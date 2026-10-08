Neuquén llevará servicios a todos los asentamientos informales y empleará a los vecinos para las veredas

Con una inversión de 60 mil millones de pesos, la ciudad tendrá el 100% de cobertura de servicios de electricidad, agua, cloacas y pluviales. Incluye un programa de inclusión laboral.

Gaido recordó que al inicio de su gestión, sólo un 30% de los vecinos de Neuquén tenían cobertura total de los servicios.

La Provincia y la Municipalidad de Neuquén presentaron este jueves Integra Neuquén , un programa conjunto para contar, en un plazo de dos años, con el total de los barrios de la capital con cobertura de servicios básicos . Con 125 obras de gas, electricidad, cloacas y pluviales, buscan que todos los habitantes de la capital tengan acceso a las mismas condiciones de vida y sumar también oportunidades de empleo al permitir que los propios vecinos trabajen la construcción de veredas.

La ciudad de Neuquén creció en base al surgimiento de asentamientos informales. Aunque algunos pasaron por un proceso de regularización para convertirse en barrios consolidados, hay otros que llevan casi dos décadas esperando para obtener los servicios elementales para la vida cotidiana. Este programa apunta a tener, en 24 meses, a todos los barrios integrados a la ciudad, un horizonte que también mejora la planificación urbana de Neuquén.

El intendente Mariano Gaido aclaró que, al inicio de su gestión, sólo un 30% de los vecinos de Neuquén tenían cobertura total de los servicios. La cifra actual representa al 65% de los que vive en la ciudad y, al culminar este programa, la cobertura alcanzará al 100% de los habitantes. En términos nominales, son 8 mil familias que tendrán un impacto directo con las nuevas obras.

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, aseguró que los trabajos de regularización de los distintos barrios de la ciudad ya se llevaba adelante. Este programa busca, en cambio, aunar esfuerzos entre Provincia y Municipio para poder desarrollar la planificación de forma más ágil y con una respuesta integral de todos los servicios.

Sebastián Fariña Petersen

Gaido recordó las grandes ocupaciones de terrenos que existían en Neuquén cuando él llegó al gobierno local, que incluían una toma en el barrio Confluencia y 2 mil familias instaladas de forma precaria en Casimiro Gómez. Hoy, con un panorama distinto, busca que los asentamientos históricos accedan a los servicios y que el crecimiento se dé de manera ordenada a través de su programa de lotes con servicios.

"Necesitamos acelerar, para que tengas los mismos derechos vivas donde vivas. Lo vamos a hacer en un plazo de dos años y con cuentas ordenadas", dijo el intendente y agregó: "Todos hablan de las cuentas ordenadas, pero el superávit sirve si es para darle respuesta a los vecinos".

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Gaido destacó el respaldo del gobernador Rolando Figueroa para avanzar en la generación de servicios. "Por primera y única vez encontré un gobernador que puso por delante lo más importante, que entendió que no importa si son tierras municipales o provinciales, y puso su equipo a disposición", afirmó.

Figueroa se dirigió a los referentes de los barrios y aclaró que el Estado no trabaja sólo para el desarrollo económico de Neuquén, con ejemplos claros como el lanzamiento del Parque Industrial Capital. "Eso tiene que impactar en el metro cuadrado, y para eso es importante redistribuir", dijo y aclaró que la equidad territorial con la provisión de servicios básicos se complementa con otras herramientas de movilidad social, como la construcción de 100 mil metros cuadrados de escuelas, los avances en el hospital norpatagónico o las becas Gregorio Álvarez.

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De los servicios a un proyecto de futuro

Para Figueroa, este tipo de políticas públicas ayudan a "igualar la línea de partida" de los neuquinos que buscan progresar. En ese sentido, destacó que ya hay 1200 familias de la capital que obtuvieron los créditos no bancarios Neuquén Habita para construir su propia vivienda, y que integran un universo de 4 mil beneficiarios en toda la provincia.

"Fue la política de lotes con servicios de la Municipalidad lo que permitió que podamos instrumentar programas para financiar la construcción de viviendas, que van a poder hacer con el proyecto que quieran y los materiales que quieran", aclaró el gobernador.

SERVICIOS AL 100% DE LAS FAMILIAS DE NEUQUÉN CAPITALJunto a @MarianoGaidoOk lanzamos Integra Neuquén, un programa que Provincia y Municipio vamos a llevar adelante en equipo para llegar con luz, agua, gas y cloacas a toda la ciudad en 24 meses.Son 125 obras que van a beneficiar a 8.000 familias, con equilibrio territorial. Esto es ordenar el Estado para redistribuir y que el cambio se traduzca en calidad de vida para cada neuquino.Neuquén capital está linda, sigue creciendo y eso nos llena de orgullo. La Neuquinidad la construimos entre todos. — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) October 8, 2026

"Vamos a seguir anunciando obras pensando en el futuro", dijo Figueroa, que destacó el crecimiento de Neuquén, no sólo en materia de desarrollo económico sino con espacios que suman calidad de vida para la población, como la expansión de más de 30 kilómetros de Paseo Costero sobre los ríos Limay y Neuquén.

De la espera a tomar acción

La Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, aseguró que las 30 mil personas beneficiadas por Neuquén Integra esperaron durante años, lucharon y golpearon puertas para tener los servicios básicos en sus barrios. "Nos comprometemos a que las obras van a estar listas en dos años", afirmó.

Con una inversión de 60 mil millones de pesos, se prevé desarrollar 13 obras de agua potable, 19 obras de electricidad, 29 obras de cloacas y 21 obras de gas.

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Entre otros puntos, se trabajará en el desarrollo de pluviales y cordones cunetas para evitar anegamientos en las zonas que suelen ser más afectadas por las lluvias intensas. "Muchos asentamientos se desarrollaron hacia el noroeste de la ciudad, y están colgados al borde de la barda, por lo que los pluviales y cordones son fundemantales", dijo Zapata.

El gobernador aclaró, además, que los propios vecinos podrán ser protagonistas de la transformación de su barrio a través de un programa de construcción de veredas que busca generar más capacitación en oficios. "Vamos a emplear a los propios vecinos del barrio y estoy seguro de que lo van a hacer mejor porque es su lugar", aclaró.

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Al respecto, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, explicó que el programa de veredas se basa en convenios con todos los municipios de la provincia, en los que el Estado provincial y local ofrecen los materiales y la capacitación para que los propios vecinos construyan sus veredas y accedan así a una formación en oficios.

En diálogo con la prensa, aclaró que aún no se realizó el relevamiento para conocer cuántos de los vecinos son potenciales candidatos a integrar los programas, que apuntan a reducir los índices de desocupación con un proyecto en concreto en su barrio y una formación en oficios que luego puede abrir puertas a la inserción laboral.