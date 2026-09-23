La trágica muerte de un camionero que frenó en la ruta para revisar una falla: así fue el fatal accidente

Tenía 43 años y estaba llevando una carga de frutas. Había detenido su marcha para revisar la parte trasera el camión.

El camión quedó secuestrado mientras investigan la falla que provocó el descenso del acoplado. (Foto: El Tribuno)

Un trágico hecho ocurrió en la ruta, cuando un camionero murió aplastado por el acoplado de su propio camión. El conductor había estacionado el camión a un costado de la calzada y se encontraba debajo de la estructura.

El a ccidente ocurrió durante la mañana del martes, cerca del peaje Cabeza de Buey. Automovilistas que pasaban por el lugar advirtieron que el conductor estaba atrapado debajo del semirremolque y llamaron a la Policía alrededor de las 7.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el conductor detectó un posible problema en el camión Volvo que conducía y decidió detener la marcha mientras revisaba un desperfecto sobre la Ruta Nacional 9/34 , en Salta.

Después de estacionar sobre la banquina, bajó de la cabina para revisar la parte trasera de la unidad.

Cómo ocurrió el trágico accidente

La víctima fue identificada como Celso Copio Saldías, de 43 años. El hombre era oriundo de Yacuiba, tenía domicilio en Tarija y trabajaba transportando frutas desde Bolivia hacia la ciudad de Córdoba.

Según el reporte policial, el camionero levantó uno de los ejes y se metió debajo del vehículo para inspeccionar el sector o intentar reparar la falla. Mientras trabajaba, el acoplado descendió y lo dejó atrapado.

Las pericias buscan determinar si una pérdida de aire afectó el sistema neumático del semirremolque. (Foto: El Tribuno)

Varios conductores observaron el camión estacionado, pero en un primer momento creyeron que el hombre realizaba una tarea habitual de mantenimiento. La gravedad de la situación recién quedó expuesta cuando advirtieron que no respondía y se acercaron a pedir ayuda.

A las 9.54, un médico de Medicina Legal confirmó el fallecimiento y estableció como diagnóstico preliminar un “paro cardiorrespiratorio por aplastamiento torácico”.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para completar los estudios correspondientes.

La hipótesis sobre el sistema neumático

Todavía no se sabe por qué cayó la estructura y si existió una falla mecánica previa. Una de las hipótesis apunta al sistema neumático utilizado para levantar y bajar los ejes del semirremolque.

Una eventual pérdida de aire podría haber provocado que el mecanismo descendiera mientras el conductor estaba debajo.

El accidente ocurrió sobre la ruta nacional 9/34, cerca del peaje Cabeza de Buey. (Foto: Google Street View)

Según personas vinculadas con la empresa para la que trabajaba, Saldías transportaba principalmente bananas desde Bolivia con destino a Córdoba. La carga permaneció dentro del semirremolque durante las tareas realizadas en el lugar.

El camión quedó secuestrado judicialmente y fue trasladado al Destacamento Policial Cobos. Las llaves quedaron bajo resguardo de la Comisaría Primera de General Güemes mientras avanzan las pericias mecánicas.

Personal de Criminalística también incautó el teléfono celular de la víctima y otros elementos encontrados en la escena. El dispositivo podría aportar información sobre el recorrido, las comunicaciones previas y el momento en que el conductor detectó el desperfecto.

La Justicia ordenó además estudios complementarios, radiografías y la extracción de una muestra de sangre para el correspondiente análisis toxicológico. Esas medidas forman parte del protocolo destinado a establecer con precisión las circunstancias de la muerte.