotores de pasajeros (u$s , ) y combustibles y lubricantes (u$s , ). Acumulado anual y términos del intercambio: entre enero y octubre de 2026, las exportaciones sumaron u$s 87.328 millones ( +22,1% interanual), las importaciones totalizaron u$s 62.760 millones ( -2,9% ) y el superávit acumulado alcanzó u$s 24.568 millones . En octubre, los términos del intercambio mejoraron 6,1% interanual, con una ganancia estimada de u$s 514 millones (y de u$s 2.603 millones en el acumulado de los diez primeros meses).

entre enero y octubre de 2026, las exportaciones sumaron u$s ( interanual), las importaciones totalizaron u$s ( ) y el superávit acumulado alcanzó u$s . En octubre, los términos del intercambio mejoraron interanual, con una ganancia estimada de u$s (y de u$s en el acumulado de los diez primeros meses). Principales socios e intercambio: por intercambio comercial en octubre lideraron el Mercosur (u$s3.577 millones, superávit de u$s39 millones) y China (u$s3.052 millones, déficit de u$s400 millones), seguidos por la Unión Europea (u$s2.006 millones, superávit de u$s277 millones), USMCA (u$s 1.793 millones, superávit de u$s320 millones) y ASEAN (u$s1.543 millones, superávit de u$s817 millones). Además, el flete internacional de importaciones promedió u$s143,1 por tonelada (+19,0% interanual).

El INDEC aclaró que la cifra de exportaciones de octubre tiene carácter provisorio porque un 13,5% de la documentación aduanera oficializada en el mes aún estaba pendiente al cierre del informe.