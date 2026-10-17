AOG Patagonia 2026 récord: más de 17 mil visitantes y una oportunidad para el turismo en Neuquén

La Expo Argentina Oil & Gas se realizará en el Espacio Duam. La demanda de alojamiento ya supera los niveles registrados en la edición de 2024 y algunos visitantes debieron buscar hospedaje en localidades vecinas.

La realización de la AOG Patagonia 2026 volverá a generar un fuerte movimiento turístico en la ciudad de Neuquén. A pocos días del inicio del encuentro, los alojamientos habilitados registran elevados niveles de reservas, con jornadas cercanas a la ocupación plena y una demanda que incluso llevó a parte de los asistentes a buscar hospedaje en localidades vecinas.

La Expo Argentina Oil & Gas se desarrollará del 19 al 22 de octubre , de 13 a 20, en el Espacio Duam, y reunirá a referentes, empresas y profesionales vinculados a la actividad energética. El evento es organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y Messe Frankfurt Argentina.

Según el informe elaborado por el Observatorio de Estadísticas en Turismo de la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén , las reservas en habitaciones alcanzan el 99,7% para el lunes 19 de octubre; el 98,9% para el martes 20; el 95,75% para el miércoles 21 y el 92,9% para el jueves 22. El promedio previsto para las cuatro jornadas se ubica así en un 96,3%.

Las cifras superan ampliamente los registros de la edición anterior. Durante el encuentro de 2024, la ocupación promedio en habitaciones fue del 84,09%, con un máximo del 93,89% durante una de sus jornadas.

Claudio Espinoza

El informe señala, además, que la ocupación de los alojamientos habilitados de la capital neuquina se encuentra en niveles cercanos al 99% en torno a la Oil & Gas 2026. Esta situación llevó a numerosos asistentes a optar por establecimientos ubicados en localidades vecinas.

AOG Patagonia 2026: crecen los visitantes y la superficie de exposición

La creciente demanda de alojamiento acompaña la expansión que la AOG Patagonia viene experimentando en sus últimas ediciones. En 2022, el encuentro convocó a unos 11.000 visitantes, mientras que en 2024 la cifra ascendió a alrededor de 17.000 personas. Para este año, las estimaciones prevén superar nuevamente los 17.000 asistentes.

También aumentará considerablemente la superficie destinada a la exposición. De los 4.200 metros cuadrados de 2022 se pasó a más de 7.000 metros cuadrados en 2024, mientras que para 2026 se proyectaron 17.000 metros cuadrados.

La cantidad de empresas expositoras muestra la misma tendencia: fueron más de 260 en 2022, más de 335 en 2024 y para esta edición se proyecta la participación de más de 400 empresas.

Claudio Espinoza

El movimiento consolida a la capital provincial como uno de los principales centros de turismo de reuniones y corporativo de la Patagonia, con eventos capaces de dinamizar no solamente al sector hotelero, sino también a la gastronomía, el transporte, el comercio y los servicios turísticos.

La ciudad ya había mostrado durante septiembre el impacto que tienen los grandes acontecimientos en la actividad turística. Entre el 9 y el 20 de ese mes se registraron picos de ocupación hotelera superiores al 80%, en coincidencia con propuestas como la 13.ª Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel”, la Copa Davis, Edifica Neuquén y Vaca Muerta Metano Near Zero 2026.

Qué hacer en Neuquén durante la AOG Patagonia 2026

La llegada de miles de visitantes también representa una oportunidad para conocer los atractivos turísticos de la capital neuquina. Antes y después de recorrer la exposición, quienes permanezcan en la ciudad podrán acercarse al Paseo de la Costa, con sus senderos, bicisendas, balnearios y propuestas gastronómicas junto al río Limay.

Además, este fin de semana, el 17 y 18 de octubre, se llevará a cabo el Festival de Gin en el Parque del Este, con más de 15 destilerías locales, puestos de food trucks y música en vivo.

En tanto, el 24 de octubre tendrá lugar el Blend Fest, un festival de música, arte, gastronomía y vinos neuquinos que se realizará a partir de las 15 en el Parque Central. El evento, con entrada paga, reunirá propuestas de bandas y cantantes de renombre local, nacional e internacional, con géneros como el indie, el rock y el pop. También habrá ferias de diseño, muestras de fotografía, intervenciones plásticas y tatuadores.

Otra alternativa al aire libre y en contacto con la naturaleza es conocer la Península Hiroki, un área natural protegida ubicada en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Allí, el paisaje ribereño, las pasarelas y la posibilidad de observar flora y fauna ofrecen un contraste natural a pocos minutos del movimiento urbano.

Las bardas también forman parte de la identidad de la ciudad. El Parque Norte, el Balcón del Valle y la Plaza de las Banderas permiten disfrutar de vistas panorámicas de Neuquén y sus alrededores. En ese sector se encuentra, además, el Observatorio Astronómico.

La propuesta cultural suma espacios de acceso gratuito, como el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA Neuquén), el Museo Gregorio Álvarez, el Museo Paraje Confluencia y el Museo Dr. Fioraso, además de sitios históricos como la Torre Talero.

A estas opciones se agregan las salidas guiadas gratuitas organizadas por la Municipalidad de Neuquén, con alternativas que permiten recorrer distintos puntos de interés y acercarse al patrimonio natural, histórico y cultural de la capital.

Para quienes dispongan de más tiempo, la ubicación estratégica de Neuquén permite extender el recorrido hacia destinos cercanos, como Villa El Chocón, reconocido por su patrimonio paleontológico, o San Patricio del Chañar, uno de los principales polos vitivinícolas de la Patagonia.

De esta manera, la AOG Patagonia 2026 no solo volverá a colocar a Neuquén en el centro de la industria energética, sino que también generará durante cuatro jornadas una intensa dinámica turística, con alojamientos prácticamente completos y una ciudad preparada para mostrar sus paisajes, sabores, cultura y propuestas recreativas a visitantes de distintos puntos del país y del exterior.