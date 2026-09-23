Impresionante crecida del río Iguazú genera impactantes imágenes en las Cataratas

Las intensas lluvias registradas en la cuenca alta provocaron un fuerte aumento del nivel del río Iguazú que superó los 8 millones de litros por segundo.

Las Cataratas del Iguazú volvieron a ofrecer una postal impactante durante septiembre, con una crecida extraordinaria del río que llevó el caudal a superar los 8 millones de litros de agua por segundo . El volumen, muy por encima del promedio histórico, transformó por completo el aspecto de uno de los principales atractivos turísticos de Argentina y Brasil.

El fenómeno se produjo después de las intensas precipitaciones registradas en la cuenca alta del río Iguazú, que provocaron un rápido incremento del nivel del agua y multiplicaron la fuerza de los saltos. La enorme cantidad de agua generó además una espesa cortina de rocío y bruma alrededor de las Cataratas.

Las imágenes difundidas durante los últimos días muestran enormes masas de agua cayendo con fuerza, mientras la nube de rocío reduce la visibilidad en algunos sectores. A pesar de las condiciones, numerosos turistas se acercaron hasta los miradores habilitados para observar el fenómeno y registrar con sus teléfonos celulares una crecida fuera de lo habitual.

El caudal llegó a superar los 10 millones de litros por segundo

La crecida se registró en distintos momentos de septiembre. El 2 de septiembre, el caudal de las Cataratas alcanzó los 8,37 millones de litros por segundo, más de cinco veces por encima del promedio histórico de aproximadamente 1,5 millones.

Pero el río continuó aumentando. Según informó la concesionaria brasileña Urbia+Cataratas, el sábado 12 de septiembre se registró un pico de 10,1 millones de litros de agua por segundo.

Durante los días posteriores, el volumen comenzó a descender y el 14 de septiembre se ubicó en aproximadamente 6,7 millones de litros por segundo. Sin embargo, los reportes difundidos el 21 de septiembre volvieron a mostrar imágenes de las Cataratas con un caudal superior a los 8 millones de litros por segundo, aunque esas publicaciones no precisaron que la medición correspondiera exactamente a esa jornada.

Qué pasa con las visitas durante la crecida

Los aumentos extraordinarios del caudal obligaron a implementar medidas preventivas para preservar la seguridad de los turistas y evitar daños en las estructuras de los parques.

En el lado argentino, las pasarelas del circuito Garganta del Diablo fueron retiradas durante agosto ante la posibilidad de que una nueva crecida pudiera afectar la estructura. La medida permitió reducir la exposición de los pilotes y otros componentes frente a la fuerza de la corriente.

La Justicia ordenó la intervención de distintas fuerzas de seguridad para esclarecer lo sucedido, mientras continúan los rastrillajes.

El Parque Nacional Iguazú, sin embargo, continúa abierto y mantiene habilitados otros sectores. Entre ellos se encuentran los circuitos Superior e Inferior, el Sendero Verde y el Sendero Macuco, además de otros atractivos.

La Administración de Parques Nacionales informó el 17 de septiembre que el cierre de la Garganta del Diablo no implica la suspensión de las visitas al resto del parque. Las restricciones se aplican de acuerdo con las condiciones hidrológicas y pueden modificarse según la evolución del río.

La relación entre las lluvias y El Niño

Las intensas precipitaciones registradas en la cuenca del Iguazú coinciden con condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, que puede favorecer lluvias superiores a las habituales en determinadas regiones de Sudamérica.

Desde el Parque Nacional do Iguaçu, en Brasil, explicaron que el incremento del caudal está directamente relacionado con las precipitaciones acumuladas en la cuenca y señalaron que las condiciones asociadas a El Niño podrían influir en ese comportamiento.

El fenómeno climático no significa necesariamente que todas las localidades de la región vayan a registrar inundaciones, ya que sus efectos dependen de las condiciones particulares de cada zona.

Mientras continúan los controles, las autoridades recomiendan a quienes planeen visitar las Cataratas verificar previamente el estado de los circuitos y respetar las indicaciones del personal. La principal atracción turística permanece abierta, aunque determinados sectores pueden quedar restringidos de acuerdo con la evolución del caudal y las evaluaciones de seguridad.