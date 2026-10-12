Por la impresionante crecida del río las Cataratas del Iguazú cerraron: los impactantes videos

El Parque Nacional activó un protocolo de seguridad por la crecida extraordinaria del río. El lado brasilero registró un caudal siete veces superior al normal.

El fenómero climático El Niño avanza con crecidas, evacuaciones y alertas en diversas ciudades del Litoral, mientras se esperan alturas superiores a los niveles de alerta. Frente a esta situación, las Cataratas del Iguazú también se vieron fuertemente afectadas.

El río Iguazú registró un gran aumento de su caudal, lo que generó el cierre de su paso del lado argentino y brasilero. Este lunes se conoció que la Intendencia del Parque Nacional y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. restringieron la circulación de visitantes y el acceso a las áreas de uso público después de que el caudal superara los 12.000 metros cúbicos por segundo .

En tanto en Foz do Iguaçu, el caudal alcanzó los 10,6 millones de litros por segundo durante la mañana del domingo. El volumen equivale a unas siete veces el promedio histórico , estimado en 1,5 millones de litros por segundo.

En redes sociales comenzaron a circular diversos videos que muestran la impresionante crecida del río. Con un pronóstico que establece nuevas lluvias y tormentas, se espera que el efecto de El Niño continúe restrigiendo el paso a esta área natural protegida.

Cuándo será la reapertura de las Cataratas del Iguazú

El intendente del Parque Nacional, José María Hervás, explicó que la decisión del cierre responde al protocolo de gestión de riesgo. En diálogo con Mañanas Argentinas en C5N, en dos días y medio cayeron 300 milímetros de lluvia, un volumen equivalente al promedio de precipitaciones de un mes para esta época. "Ya desde el 1 de agosto se decidió cerrar la Garganta, pero con una nueva evaluación tomamos la determinación", indicó.

Según informaron, la reapertura dependerá de la evolución del río y de las inspecciones sobre los circuitos y la infraestructura del área protegida que se realizarán durante la jornada.

Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por lluvias y tormentas para el norte de Misiones. El organismo advirtió que podrían registrarse precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que superarían los 90 kilómetros por hora.

El cierre afecta a quienes tenían previsto recorrer las Cataratas del Iguazú este lunes, tanto desde Puerto Iguazú como desde Foz do Iguaçu. La medida también repercute en la organización de excursiones y en los servicios turísticos de ambos lados de la frontera en el marco de un fin de semana largo, lo que generó una gran movilización turística.

El registro actual contrasta fuertemente con el flujo normal de la maravilla natural, cuyo promedio habitual ronda los 1.500.000 litros por segundo. El incremento representa un caudal que supera en más de cinco veces los parámetros de referencia, ofreciendo un espectáculo imponente a lo largo del circuito de saltos.

La pasarela en Brasil ya tuvo otros cierres durante 2026

La suspensión del acceso no es un hecho aislado. En septiembre, la pasarela del lado brasileño permaneció cerrada durante cuatro días, cuando el caudal superó los 10 millones de litros por segundo.

También en julio se dispuso una restricción preventiva después de que el volumen de agua superara los nueve millones de litros por segundo.

La nueva crecida vuelve a poner en evidencia la incidencia de las lluvias en la cuenca del Iguazú y su impacto en la actividad turística de uno de los principales atractivos naturales de la región de la Triple Frontera.

Gran preocupación por el fenómeno climático El Niño

Especialistas advirtieron en las últimas horas, que por el fenómeno de El Niño, las lluvias persistentes continuarían en Argentina hasta marzo del 2027. Ante la presencia de las precipitaciones persistentes y las tormentas inusuales en distintas regiones, alertan que Argentina tendrá una característica diferente al resto del mundo durante la influencia del Super Niño.

Según las últimas proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se espera que las intensas lluvias continúen en los próximos meses, y en Argentina advierten que podrían extenderse hasta terminado el verano del próximo año.